La quête d’une Ukrainienne pour récupérer le corps d’un prisonnier de guerre – Kelowna Capital News

Lors des dernières et brèves conversations que Viktoria Skliar a eues avec son petit ami détenu, le prisonnier de guerre ukrainien faisait des projets de vie après sa libération lors d’un échange à venir avec la Russie.

La prochaine fois que Skliar a vu Oleksii Kisilishin, il était mort – l’un des nombreux corps sur une photo de personnes qui, selon les autorités locales, ont été tués lorsque des explosions ont ravagé une prison dans une partie de la région ukrainienne de Donetsk contrôlée par des séparatistes soutenus par Moscou.

Pendant des mois, Skliar avait gardé l’espoir de retrouver son partenaire, qui avait été l’un des défenseurs de l’aciérie d’Azovstal, la dernière redoute des combattants ukrainiens dans la ville assiégée de Marioupol.

Maintenant, elle s’est concentrée sur la récupération de son corps. Contre toute attente, l’Ukraine a maintenant reçu les restes de dizaines de prisonniers détenus à la prison d’Olenivka. Mais avec des experts qui ont encore besoin de mois pour identifier tous les corps – et aucune garantie que Kisilishin en fasse partie – la quête de Skliar est loin d’être terminée.

Qu’elle sache même que son petit ami est mort est remarquable. Elle a reconnu ses tatouages ​​sur une photo partagée sur les réseaux sociaux après les explosions du 29 juillet. Elle le montrait allongé, à moitié nu, sur le sol en ligne avec huit autres corps.

“Quand j’ai vu la photo, mes yeux ne sont pas allés au-delà du corps d’Oleksii”, a déclaré Skliar à l’Associated Press. « Je n’ai pas eu le temps de pleurer. J’ai pleuré toutes mes larmes quand ils étaient à Azovstal. Ma première pensée a été de récupérer le corps d’une manière ou d’une autre.

Skliar a déclaré qu’elle avait contacté des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, leur avait parlé de la photo et leur avait donné son nom dans l’espoir qu’ils pourraient faire en sorte qu’il soit ramené à la maison. L’organisation humanitaire n’a pas pu lui dire grand-chose – le groupe a dû attendre les listes officielles de prisonniers et les accords des politiciens avant de pouvoir aider à rapatrier les corps.

Pendant qu’elle attendait un mot, Skliar craignait que son être cher ne se retrouve dans une fosse commune.

Kisilishin, décédé à 26 ans, a été rappelé au régiment Azov, qui fait partie de la Garde nationale ukrainienne, où il avait servi jusqu’en 2016, deux semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Le soigneur d’animaux et militant avait choisi de revenir pour défendre sa ville natale de Marioupol, plutôt que de rester à Kyiv, où il avait rencontré Skliar dans un club équestre un an auparavant.

Lorsque Kisilishin s’est enfermé dans l’aciérie d’Azovstal pendant un siège de trois mois de la ville, ils ont parlé tous les jours jusqu’à ce que les forces russes encerclent l’usine.

En mai, il a été capturé lorsque les derniers défenseurs d’Azovstal ont reçu l’ordre de l’armée ukrainienne de se rendre aux forces russes.

Depuis sa captivité, Skliar a continué à recevoir des appels téléphoniques de sa part, bien qu’ils n’aient jamais duré plus d’une minute. Son petit ami parlait peu de lui, répondant seulement « ça va » ou « supportable » quand elle lui demandait comment il allait.

Ensuite, Skliar a dit qu’elle avait reçu un appel de Kisilishin – et sa voix était joyeuse. « Il a dit qu’ils seraient emmenés quelque part. Il espérait un échange », a-t-elle déclaré.

Elle pense qu’il a été emmené à Olenivka ce jour-là ou peu de temps après. Plus tard, elle a dit avoir entendu de la Croix-Rouge qu’il ferait partie d’un prochain échange de prisonniers. Mais trois semaines plus tard, il était mort.

Les autorités de la prison et les responsables russes ont déclaré que 53 prisonniers de guerre ukrainiens étaient morts dans les explosions et 75 autres avaient été blessés. Sur une liste des victimes publiée par Moscou et publiée dans les médias russes, Kisilishin était le numéro 43.

Ce qui s’est exactement passé à Olenivka reste inconnu.

La Russie affirme que l’armée ukrainienne a frappé la prison avec des roquettes. L’armée ukrainienne a nié avoir lancé des frappes et accusé la Russie de l’exploiter. Kyiv allègue que les forces du Kremlin ont torturé des prisonniers détenus à Olenivka – et que les explosions étaient destinées à dissimuler toute preuve de ces crimes.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’est récemment inquiété des informations selon lesquelles des prisonniers à Olenivka et ailleurs auraient été battus, électrocutés et maltraités.

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les allégations ukrainiennes sur ce qui s’est passé à Olenivka.

La Russie et l’Ukraine ont convenu en août d’une mission d’enquête de l’ONU, mais le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré il y a un peu plus d’une semaine que les “garanties de sécurité appropriées” n’étaient pas en place pour que les travaux commencent.

Lorsque d’autres prisonniers de guerre ukrainiens sont revenus en septembre, les photos montraient des visages émaciés mais souriants. Skliar pense que Kisilishin était censé être parmi eux.

Au lieu de cela, il est probablement retourné en Ukraine dans un sac étiqueté «Olenivka» – avec 62 autres corps qui ont été échangés le 11 octobre. Des proches de soldats ont donné des échantillons d’ADN et des experts travaillent maintenant à identifier les restes, a déclaré le représentant de la Service de patronage du régiment Azov, Natalia Bahrii.

On ne sait pas pourquoi il y avait plus de 60 corps dans l’échange, même si les autorités ont estimé le nombre de morts dans les explosions à un peu plus de 50.

Le père de Kisilishin, Oleksandr – qui a lui-même été capturé en tant que prisonnier de guerre et libéré – a donné un échantillon.

Pour honorer son fils, le père, en collaboration avec l’ONG UAnimals, prévoit d’organiser des subventions pour les refuges pour animaux – poursuivant le travail auquel Kisilishin a consacré sa vie.

Les anciens Kisilishin et Skliar ne parlent pas beaucoup de leur bien-aimé. “Nous ne pouvons pas le faire revenir de toute façon”, a raconté Skliar que le père lui avait dit un jour.

Pourtant, Skliar espère qu’elle pourra un jour l’enterrer.

« Il s’est battu pour le peuple libre d’un pays libre ; il a défendu sa ville, Marioupol », a déclaré Viktoria. “C’est un guerrier. Et il a le droit d’être enterré dans le pays qu’il a défendu.

Hanna Arhirova et Susie Blann, Associated Press

