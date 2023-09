La quête des États-Unis pour l’or à la Coupe du monde de basket-ball se termine par une défaite face à l’Allemagne

MANILLE, Philippines (AP) — Il n’y aura pas de médaille d’or pour les États-Unis à cette Coupe du monde. Et pour la deuxième fois consécutive dans le plus grand tournoi de la FIBA, les Américains pourraient ne pas remporter la moindre médaille.

Andreas Obst a marqué 24 points, Franz Wagner en a ajouté 22 et l’Allemagne a déchiqueté la défense américaine sur une grande partie lors de sa première victoire contre les Américains – 113-111 en demi-finale de la Coupe du monde vendredi soir.

Obst a réussi le tir de la soirée, un tir à 3 points avec 1:15 à jouer pour donner une avance de quatre à l’Allemagne et presque étouffer un rallye américain de la dernière chance. L’Allemagne a mené pendant 30 des 40 minutes du match, les États-Unis pendant environ 4 1/2, et il n’y avait aucun doute sur qui contrôlait le jeu pendant la majeure partie du temps.

« Nous connaissions la tâche à accomplir, et c’était de gagner », a déclaré le garde américain Austin Reaves. « Et nous ne l’avons pas fait. »

Les États-Unis, menés par 10 au milieu du quatrième quart, ont presque réussi à revenir, se rapprochant d’un point à deux reprises dans les dernières minutes. Mais les Américains n’ont jamais pris l’avantage, et ce sont les Allemands qui ont sauté et se sont serrés dans leurs bras au fil du temps.

Anthony Edwards a marqué 23 points pour les États-Unis (5-2), dont 21 de Reaves, 17 de Mikal Bridges et 15 de Jalen Brunson. Les Américains ont tiré à 58 % – mais ont laissé l’Allemagne tirer à 58 % également, et ce fut la perte ultime.

Pas cette fois. Une fois de plus, même amener la seule équipe composée de tous les joueurs de la NBA n’était pas suffisant pour les États-Unis à la Coupe du Monde. Les Américains ont terminé septièmes à la Coupe du monde 2019 en Chine ; cette finition – troisième ou quatrième – sera techniquement meilleure, mais rien d’autre que l’or n’allait être satisfaisant pour USA Basketball.

Daniel Theis avait 21 points pour l’Allemagne. Theis a marqué 21 points ou plus six fois au cours de sa carrière NBA – et a choisi vendredi pour l’un des matchs de sa vie.