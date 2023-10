La race apparaît comme une question clé lors des élections néo-zélandaises de ce mois-ci.

Le chef du Parti national néo-zélandais Christopher Luxon et son épouse Amanda Luxon (à droite) ont voté par anticipation lors des élections générales à l’église baptiste et au centre communautaire d’Eastview à Botany le 2 octobre 2023 à Auckland. (Photo de Fiona Goodall/Getty Images)

La Nouvelle-Zélande se rendra aux urnes ce mois-ci pour une élection qui pourrait être définie par les relations raciales.

Les mouvements populistes ont promis de revenir sur une partie de la priorité accordée au peuple maori.

L’idée d’une « prise de pouvoir par les Maoris » semble s’être imposée parmi certains électeurs.

La race et les relations avec la population indigène maorie sont devenues des enjeux lors des élections néo-zélandaises, les partis de droite susceptibles de jouer un rôle central dans la formation d’un gouvernement étant accusés d’alimenter la division raciale.

Lorsque Jacinda Ardern a mené son parti travailliste à une victoire écrasante en 2020, la Nouvelle-Zélande s’est démarquée par des politiques progressistes à une époque où de nombreux pays avaient élu des gouvernements de droite.

Trois ans plus tard, la Nouvelle-Zélande connaît un mouvement populiste croissant qui pourrait prendre le pas sur un gouvernement de coalition et faire pression pour supprimer les programmes conçus pour lutter contre les inégalités et renforcer la présence des Maoris.

Lors de cette élection, « le racisme est plus manifeste », a déclaré Naida Glavish, dirigeante de la communauté maorie et présidente de Te Pati Maori. Elle faisait partie d’un groupe d’anciens de premier plan qui ont écrit la semaine dernière une lettre ouverte condamnant ce qu’ils qualifient de niveaux inacceptables de racisme de la part des candidats politiques en lice aux élections du 14 octobre.

Le parti de droite ACT et le populiste New Zealand First promeuvent des politiques qui ramèneraient les changements survenus en Nouvelle-Zélande sous le gouvernement travailliste afin de mieux reconnaître les Maoris comme le premier peuple du pays.

L’ACT s’est élevé contre la « co-gouvernance » ou le partage d’une certaine gestion entre l’État et les peuples autochtones, et s’est engagé à mettre fin à l’utilisation de la langue maorie dans la vie quotidienne et à démanteler l’Autorité de santé maorie, qui a été créée pour contrer les problèmes systémiques. désavantage.

ACT et New Zealand First affirment que leurs politiques ne sont pas racistes mais promeuvent plutôt l’égalité des droits de tous les Néo-Zélandais, arguant que les citoyens non autochtones sont perdants à cause des politiques conçues pour les Maoris.

« La fonction publique est censée servir tous les Néo-Zélandais, mais même l’administration et la prestation de services sont désormais axées sur la race. Ce n’est pas une véritable focalisation sur l’équité, mais servir les citoyens en fonction de leurs besoins mesurés plutôt que de leur ascendance », a déclaré le leader d’ACT. David Seymour a déclaré dans un message de collecte de fonds destiné aux électeurs.

Seymour a également déclaré qu’il fermerait le ministère créé pour la promotion des peuples du Pacifique.

« Je pense que certains de nos politiciens jouent certainement la carte de la race lors de cette élection », a déclaré le Premier ministre Chris Hipkins lors d’un débat des dirigeants fin septembre.

Les sondages indiquent que le Parti national de centre-droit remportera le plus grand nombre de sièges aux élections, mais devra s’aligner avec un, voire deux, partis mineurs. L’entreprise a déclaré que son partenaire privilégié était ACT, mais elle était prête à discuter d’un partenariat avec NZ First.

L’Australie voisine est confrontée à des problèmes similaires, avec un référendum le 14 octobre pour reconnaître les premiers habitants du pays et inscrire un organe consultatif autochtone dans la constitution qui semble peu susceptible d’être adopté.

Relations raciales rompues

La Nouvelle-Zélande a historiquement mieux géré les relations raciales que de nombreux autres pays anciennement colonisés.

Les Maoris ont des sièges distincts au Parlement depuis plus de 100 ans, la langue a été revitalisée et est largement utilisée, et le gouvernement a entrepris d’indemniser financièrement les tribus pour les terres volées ou détournées pendant la colonisation britannique.

Cependant, les Maoris continuent de connaître des niveaux élevés de dénuement et d’incarcération et des problèmes de santé plus mauvais que l’ensemble de la population.

Le Parti national n’adhère pas à de nombreuses politiques de l’ACT et de New Zealand First, mais n’exclut pas de supprimer certaines ressources autochtones telles que la Maori Health Authority.

Ce discours séduit au moins certains électeurs. L’ACT et New Zealand First sont tous deux en hausse dans les sondages et, selon un sondage 1News-Verian du 27 septembre, les deux partis détiennent 18 % des voix.

Ben Thomas, commentateur politique et ancien membre du Parti national, a déclaré que la question raciale était devenue un problème en partie parce que le gouvernement n’avait pas réussi à contrer une théorie du complot selon laquelle la co-gouvernance représentait « une prise de contrôle de la Nouvelle-Zélande par les Maoris ».

Dans le même temps, le ralentissement de l’économie et la baisse des salaires réels ont amené de plus en plus de gens à considérer les choses comme un jeu à somme nulle, estimant que si une partie de la société obtenait quelque chose, alors peut-être qu’elle perdait quelque chose.

« Il y a toujours des partisans pour les incitations raciales », a-t-il déclaré.