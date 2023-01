La quête de Mahomes ; Jared Goff s’appuyant sur Rams; Rumeurs sur les entraîneurs de la NFL : aide-mémoire

Pierre Schrager Initié de la NFL et journaliste secondaire

Beaucoup disent que le monde de la NFL est petit. En vérité, chacun des 1 500 joueurs prenant le terrain lors des finales de la saison régulière de samedi ou dimanche est connecté à Damar Hamlin.

Un coéquipier a joué à Pitt, ou un coéquipier était avec les Bills l’année dernière, ou un coéquipier a joué au ballon au lycée dans l’ouest de la Pennsylvanie, où Damar Hamlin était non seulement l’un des meilleurs joueurs du pays, mais où il était si bon qu’il s’est vu offrir 48 bourses de division 1 avant de finalement choisir de jouer près de sa famille et de sa ville natale de McKees Rocks, en Pennsylvanie, avec les Panthers de Pittsburgh.

Qui est Damar Hamlin au-delà du terrain de football ? Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et David Helman partagent qui Bills sécurité Damar Hamlin est pour eux au-delà du terrain de football.

En ce qui concerne la NFL, aucune équipe n’a été aussi étroitement liée à la situation que les Bengals et les Bills, bien sûr. Mais les Giants de New York sont également une organisation qui a de réels liens avec Hamlin.

Le directeur général de première année des Giants, Joe Schoen, n’était pas seulement au front office avec les Bills l’année dernière, mais il était l’une des voix clés dans la salle de repêchage des Bills le jour où Hamlin a été repêché en 2021. Schoen et Bills actuel GM Brandon Beane étaient aussi alignés que n’importe quel directeur général et adjoint, et la sélection de Hamlin était conforme à des plans à long terme. Il apprendrait de Jordan Poyer et Micah Hyde, et quand le moment serait venu, il obtiendrait ses clichés.

Ces opportunités ne se sont pas présentées en boisseaux en 2021, mais lorsque Hyde est tombé il y a quelques mois, Hamlin a été propulsé dans le poste de départ. Il a commencé 13 matchs avec les Bills cette saison et est troisième de l’équipe pour les plaqués. Ce n’est pas quelque chose que les sélections de sixième ronde devraient faire, surtout lors de leur deuxième saison.

L’entraîneur de première année des Giants, Brian Daboll, accompagnait Schoen lors de ces réunions de repêchage. Lorsque Daboll et Schoen sont arrivés à New York, ils ont cherché à modeler l’organisation avec certaines des mêmes valeurs avec lesquelles ils avaient vu Buffalo construire son équipe. Et avec cela est venu une multitude de signatures en agence libre de joueurs qui se sont adaptés pour Buffalo – aux côtés de Hamlin – il y a un an.

Ces noms incluent Jon Feliciano, Davis Webb, Antonio Williams, Isaiah Hodgins et Matt Breida. Le demi défensif Nick McCloud était un agent libre non repêché qui figurait sur la liste des Bills il y a un an et partageait une salle des arrières défensifs avec Hamlin. Jason Pinnock, un jeune talent de New York, a également joué quatre ans à Pittsburgh avec Hamlin.

Brian Daboll n’a pas été très franc sur ce qu’il a dit à son équipe et sur ce qui a été dit dans ce bâtiment cette semaine, mais je vous assure que le personnel des Giants et le personnel médical ont encouragé toute leur équipe à être honnête, ouverte et vulnérable sur la façon dont ils ‘ faire face aux événements de lundi soir. Ce n’est pas un ou deux joueurs qui connaissent Hamlin, c’est un grand groupe de gars qui l’ont accompagné à Buffalo il y a un an.

