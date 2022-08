La quête des entreprises pour faire plus avec moins de travailleurs confronte le casse-tête de la productivité

Alors même que le monde se demande si nous sommes ou non en récession, une pénurie persistante de travailleurs oblige les chefs d’entreprise et les économistes à lutter pour comprendre l’un des problèmes économiques les plus insolubles du Canada, et certains disent les plus cruciaux.

Malgré l’effet de ralentissement de la hausse des taux d’intérêt destinée à lutter contre la flambée des prix, les employeurs de tout le pays continuent de se plaindre de ne pas trouver les travailleurs pour combler les postes vacants. Et tandis que beaucoup s’attendent à ce que la création d’emplois au Canada se termine bientôt alors que la récession mord, les prévisions du dernier rapport sur l’emploi de vendredi suggèrent que cela ne s’est pas encore produit.

Selon la théorie économique, une solution à la pénurie de main-d’œuvre s’impose : il suffit d’investir dans la technologie et de déterminer comment atténuer les problèmes de production pour augmenter les bénéfices sans augmenter le nombre d’employés.

Un défi de productivité

Bien que la théorie puisse sembler simple, la faire fonctionner dans le monde réel est un énorme défi pour les entreprises, les gouvernements et les économistes qui tentent de rendre les Canadiens plus productifs. Et ce n’est pas seulement un problème canadien.

La semaine dernière, l’un des chefs d’entreprise les plus influents au monde, le patron de Google, Sundar Pichai, a annoncé aux employés que la société mère Alphabet lançait un plan appelé “Sprint de simplicité“, pour accroître la productivité économique.

L’annonce suscite déjà des inquiétudes qui la politique fait allusion à des licenciements à venir, et pas seulement chez Google où la croissance des bénéfices a ralenti. Mais les économistes insistent sur le fait que l’augmentation de la productivité ne consiste pas à licencier ou à faire travailler plus dur chaque employé.

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a appelé les employés de la société mère Alphabet à augmenter leur productivité dans le cadre d’un plan intitulé “Simplicité Sprint”. Les employés craignent que cela ne signale des licenciements. (Brandon Wade/Reuters)

Selon des tas de livres et articles en ligne, la productivité consiste à devenir une meilleure personne en s’organisant afin que vous puissiez en faire plus dans votre vie bien remplie et arrêter toute cette perte de temps. Mais ce n’est pas ainsi que les économistes le définissent, selon Audra Bowlus, professeur d’économie à l’Université Western, qui étudie la productivité canadienne.

“Nous pouvons considérer la productivité du travail comme une sorte de valeur ajoutée par travailleur”, a déclaré Bowlus.

Comme Bowlus et d’autres le décrivent, la raison pour laquelle la productivité est si importante est qu’elle constitue le fondement de la richesse et du bien-être nationaux. Cela rend également les entreprises individuelles plus rentables. Dans un sens collectif, l’augmentation de la productivité nous rend plus riches en tant que pays et permet aux salaires moyens d’augmenter.

Ne pressez pas les travailleurs

Les experts notent qu’une véritable augmentation de la productivité économique devrait se produire sans que les employés travaillent de plus longues heures ou soient aux prises avec le stress accru de faire plus avec moins. Comme nous l’avons vu dans des secteurs où cela a été essayé, comme les salles d’urgence au Canada, l’épuisement professionnel qui pousse les gens à quitter leur emploi ne mène pas à l’efficacité à long terme.

Comme l’a expliqué Bowlus, l’augmentation de la productivité doit être comprise comme une augmentation de la production sans augmenter les intrants. L’idée est de faire les choses de manière plus efficace, en achetant ou en inventant des machines moins chères pour faciliter le travail, ou en créant des procédures qui nécessitent moins d’étapes laborieuses.

“Cela peut être que les machines deviennent plus productives grâce à la technologie”, a déclaré Bowlus. “Cela peut aussi être que les travailleurs deviennent plus productifs grâce à plus d’éducation ou à l’amélioration de leurs compétences ou simplement en étant capables de mieux travailler avec ces machines.”

REGARDER | Comment T.-N.-L. comble ses lacunes en soins infirmiers :

NL comble les lacunes en soins infirmiers avec des agences privées coûteuses De nombreuses infirmières de Terre-Neuve-et-Labrador ont quitté des emplois à temps plein et la province comble le manque de personnel avec des infirmières d’agences privées coûteuses, une décision que certains disent irréversible.

Mais cela ne signifie pas que des emplois ne sont pas perdus dans le processus, a déclaré Michael Veall, économiste à l’Université McMaster qui dirige une équipe de chercheurs et travaille avec Statistique Canada pour renforcer la productivité canadienne.

Veall évoque des emplois tels que l’homme de glace ou l’opérateur d’ascenseur, des professions éliminées par le progrès technologique telles que l’invention de l’électricité et de la réfrigération, ou le passage de la compétence humaine consistant à faire s’arrêter les ascenseurs au bon niveau pour correspondre au sol aux boutons-poussoirs automatisés. .

Veall, qui a déjà occupé l’un des derniers emplois d’opérateur d’ascenseur au Canada – il a appuyé sur les boutons et a fait un baratin à la tour Skylon à Niagara Falls – dit que les économistes se demandent si des choses comme les caisses libre-service à l’épicerie devraient être considérées comme du travail remplacement ou amélioration réelle de la productivité.

