La race autonome de la Chine et les changements controversés de Kiva

Les constructeurs automobiles chinois semblent tous obsédés par un seul objectif : lancer le plus rapidement possible leurs propres services de navigation autonomes dans de plus en plus de villes. Au cours des six derniers mois seulement, près d’une douzaine de constructeurs automobiles chinois ont annoncé des plans ambitieux pour déployer les produits de navigation sur pilote automatique dans plusieurs villes du pays.

Mais bon nombre de ces fonctionnalités restent difficiles d’accès pour ceux qui ne vivent pas dans les villes pilotes ou ne possèdent pas les modèles haut de gamme. Et la concurrence féroce dans laquelle se trouvent les principaux acteurs a également des effets secondaires imprévus, déroutant certains clients et mettant sans doute d’autres conducteurs en danger. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Qu’est-il arrivé à l’organisation de microfinance Kiva ?

Depuis sa création en 2005, l’organisation à but non lucratif Kiva, basée à San Francisco, a aidé des gens ordinaires à accorder des microcrédits à des emprunteurs du monde entier. Il relie les prêteurs des communautés les plus riches pour financer toutes sortes d’entrepreneurs, des boulangers au Mexique aux agriculteurs en Albanie. Son objectif principal est d’aider les pauvres à s’aider eux-mêmes.

Mais en août 2021, les prêteurs de Kiva ont commencé à remarquer que les informations qui semblaient essentielles pour décider à qui prêter étaient soudainement plus difficiles à trouver. Maintenant, les prêteurs craignent que l’organisation semble désormais plus axée sur la façon de gagner de l’argent que sur la façon de créer du changement. Lire l’histoire complète.

—Mara Kardas-Nelson