Et puis il y a Daboll et Schoen. Ils ne sont pas invincibles. Ils ont tous les deux un lien avec Hamlin, le joueur et l’homme également.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait contacté des gens à Buffalo cette semaine, Daboll a déclaré: “J’ai parlé à beaucoup de gens là-bas. Je viens d’offrir mon soutien, pas que je puisse faire grand-chose. Ces gens, je dirais, signifient beaucoup. Je ne veux pas parler pour Joe, mais je sais que oui. Ils signifient beaucoup pour nous deux. Je sais qu’il y a beaucoup de monde dans le bâtiment, les joueurs, le personnel, les entraîneurs – merci Dieu pour eux – vous construisez des relations. Étant là depuis quatre ans, j’ai une tonne de respect pour les gens dans ce bâtiment. ”

Les Giants ont un match à jouer ce week-end et ne sont pas dans la même division ou conférence que les Bills, mais leur bâtiment a été touché de manière majeure par l’incident tragique de lundi soir. Cela montre à quel point la NFL est vraiment un petit monde.

Une doublure argentée

Vous aimeriez penser que les gens sont finalement bons. Et s’il y a une doublure argentée dans tout cela, c’est la quantité écrasante de bonne volonté et d’amour affichée ces derniers jours.

Nous connaissons la collecte de jouets de Hamlin et la quantité écrasante de soutien et de fonds qui ont été collectés la semaine dernière, mais j’aime aussi cette pépite de la société de vêtements Fanatics. Depuis lundi soir, le maillot n ° 1 des ventes dans toute la NFL est le maillot n ° 3 des Bills de Hamlin. Ces commandes sont venues non seulement de tout le pays, mais du monde entier.

Une note plutôt cool ici est que Fanatics – dirigé par l’ancien copropriétaire des 76ers et actuel joueur de puissance de la NFL Michael Rubin – fait don de tous les bénéfices de ces maillots à la collecte de jouets de Hamlin. Cette page Gofundme, au fait, a levé plus de 7 millions de dollars.

Mahomes en quête d’histoire

Beaucoup de joueurs (et d’entraîneurs bienveillants) vont regarder la feuille de statistiques samedi et dimanche, essayant d’obtenir certaines incitations contractuelles.

Patrick Mahomes a une raison différente de garder un œil sur la feuille de statistiques. Très discrètement, Mahomes a organisé cette année une magnifique saison de passes de 5 000 verges et 20 TD. Mahomes devient seulement le deuxième joueur de l’histoire de la NFL à avoir plusieurs campagnes de 5 000 verges et 20 TD, rejoignant Drew Brees, qui l’a fait en seulement 16 matchs.

Samedi, les Chiefs chercheront à remporter leur dernier match de la saison régulière et feront tout leur possible pour s’assurer la tête de série n ° 1 de l’AFC. C’est l’objectif principal contre Las Vegas. Mais bon sang, Mahomes est à 430 verges par la passe de battre le record de verges par la passe de Peyton Manning en une saison, qui a été établi en 2013.

Est-ce que ça importe? Andy Reid pourrait le minimiser, mais c’est un record sacré de la NFL, et si cela se passe comme le match Las Vegas-San Francisco il y a une semaine, Mahomes devra peut-être participer à une fusillade avec Jarret Stidham pour que Kansas City sorte vainqueur.

Pourquoi Patrick Mahomes est le MVP Patrick Mahomes mène la ligue en QBR, passant des touchés, passant des verges et est deuxième au classement des passeurs. Nick Wright dit que de nombreux joueurs méritent d’être pris en considération, mais Mahomes mérite l’honneur

En parcourant la liste des passeurs de 5 000 verges dans l’histoire de la NFL, quelques noms ressortent. Tout d’abord, Dan Marino, qui a franchi la barrière des 5 000 verges en 1984 et a détenu le record de passes en une saison jusqu’en 2011, lorsque Brees l’a dépassé. Vient ensuite Jameis Winston, qui a lancé pour 5000 verges en 2019, au cours d’une saison au cours de laquelle il a également lancé 30 interceptions. Il est remplacé par Tom Brady la saison suivante.

Le nom de famille qui ressort est Justin Herbert, qui l’a fait la saison dernière. Est-ce la saison de 5 000 verges la plus calme de l’histoire du sport? Quelqu’un savait-il que Justin Herbert avait lancé pour 5 000 verges il y a une saison ?

