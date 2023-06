La quintuple championne Venus Williams a remis une wildcard pour le simple féminin de Wimbledon 2023

Venus Williams devrait faire sa 24e apparition dans le tirage au sort en simple à Wimbledon après que l’Américaine de 43 ans ait reçu une wild card mercredi.

Williams est cinq fois championne en simple de Wimbledon et a été finaliste du majeur sur gazon en 2017, deux décennies après ses débuts au All England Club.

Classé 697e, Williams a battu Camila Giorgi, classée 48e, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (6) lundi au Birmingham Classic. C’était sa première victoire sur une joueuse du top 50 en près de quatre ans.

Le septuple champion du Grand Chelem affrontera ensuite Jelena Ostapenko lors de l’échauffement de Wimbledon.

La sœur cadette de Williams, Serena, est sept fois championne de Wimbledon. Serena Williams a perdu au premier tour du tournoi de l’année dernière et a annoncé peu après sa décision de se retirer du tennis.

La joueuse ukrainienne Elina Svitolina et les joueuses britanniques Heather Watson et Katie Boulter ont également reçu des wild cards pour le tirage au sort féminin. David Goffin, un Belge qui a atteint les quarts de finale de Wimbledon en 2019 et 2022, faisait partie des hommes ayant reçu des wild cards.

Wimbledon commence le 3 juillet.

