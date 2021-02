La quête de Neera Tanden pour le poste de l’OMB heurte un autre barrage routier alors qu’une étape cruciale est reportée indéfiniment – rapports

La confirmation de Neera Tanden, le choix polarisant de Biden pour la tête du Bureau de la gestion et du budget, a encore déraillé après que les républicains ont suggéré de voter contre, ont déclaré des sources d’initiés aux médias.

La commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales et la commission du budget ont reporté les réunions prévues mercredi au cours desquelles ils devaient voter sur la confirmation de Tanden, selon des sources citées dans plusieurs médias américains.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé de dire si l’administration Biden prévoyait de retirer Tanden, se précipitant plutôt sur elle «Large spectre de soutien» et son statut potentiel de première femme sud-asiatique à diriger l’OMB.

Cependant, l’histoire de Tanden en matière de snipers partisans sur les réseaux sociaux n’a pas gagné ses nombreux amis au Sénat, avec une histoire d’attaques dirigées précisément contre les sénateurs dont elle a maintenant besoin pour obtenir le poste de directeur.

Le sénateur américain Joe Manchin (DW.Va.), par exemple, lui a suggéré «Les déclarations ouvertement partisanes auront un impact toxique et préjudiciable sur l’importante relation de travail entre les membres du Congrès et le prochain directeur du Bureau de la gestion et du budget.» Plusieurs sénateurs républicains, dont Susan Collins du Maine et Rob Portman de l’Ohio, ont également déclaré qu’eux aussi voteraient contre elle.

Tanden, qui a servi dans les administrations Obama et Clinton et a travaillé aux côtés d’Hillary Clinton pendant sa campagne présidentielle ratée, n’a jamais été du genre à mâcher ses mots avec ses ennemis sur Twitter. Elle a tristement supprimé plus d’un millier de tweets en apprenant qu’elle serait soumise à l’examen minutieux habituel des nominés au cabinet, après avoir doublé les sénateurs républicains. « vampires » dans le passé et mettant de côté un niveau de haine particulièrement virulent pour son ennemi de tous les temps, le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders (qui s’est présenté à la présidence en tant que démocrate en 2016 et 2020), et ses partisans.

En tant que président du groupe de réflexion aux poches profondes, le Center for American Progress, qui engrange de grosses sommes aux grandes entreprises et à Wall Street, Tanden a été vu par les critiques comme quelqu’un qui est venu représenter l’aile ultra-institutionnelle d’un parti démocrate, ne laissant aucun place pour les problèmes de la classe ouvrière ou les efforts pour reconstruire le filet de sécurité sociale déchiqueté du pays. Si l’administration est incapable de faire franchir la ligne d’arrivée à Tanden, elle pourrait se contenter de Shalanda Young, une assistante du Congrès de longue date qui était déjà sur la bonne voie pour devenir directrice adjointe de l’OMB. Si elle était confirmée à la place de Tanden, Young serait la première femme noire à occuper le poste.

