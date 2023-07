La quête de l’USWNT pour remporter la Coupe du monde 2023 fera l’objet de docuseries Netflix

L’équipe nationale féminine de football des États-Unis est en lice pour l’histoire à la Coupe du monde 2023, et la quête des Américaines vers le triplé sera au centre d’une nouvelle série documentaire Netflix.

Netflix a annoncé lundi que les docu-séries permettront aux fans et au grand public d’avoir un aperçu « de première main de la pression, de l’euphorie, de la joie et des difficultés que ces athlètes de classe mondiale éprouvent alors qu’ils s’efforcent de remporter leur troisième titre de Coupe du monde d’affilée », selon le communiqué de presse officiel du service de vapeur.

De nombreux joueurs de l’équipe seront présentés sous un jour personnel dans la série, y compris les superstars Alex Morgan et Megan Rapinoe, qui ont annoncé plus tôt en juillet qu’il s’agirait de sa dernière Coupe du monde. Quatre joueuses qui font leurs débuts en Coupe du monde seront également mises au point, dont Alyssa Thompson, 18 ans, Sofia Huerta, Lynn Williams et Kristie Mewis.

On s’attend à ce que davantage de joueurs fassent partie de la série, qui a déjà commencé le tournage en Nouvelle-Zélande et en Australie. La série sera dirigée par Rebecca Gitlitz, deux fois lauréate d’un Emmy Award, productrice exécutive chez TIME Studios.

La date de sortie des docuseries n’a pas encore été annoncée.

Les États-Unis entame leur parcours pour le titre de Coupe du monde vendredi contre le Vietnam lors d’un match de phase de groupes (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports). Il a également des matches de phase de groupes contre les Pays-Bas (26 juillet à 21 h HE) et le Portugal (2 août à 3 h HE).

Tous les matchs peuvent être regardés sur FOX et l’application FOX Sports pendant toute la durée du tournoi.

