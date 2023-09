La quête de réalité mixte 3 de Meta est arrivée, à partir de 500 $

Meta a été quête autour d’une nouvelle vision pour sa VR, et elle est enfin arrivée. Lors de la conférence Connect 2023 de Meta, la société introduit le Meta Quest 3, une VR à réalité mixte casque. Cela commence à 500 $ et vous pouvez précommandez-le maintenantles appareils étant expédiés à partir du 10 octobre. Mais avant de le faire, parlons de la façon dont il se compare au gros et coûteux appareil de réalité mixte d’Apple qui sortira l’année prochaine.

Le Meta Quest 3 a une AR en couleur

Le grand projet de Meta pour rivaliser Vision Pro d’Apple à 3 500 $ est de maintenir ses casques relativement bon marché tout en maximisant les capacités de réalité augmentée de ses capteurs extérieurs. Le Quest 3 est un casque autonome de réalité mixte, qui, selon Meta, est le plus puissant jamais livré. Il « vous permet de mélanger les mondes physique et numérique », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta. Le casque dispose de deux barres de caméra sur le panneau avant, donnant à l’appareil un véritable Sam Fisher Cellule éclatée ambiance. Ces capteurs permettent un passage en couleur afin que vous puissiez voir votre salon ou où que vous soyez à travers les lunettes avec une réalité augmentée superposée.

Le nouveau casque est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, qui, selon Meta, offre « des temps de chargement plus rapides et un gameplay plus fluide » par rapport à son prédécesseur. Le Quest de nouvelle génération bénéficiera également de visuels améliorés avec une meilleure résolution sur ses écrans à double objectif. Meta affirme que « l’affichage infini 4K+ avec 25 PPD et 1 218 PPI apporte la meilleure résolution » à ses appareils Quest. La résolution est d’environ 2 064 x 2 208 pixels par œil.

Les contrôleurs Quest 3 ont également été repensés. Ils sont désormais appelés contrôleurs Touch Plus, car ils utilisent l’haptique TruTouch pour offrir un retour de force semblable au contrôleur DualSense de la PlayStation 5. Lors de sa présentation, Zuckerberg a affirmé que « le suivi manuel devient vraiment bon » avec les nouveaux contrôleurs. Nous en serons juges.

Comment le Quest 3 se compare-t-il au Vision Pro ?

Méta a montré pour la première fois le Quest 3 plus tôt cette année, avant qu’Apple ait la chance de lancer son casque ultra-cher à la WWDC 2023. Maintenant que nous savons ce qui se passe avec le soi-disant « ordinateur spatial » d’Apple, le dernier appareil VR/AR de Meta porte bon nombre des mêmes caractéristiques de la réalité virtuelle. technologie que nous avons depuis plusieurs années. Là où le Vision Pro n’utilise que des commandes gestuelles, le Quest 3 dispose de contrôleurs stick repensés qui semblent toujours principalement utilisés pour les jeux.

Le Vision Pro intègre la plupart des applications qui existent déjà pour l’iPad et l’iPhone, mais le nouvel appareil de Meta continuera à utiliser ce qui est disponible dans le Quest Store et en dehors de ses équipes de développement internes. Cela devrait inclure plus de 500 titres, y compris des jeux et des applications. Meta ajoute également la prise en charge du Xbox Game Pass en décembre, une aubaine pour les joueurs qui utilisent leurs casques pour « entrer dans le jeu ».

Meta prévoit davantage de capacités AR à l’avenir, comme en témoigne une fuite de la feuille de route plus tôt cette année. La société prévoit de disposer de véritables lunettes compatibles AR d’ici 2027. Bien que les années technologiques soient comme des années de chien, cela semble loin, compte tenu des casques gros et encombrants nécessaires à la RA.

Le temps nous dira si Meta peut rencontrer des clients au prix moyen de 500 $, comme c’est le cas avec les modèles ultra bon marché à 300 $, à perte de vue. Lors du Meta Connect de l’année dernière, la société a dévoilé son Quest Pro à 1 500 $ pour conquérir le marché de la VR haut de gamme. Cet appareil avait des capacités de relais, mais pas en couleur. Méta coupez 500 $ sur le prix demandé du Quest Pro seulement cinq mois après sa révélation.

La société n’a pas révélé de données de vente pour le Quest, mais lors de cette présentation de la feuille de route divulguée, Meta affirme avoir vendu près de 20 millions de casques Quest. La plupart d’entre eux étaient probablement le Quest 2, et selon rapports plus tôt cette année, Meta pourrait réduire la production du Quest Pro tout en continuant à le vendre aux côtés du Quest 3. Si Meta peut offrir une concurrence directe au prochain appareil d’Apple, et pour 1/7 du coût du Vision Pro, il pourra peut-être pour apporter un plus grand réconfort que l’appareil de l’année dernière.