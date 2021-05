Tiffany Cross de MSNBC, dont vous vous souviendrez de sa diatribe raciste à propos du sénateur Tim Scott, est une fervente partisane de Defund the Police, avec toutes les autres causes radicales, communistes et marxistes sur lesquelles elle peut mettre la main.

Elle a eu un panneau sur son heure de propagande samedi sur la vidéo de la mort de Ronald Greene dans une prison de Louisiane dans une lutte longue et très difficile à regarder avec la police.

«Je me demande simplement – ce n’est clairement pas un système qui peut être réformé, et je me demande simplement – que pouvons-nous faire pour arrêter cela? Parce que j’ai l’impression qu’il est juste temps de, de le brûler, tu sais? dit Cross. «Nous demandons, arrêtez de nous tuer s’il vous plaît. Cela ne s’est pas produit. À ce stade, c’est une demande et cela se produit toujours. »

«Ils attaquent nos droits de vote», a-t-elle menti. «Ils attaquent nos vies et nos moyens de subsistance», a-t-elle affirmé. «Ils nous tuent s’ils ne nous surcriminent pas et ne nous mettent pas en prison», a-t-elle lancé. «En tant qu’organisateur de longue date, que faisons-nous?» elle a demandé.

«Parce que je dois dire, en tant que peuple, pour mon peuple, je suis partante pour les choses les plus radicales pour faire en sorte que nous vivions», a-t-elle répondu.

Elle dit brûler et ensuite qu’elle est prête pour l’action la plus radicale.

Mark Finkelstein de Newsbusters a un excellent résumé.

Et si les gens prenaient Cross au mot concernant l’application de la loi et «brûlaient» et faisaient «les choses les plus radicales»? Après la mort de George Floyd, l’Amérique a souffert pendant des mois d’émeutiers qui l’ont «incendiée». Leurs cibles comprenaient plusieurs postes de police. Il n’y avait donc rien d’ambigu dans le message de Cross. Cela ressemblait à un appel littéral à rallumer les flammes. Cross serait-il poursuivi pour incitation à la violence? Est-ce que les poursuites MSNBC peuvent se croiser ou faire la moindre suggestion qu’elle atténue sa provocation potentiellement mortelle? Ne pariez pas là-dessus.

