La quête problématique du gouvernement chinois pour juger les commentaires en ligne

Ce n’est qu’un incident, mais alors que l’idée de renforcer la solvabilité sociale s’infiltre de plus en plus dans d’autres réglementations, elle révèle les risques de normaliser une pratique dans laquelle le gouvernement porte des jugements moraux sur son peuple.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’administration chinoise du cyberespace finalisé un règlement entièrement dédié aux “commentaires en ligne”, que j’ai couvert lors de sa première proposition en juin. L’objectif principal du règlement est de placer les interactions sur les réseaux sociaux, y compris celles sous des formes plus récentes comme les diffusions en direct, sous les mêmes contrôles stricts que la Chine a toujours eus pour les autres contenus en ligne.

Ces règles ne font pas vraiment partie du système plus large de crédit social, mais j’ai quand même trouvé un langage familier dans le document. Il demande aux plateformes de médias sociaux de “réaliser des évaluations de crédit de la conduite des utilisateurs en commentant les publications” et de “réaliser des évaluations de crédit de la gestion des commentaires des publications par les producteurs-opérateurs de compte public”.

L’idée est que si un influenceur ou un utilisateur publie des choses qui ne sont pas dignes de confiance, cela devrait être reflété dans l’évaluation de crédit de la personne. Et les résultats de l’évaluation du crédit détermineront “l’étendue des services et des fonctionnalités” proposés aux personnes sur certaines plateformes.

Ce n’est pas le seul exemple spécifique du gouvernement chinois utilisant l’importance de la « solvabilité » ou de la « confiance » pour justifier plus de règles. Cela s’est vu lorsque le gouvernement a décidé de établir une liste noire des célébrités qui promeuvent la « mauvaise » morale, sévir contre les robots et les spams des réseaux sociauxet désigner les responsabilités des administrateurs des discussions de groupe privées.

Tout cela pour dire que le développement continu du système de crédit social en Chine est souvent en phase avec le développement de politiques plus autoritaires. “Alors que la Chine se concentre de plus en plus sur la vie sociale et culturelle des gens, réglementant davantage le contenu des divertissements, de l’éducation et de la parole, ces règles seront également soumises à l’application du crédit”, a déclaré le juriste Jeremy Daum. écrit en 2021.

Néanmoins, avant de partir, Je tiens à mettre en garde contre la tendance à exagérer les risques perçus, qui est arrivé à plusieurs reprises quand les gens ont discuté du système de crédit social.

La bonne nouvelle est que jusqu’à présent, l’intersection du crédit social et du contrôle de la parole en ligne a été très limitée. Le projet de règlement de 2019 visant à mettre en place un système de crédit social pour le secteur de l’internet n’est toujours pas devenu loi. Et une grande partie des discussions sur la mise en place de systèmes d’évaluation du crédit pour les médias sociaux, comme celle demandée par la dernière réglementation sur les commentaires en ligne, ressemble plus à un vœu pieux qu’à des conseils pratiques à ce stade. Certaines plateformes sociales gèrent leurs propres “pointages de crédit” – Weibo en a un pour chaque utilisateur, et Douyin en a un pour les influenceurs du shopping – mais ce sont d’autres fonctionnalités secondaires que peu de gens en Chine diraient être prioritaires.