Attention à l’écart de productivité

Mais ce différend est éclipsé par un débat beaucoup plus important sur les raisons pour lesquelles les progrès du Canada en matière de productivité ont été si faibles par rapport à des pays similaires dans le monde. Les données de Statistique Canada ont montré qu’après un bond record extraordinaire en 2020 causé par la pandémiela productivité a fortement chuté en 2021, et a continué de chuter au début de cette annéeen baisse par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

Une partie du projet de Veall consiste à trouver un moyen de distribuer aux économistes canadiens des données d’entreprises auparavant difficiles d’accès afin qu’ils puissent essayer de comprendre où se produit la productivité et l’efficacité de nombreux programmes fédéraux et provinciaux destinés à accroître l’efficacité des employeurs. Jusqu’à présent, une grande partie de la recherche reposait sur des données étrangères.

De nombreuses analyses dénonce l’écart entre le Canada et les États-Unis, ce qui donne à penser que le Canada doit suivre l’exemple des États-Unis en matière de politique et de réglementation fiscales. Certains experts affirment que les lois fiscales canadiennes visant à encourager les petites entreprises ont l’effet inverse de décourager les entreprises de devenir plus grandes, en utilisant des économies d’échelle pour devenir plus productives. D’autres s’inquiètent une productivité accrue entraînera une diminution des autres avantages canadiens qui contribueront à une qualité de vie moindre.

Politiciens et fonctionnaires allemands sur une colonne montante hydraulique en 2012 avec un panneau indiquant que le pays est un bon endroit pour les travailleurs professionnels. Malgré des mesures sociales et une réglementation plus fortes qu’au Canada, l’Europe est en tête en matière de productivité. (Fabrizio Bensch/Reuters)

Mais Robert Gagné, directeur du Centre sur la productivité et la prospérité de l’École des hautes études commerciales de l’Université de Montréal, porte un regard neuf en comparant les gains de productivité en Amérique du Nord à ceux en Europe, où les programmes sociaux, les impôts et la réglementation dépassent souvent ceux Canada.

“En Europe de l’Ouest, ils ont de gros gains de productivité, encore plus importants qu’aux États-Unis, beaucoup plus importants en fait que les États-Unis au cours des 25 ou 30 dernières années”, a déclaré Gagné.

Gagné et son équipe attribuent presque entièrement la différence à la compétition. Alors que les entreprises de Paris doivent affronter les entreprises de Berlin, la population relativement clairsemée du Canada dans une ligne mince juste au-dessus de la frontière américaine signifie qu’une entreprise du Québec peut pratiquement ignorer un concurrent à près de 4 000 kilomètres à Calgary, a-t-il déclaré.

La productivité exige de la concurrence : expert

Les recherches du centre HEC montrent que si l’Europe fait tout son possible pour encourager la concurrence, le Canada et ses provinces font le contraire, “avec une culture de protection des entreprises canadiennes quoi qu’il arrive”, a déclaré Gagné.

Il souligne le pouvoir quasi monopolistique d’Air Canada qui, selon lui, a trop d’influence sur les gouvernements de toutes allégeances à Ottawa. Par exemple, Gagné suggère que la relation a bloqué à plusieurs reprises une liaison ferroviaire à grande vitesse entre le Québec et l’Ontario, ce qui aurait donné à la compagnie aérienne canadienne une course pour son argent.

Au lieu de cela, il a déclaré que les décideurs devraient plutôt se tourner vers des entreprises canadiennes comme Couche Tard (qui exploite de nombreux endroits sous le nom de Circle K) qui n’ont aucun problème à rivaliser et à montrer la voie sur la scène mondiale.

REGARDER | Le Québec utilise des travailleurs dès l’âge de 11 ans pour combler ses lacunes en matière d’emploi :

Québec se tourne vers les travailleurs jeunesse pour combler les pénuries Certaines entreprises québécoises embauchent des employés dès l’âge de 11 ans pour combler les pénuries de main-d’œuvre. La province n’a pas d’âge minimum pour travailler, mais les quarts de travail ne peuvent pas interférer avec l’école et l’approbation du tuteur est requise pour les employés de moins de 14 ans.

Gagné convient que la pénurie bien connue de travailleurs dans des endroits comme les Cantons-de-l’Est au Québec devrait motiver les entreprises à accroître leur productivité en investissant dans de meilleures machines et méthodes. Il a dit que dans le secteur des services, qui souffre actuellement de graves pénuries de main-d’œuvre, c’est plus difficile.

“On ne peut pas remplacer une femme de ménage dans une chambre d’hôtel par un robot”, a déclaré Gagné.

Et plutôt que de s’attendre à ce que les entreprises individuelles montrent la voie, il a dit qu’il pense que les gouvernements, en particulier les gouvernements provinciaux, devraient intensifier la concurrence entre les provinces. Gagné a déclaré que c’est ce que les dirigeants provinciaux devraient faire lorsqu’ils se rencontrent au lieu de simplement parler de la façon dont ils peuvent obtenir plus d’argent des impôts du gouvernement fédéral.

“Je pense qu’ils devraient engager une discussion sur les obstacles au commerce et les personnes à l’intérieur du pays”, a déclaré Gagné. “Il y a plus de mobilité et moins d’obstacles au commerce entre les pays européens qu’entre les provinces canadiennes.”

