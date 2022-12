La quête de Mbappé pour être considéré comme le meilleur s’allonge

Dans une interview accordée au New York Times cet été, il s’est empressé de rappeler le nombre de fois où chacun de ses rivaux avait été nommé joueur mondial de l’année. Il savait qu’il avait déjà quelque chose sur son curriculum vitae qu’ils n’avaient pas – un titre de Coupe du monde – et il savait qu’un deuxième de suite serait un exploit même qu’ils ne pourraient jamais égaler.

“Je dis toujours que je rêve de tout”, a déclaré Mbappé à l’époque. “Je n’ai pas de limites. Alors bien sûr, comme vous le dites, c’est une nouvelle génération. Et Ronaldo, Messi, vous allez arrêter. Nous devons trouver quelqu’un d’autre, quelqu’un de nouveau.

Mbappé pensait qu’il était ce quelqu’un d’autre. Sa prestation de dimanche ressemblait plus à une prédiction qu’à une vantardise : un penalty envoyé froidement à la 80e minute, après que son coéquipier Randal Kolo Muani ait été renversé par derrière dans la surface ; un deuxième but un peu plus d’une minute plus tard, une finition glissante du pied droit après un va-et-vient avec Marcus Thuram en haut de la zone; et un deuxième penalty à trois minutes de la fin des prolongations, après que Messi, pour la deuxième fois, ait donné l’avantage et l’élan à l’Argentine.

“Ils ont réussi à nous remettre dans le match, à garder le rêve vivant”, a déclaré Deschamps. “Malheureusement, nous n’avons pas pu réaliser le rêve.”

Les tirs au but ont terminé le match et l’histoire. Mbappé s’est finalement levé de l’herbe, soulevé par une main du gardien de but argentin, Emiliano Martínez, et a finalement pris un moment pour partager une étreinte, et quelques mots, avec le président français, Emmanuel Macron. Mais même son moment de triomphe personnel semblait cruel.

Ses trois buts lui en ont donné huit pour le tournoi, devançant Messi par un pour le Golden Boot en tant que meilleur buteur de la Coupe du monde. Mais cela signifiait aussi qu’il devait monter sur scène trois fois : d’abord pour récupérer le prix, puis pour revenir poser pour des photos, puis une troisième fois pour recevoir sa médaille d’argent.