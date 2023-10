La quête de solutions climatiques équitables

Ensuite, Baker s’est assis avec nous pour une conversation sur la manière de répartir les avantages des nouvelles technologies et de répondre aux préoccupations de la communauté concernant les nouveaux projets.

Cette conversation a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Lors de votre séance, vous avez parlé un peu de ces situations où les changements climatiques et les inégalités se croisent. Pourriez-vous donner quelques exemples de cas clairs dans lesquels nous pouvons réaliser des progrès dans la lutte simultanée contre le changement climatique et les inégalités ?

J’aime penser à [low-income] programme de crédit d’impôt… il s’agit d’un crédit d’impôt supplémentaire de 20 % pour les investissements dans les énergies solaire, éolienne et propre.

Je suis vraiment ravi que mon bureau dirige ce programme en tant qu’administrateur du programme en partenariat avec le Trésor. Et au cours des neuf derniers mois environ, nous avons conçu un programme qui, selon nous, fera réellement avancer les choses pour les ménages à faible revenu, afin qu’ils aient accès à l’énergie solaire et éolienne via l’énergie communautaire, l’énergie solaire sur les toits ou vent à petite échelle.

Cet accès contribue évidemment à lutter contre la crise climatique tout en réduisant, si nous y parvenons, le coût global de l’énergie pour ces personnes et en apportant de véritables avantages économiques à ces communautés.

Nous considérons que de nombreuses technologies d’énergie propre sont bonnes pour les communautés – par exemple, avoir un meilleur accès à une énergie bon marché est évidemment une bonne chose. Mais il y a aussi des choses comme les pôles d’hydrogène ou l’élimination du carbone, qui pourraient avoir des impacts environnementaux, en particulier pour les projets qui impliquent encore des combustibles fossiles. Comment votre bureau gère-t-il cette situation et répond-il à ces préoccupations ?

Votre question me rappelle les années 1970, période où les lois environnementales et les lois environnementales ont atteint leur apogée, avec la Clean Air Act et la Clean Water Act. Toutes ces nouvelles lois protégeant notre air et notre eau ont été bénéfiques pour de très nombreuses communautés à travers le pays. Mais les communautés de couleur, en particulier, disaient : « Nous ne voyons pas les avantages de ces lois. »