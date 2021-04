Une nouvelle étude menée par des spécialistes de l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Henry Ford de Detroit a révélé que, contrairement aux récits populaires, la race n’était pas prise en compte dans les résultats du traitement pour les patients atteints de Covid-19.

De nombreuses études américaines tout au long de la pandémie ont révélé que les populations minoritaires, notamment noires et hispaniques, avaient des taux plus élevés d’infections graves à Covid-19 entraînant des hospitalisations et, malheureusement, des taux de mortalité plus élevés.

Cette nouvelle étude de l’hôpital Henry Ford de Detroit a révélé que ce n’était pas le cas.

«Ce que nous voulions examiner, c’est qu’une fois que les patients sont aux soins intensifs, la même disproportion raciale se produit. Et la réponse est non, » a déclaré Michael Lazar, auteur principal de l’étude et spécialiste des soins intensifs chez Henry Ford.

«Les soins que nous prodiguons sont essentiellement les mêmes et la race ne fait aucune différence.»

Les chercheurs de Henry Ford ont examiné 365 patients Covid-19 âgés de 18 ans et plus qui avaient été admis aux soins intensifs entre le 13 mars et le 31 juillet de l’année dernière.

Les patients ont été divisés en deux groupes: le groupe blanc et le groupe minoritaire, qui comprenait des patients noirs, asiatiques, latinos et arabes.

Parmi ces patients étudiés, 219 étaient noirs, 129 étaient blancs, huit étaient hispaniques / latinos, sept étaient arabes et deux étaient asiatiques, tandis que 205 patients étaient des hommes et 160 femmes.

Le groupe des personnes de couleur était, en moyenne, légèrement plus jeune, à 62,8 ans, contre 67,1 ans dans le groupe blanc.

Dans tous les groupes, la mortalité globale était de 50%, tandis qu’environ 75% nécessitaient une ventilation, et la plupart des patients ont reçu une intervention stéroïdienne précoce, mais ce n’était pas un prédicteur significatif de la mortalité globale.

Les chercheurs affirment que la race n’était pas un facteur dans la mortalité hospitalière globale, la durée du séjour des patients en USI ou le taux d’interventions ventilatoires.

Détroit était parmi les villes les plus durement touchées des États-Unis lors de la première vague de la pandémie, et sa population est extrêmement noire (plus de 77%).

«Ce que nous faisons dans les soins intensifs est guidé par le protocole et tout le monde est approché de la même manière», a déclaré Jeffrey Jennings, médecin de soins intensifs et auteur principal de l’étude.

Les comorbidités, ou conditions sous-jacentes, identifiées parmi les patients de l’étude comprenaient, mais sans s’y limiter, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme, l’hypertension, le diabète et les maladies cardiaques.

