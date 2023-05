La quilleure anglaise Kate Cross abattue par la bataille en cours contre les maladies tropicales | ‘C’est implacable’ | Nouvelles du cricket

La quilleur anglaise Kate Cross a admis que des revers persistants dans une bataille en cours contre une maladie tropicale avaient nui à sa santé mentale.

Cross a pris 106 guichets dans 73 internationaux et espère figurer dans la série multi-format Ashes de cet été, en commençant par le seul test le 22 juin à Trent Bridge.

Mais la femme de 31 ans a expliqué sur elle Podcast sans boules de la BBC qu’elle en est à sa neuvième série d’antibiotiques pour traiter un parasite qui non seulement l’a affectée physiquement, mais l’a découragée.

« Je pensais que j’étais sur cette maladie et elle est revenue avec une vengeance », a-t-elle déclaré. « C’est ma septième rechute maintenant. Les creux ont été considérablement bas.

« Lorsque vous faites du sport et que vous êtes retiré à cause d’une blessure, vous comprenez, mais parce que c’est basé sur la maladie et que chaque jour est différent, j’ai du mal avec ça.

« C’est la chose la plus résistante que les médecins aient rencontrée. J’ai trouvé cela difficile parce que je pensais que la fin était en vue neuf fois maintenant. »

La femme de 31 ans a parlé des creux « dramatiquement bas » qu’elle a subis





On pense que Cross a contracté la maladie lors d’un voyage de pré-saison avec Thunder, son équipe nationale basée dans le nord-ouest, à Dubaï avant de se rendre à Mumbai peu de temps après.

Alors qu’elle a disputé trois matchs dans la compétition du Trophée Rachael Heyhoe Flint de plus de 50 ans, Cross n’a pas pu assister au voyage de liaison de l’équipe d’Angleterre pré-Ashes dans le Lake District la semaine dernière.

« Cela vous fait réaliser que nous sommes si proches de l’été maintenant et qu’il y a un Ashes non loin de là et je ne suis pas vraiment prêt pour cela et toujours très malade », a ajouté Cross, s’exprimant lors de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

« Ça a été implacable. Vous voyez de petits tremplins avec des blessures, mais ça n’a pas été comme ça avec ça.

« Je n’ai pas quitté mon appartement depuis trois jours, si ce n’est pour aller à Liverpool dans un laboratoire spécialisé dans les maladies tropicales. »