La quête d’une Ukrainienne pour récupérer le corps d’un prisonnier de guerre

CHUBYNSKE, Ukraine – Lors des dernières et brèves conversations que Viktoria Skliar a eues avec son petit ami détenu, le prisonnier de guerre ukrainien faisait des plans provisoires pour la vie après sa libération lors d’un échange à venir avec la Russie.

Maintenant, elle s’est concentrée sur la récupération de son corps. Contre toute attente, l’Ukraine a maintenant reçu les restes de dizaines de prisonniers détenus à la prison d’Olenivka. Mais avec des experts qui ont encore besoin de mois pour identifier tous les corps – et aucune garantie que Kisilishin en fasse partie – la quête de Skliar est loin d’être terminée.

Skliar a déclaré qu’elle avait contacté des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, leur avait parlé de la photo et leur avait donné son nom dans l’espoir qu’ils pourraient faire en sorte qu’il soit ramené à la maison. L’organisation humanitaire n’a pas pu lui dire grand-chose – le groupe a dû attendre les listes officielles de prisonniers et les accords des politiciens avant de pouvoir aider à rapatrier les corps.

Kisilishin, décédé à 26 ans, a été rappelé au régiment Azov, qui fait partie de la Garde nationale ukrainienne, où il avait servi jusqu’en 2016, deux semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Le soigneur d’animaux et militant avait choisi de revenir pour défendre sa ville natale de Marioupol, plutôt que de rester à Kyiv, où il avait rencontré Skliar dans un club équestre un an auparavant.

Depuis sa captivité, Skliar a continué à recevoir des appels téléphoniques de sa part, bien qu’ils n’aient jamais duré plus d’une minute. Son petit ami parlait peu de lui, répondant seulement « ça va » ou « supportable » quand elle lui demandait comment il allait.

Ensuite, Skliar a dit qu’elle avait reçu un appel de Kisilishin – et sa voix était joyeuse. « Il a dit qu’ils seraient emmenés quelque part. Il espérait un échange », a-t-elle déclaré.

Elle pense qu’il a été emmené à Olenivka ce jour-là ou peu de temps après. Plus tard, elle a dit avoir entendu de la Croix-Rouge qu’il ferait partie d’un prochain échange de prisonniers. Mais trois semaines plus tard, il était mort.

Les autorités de la prison et les responsables russes ont déclaré que 53 prisonniers de guerre ukrainiens étaient morts dans les explosions et 75 autres avaient été blessés. Sur une liste des victimes publiée par Moscou et publiée dans les médias russes, Kisilishin était le numéro 43.