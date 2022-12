La race et le revenu peuvent déterminer les résultats du cancer du sang, selon des études

“Notre programme de greffe est très déterminé à étendre l’accès à la greffe aux populations minoritaires, mais notre étude souligne que bon nombre de ces patients reçoivent à la fois les greffes les plus complexes et sont confrontés à des défis socio-économiques importants”, a déclaré Fingrut dans le communiqué de presse de l’ASH. “Nos résultats montrent que la résolution des difficultés financières sera essentielle pour étendre l’accès à la greffe, en particulier aux patients issus de groupes minoritaires.”

La probabilité qu’une greffe de cellules souches plus complexe soit nécessaire augmentait encore plus si le patient appartenant à la minorité venait également d’un ménage à faible revenu, ont constaté les enquêteurs.

L’étude a été dirigée par le Dr Warren Fingrut, du programme de transplantation de sang de cordon du Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York. En examinant les dossiers de 372 personnes qui ont subi des greffes de cellules souches au centre entre 2020 et 2022, son équipe a constaté que si seulement environ un quart (24%) des patients d’ascendance européenne (généralement blanche) devaient subir les moins bien assortis forme de greffe, ce nombre est passé à 58 % chez les patients qui n’étaient pas d’origine européenne.

Traitements avancés pour un caillot dangereux

Dans une troisième étude, les chercheurs ont découvert que la race et le revenu semblaient avoir de l’importance lorsque des patients américains étaient touchés par des caillots pulmonaires potentiellement mortels appelés embolies pulmonaires.

Les patients non blancs et les plus pauvres étaient “beaucoup moins susceptibles de recevoir les thérapies les plus avancées et plus susceptibles de mourir après avoir subi une embolie pulmonaire”, note le communiqué de presse de l’ASH.

L’étude portait sur des données sur plus d’un million de patients américains hospitalisés avec un caillot dangereux dans les poumons entre 2016 et 2018. Plus de 66 000 avaient la forme d’embolie pulmonaire la plus grave et potentiellement mortelle.

Comparés aux patients blancs, les patients asiatiques étaient 24% moins susceptibles de recevoir des thérapies avancées lorsqu’ils étaient touchés par une forme grave d’embolie pulmonaire, et ils étaient 50% plus susceptibles de mourir, a rapporté une équipe dirigée par le Dr Mary Cushman, du Larner College. de médecine à l’Université du Vermont.

De même, les patients noirs dans la même situation étaient 13 % moins susceptibles d’obtenir les meilleurs traitements que les patients blancs et 11 % plus susceptibles de mourir. Les patients hispaniques étaient également 10% plus susceptibles de mourir de leur embolie que les blancs, ont découvert les enquêteurs.