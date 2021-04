MANCHESTER, Angleterre – Manchester United n’a eu aucun problème pour atteindre les demi-finales sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer depuis qu’il a pris le poste de manager en décembre 2018; c’est ce qui vient après que cela a été le problème. Ils sont parvenus à une cinquième demi-finale du règne de Solskjaer après une victoire 2-0 sur Grenade à Old Trafford jeudi soir, terminant le travail après une confortable victoire 2-0 en Espagne il y a une semaine. Il attend toujours sa première finale et cette fois, l’AS Roma se met en travers de son chemin.

Solskjaer a été critiqué après avoir suggéré que la Premier League était sa priorité, mais il ne devrait y avoir aucun doute qu’il veut gagner la Ligue Europa.

« Grenade vous donne un match », a déclaré Solskjaer par la suite. «C’est un jeu physique, ils font avancer les gens. Il faut se défendre dans ce genre de jeux.

« [We won] 2-0, feuille blanche, quelques bonnes performances individuelles. Nous sommes pleins de confiance pour dimanche [against Burnley]. «

United n’a jamais perdu un match à élimination directe européen dans lequel ils ont remporté le match aller à l’extérieur, mais le Norvégien n’était pas d’humeur à prendre un risque et a nommé Bruno Fernandes et Paul Pogba dans son onze de départ.

Fraîchement sorti de sa performance d’homme du match contre Tottenham dimanche, Edinson Cavani a également été choisi dès le début. L’avenir à long terme de l’Uruguayen est toujours en suspens, mais il jouera un rôle clé dans les perspectives de succès de United d’ici la fin de la campagne.

Le but du joueur de 34 ans après six minutes – une volée nette du pied gauche pour marquer pour la 50e fois en compétition européenne – a mis un terme prématuré aux espoirs de Grenade de réussir un choc.

Avec Anthony Martial peu susceptible de jouer à nouveau cette saison en raison d’une blessure au genou et de problèmes d’épaule et de pied de soins infirmiers de Marcus Rashford, il incombe à Cavani et Mason Greenwood de marquer les buts. Depuis le début de l’année, la forme de Cavani a été interrompue par une suspension et une blessure, mais il avait l’air revitalisé au stade Tottenham Hotspur lors de la victoire 3-1 de dimanche et l’a poursuivi contre Grenade.

Il a tout dit sur son importance croissante qu’il a été remplacé au début de la seconde période et on s’attend à ce qu’il commence lorsque Burnley visitera Old Trafford dimanche.

La brillance de Cavani a aidé Man United à une cinquième demi-finale du tournoi du mandat de Solskjaer, mais ils doivent maintenant aller de l’avant et remporter un premier trophée. OLI SCARFF / AFP via Getty Images

Aussi important soit-il qu’il reste en forme pour les matchs restants, sa décision quant à l’endroit où jouer la saison prochaine l’est aussi. Solskjaer n’a pas caché son désir de prolonger son contrat d’un an, mais au milieu de l’intérêt de Boca Juniors, Cavani est indécis. Ce qu’il décide est susceptible d’affecter les projets de transfert d’été de United. S’il y va, Solskjaer aura besoin d’un nouvel attaquant. Restez, et la recherche pourrait être retardée d’une autre année.

Cavani est toujours bouleversé par les circonstances entourant sa suspension de la FA en janvier, mais il souhaite également continuer à jouer au plus haut niveau en Europe avant la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il y a aussi des doutes sur l’avenir de Paul Pogba et il est à noter qu’en l’absence du suspendu Harry Maguire, le milieu de terrain français s’est vu remettre le brassard de capitaine.

Réservé tôt, Pogba a été remplacé à la mi-temps, mais après avoir mis en place le premier match de Cavani avec une tête habile, il en avait déjà assez fait.

« Parfois, Paul veut tellement gagner, il a effectué quelques plaqués après son carton jaune, mais je pensais que je ne voulais pas risquer ça », a déclaré Solskjaer. Il a besoin de Pogba disponible pour affronter les Roms.

Le manager de United n’a pas besoin du trophée de la Ligue Europa pour convaincre le conseil d’administration du progrès, mais une cinquième défaite consécutive en demi-finale soulèvera des questions sur la mentalité de son équipe. La Roma, avec Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan, ne roulera pas mais elle est septième de la Serie A – neuf points derrière Milan, battue par United en huitièmes de finale. C’est une chance en or d’atteindre une première finale et de remporter un trophée, même si Solskjaer a finalement l’œil sur des prix plus importants.

« Je n’ai pas trop vu la Roma », a déclaré Solskjaer. « Ils défendent bien, comme le font toujours les équipes italiennes. Nous connaissons tous Edin Dzeko, donc chaque balle dans la surface est dangereuse.

« Nous attendons avec impatience. Nous sommes en demi-finale. Cela ressemble à une véritable égalité européenne parce que la Roma est un club avec beaucoup d’histoire. Nous avons bien fait contre les équipes italiennes auparavant.

« Nous y allons en espérant arriver à la finale. Si nous pouvons terminer la saison avec un trophée, ce serait génial. Quand vous arrivez en demi-finale, c’est la nature du problème – vous jouez contre de bonnes équipes et nous J’apprécie à nouveau cette chance, j’ai vu la détermination et l’attitude des joueurs et ils veulent aller plus loin et les défaites en demi-finale nous donnent la motivation pour aller plus loin.

« La prochaine étape pour l’équipe est d’arriver à une finale et de remporter un trophée. La motivation et la détermination sont là. »