Mahomes a déjà 5 000 verges. Avec 430 samedi, il sera le détenteur du record de tous les temps en une seule saison. Mais avec un match de plus à jouer que la plupart des autres quarts-arrière.

Jared Goff a besoin des Rams

Lorsque les responsables du calendrier de la NFL ont publié le calendrier de la semaine 18, les horaires ont été échelonnés de telle sorte que le match Rams-Seahawks à Seattle se déroule en fin d’après-midi, tandis que le match Packers-Lions démarre trois heures plus tard. Pourquoi est-ce important ?

Les Lions ont besoin que les Rams battent les Seahawks pour que leur jeu compte vraiment pour eux dimanche soir. Si les Rams – jouant pour rien (ils ne possèdent même pas leur premier choix au repêchage) – peuvent d’une manière ou d’une autre contrarier les Seahawks, les Lions sont dans une situation de victoire et de participation à Lambeau Field dimanche soir.

Naturellement, parce que la NFL est un monde cyclique fou, le QB des Lions Jared Goff – emballé sans ménagement par les Rams avec un boisseau de choix au repêchage à Detroit il y a deux ans – a maintenant besoin de son ancienne équipe pour jouer le rôle des outsiders et vaincre les Seahawks.

Bien que Sean McVay ait ouvertement courtisé et ait été l’agresseur dans le commerce de Matthew Stafford en mars 2021, il n’y a vraiment plus que l’amour de McVay pour Goff maintenant. Et bien que Goff ait toutes les raisons d’en vouloir ou de ne pas aimer les Rams en tant qu’organisation, il a toujours pris la grande route dans ces commentaires publics, même lorsque Stafford hissait un Lombardi et que Goff était le quart-arrière de la deuxième pire équipe de la NFL un an. il y a.

Peut-être que Baker Mayfield garde le meilleur pour la fin. Peut-être que Bobby Wagner obtient la revanche ultime contre l’équipe qui l’a coupé après toutes ces années de service. Peut-être que Sean McVay ne fait que l’entraîner. Mais il y a un scénario où les Rams font à Jared Goff la faveur ultime : lui donner l’opportunité de concourir pour une place en séries éliminatoires dimanche soir. Et ensuite, donnez à son équipe un choix de repêchage premium.

Rumeurs et nouvelles sur l’entraînement

Gardez un œil sur mon flux (@Pschrags) à partir de dimanche matin et jusqu’à la semaine prochaine. J’aurai toutes les dernières nouvelles sur les licenciements et les embauches des entraîneurs au cours des prochaines semaines. Quelques noms dont je pense que vous entendrez beaucoup parler dans les prochains jours :

1. Ben Johnson, Lions OC : Un talent particulier. Le prodige de 36 ans a transformé Detroit d’une infraction en sommeil il y a un an en l’un des plus dynamiques de la ligue.

2. Brian Johnson, Aigles Entraîneur QB : Je ne sais pas si Johnson obtiendra des interviews d’entraîneur-chef, mais je sais qu’il a beaucoup de fans dans la ligue à des postes qui comptent. L’ancien QB de l’Utah connaît Jalen Hurts depuis des années et a tiré le meilleur parti de lui.

3. Lou Anarumo, Bengals DC : L’entraîneur Lou ne mène pas d’attaque et n’a pas la trentaine. Il n’est qu’un meneur d’hommes qui a fait ses preuves comme le meilleur DC d’ajustement en jeu de la ligue.

4. Demeco Ryans, 49ers CC : Il dirige la défense n ° 1 de la ligue et jouit d’une excellente réputation.

5. Dan Quinn, Cowboys CC : La défense des Cowboys boitait peut-être jusqu’à la ligne d’arrivée, ici, mais Quinn est toujours l’un des leaders les plus respectés du jeu. Il obtiendra plusieurs entretiens.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Peter Schrager est un écrivain NFL pour FOX Sports et un animateur de “Good Morning Football” sur NFL Network. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @PSchrags.