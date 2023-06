La quête de 4 décennies d’un scientifique pour sauver le plus grand singe des Amériques

CARATINGA, Brésil (AP) – La canopée vert émeraude se déplace et bruisse alors qu’une troupe de singes saules et gris doré glisse à travers un écosystème tropical plus menacé que l’Amazonie.

Karen Strier a commencé à étudier le plus grand singe des Amériques il y a quatre décennies, alors qu’il ne restait plus que 50 des animaux dans cette bande de la forêt atlantique, dans l’État de Minas Gerais, au sud-est du Brésil.

Strier est immédiatement tombée amoureuse du muriqui du nord, consacrant sa vie à le sauver et à lancer l’une des études sur les primates les plus longues au monde.

« J’aime tout d’eux; ce sont de beaux animaux, ils sont gracieux, ils sentent même bon, comme la cannelle », a déclaré le primatologue américain à l’Associated Press lors d’une récente visite sur le terrain. « Ce fut une expérience sensorielle complète et totale qui a séduit mon esprit en tant que scientifique et mon esprit en tant que personne. »

Les scientifiques ne savaient alors presque rien de l’espèce, si ce n’est qu’elle était au bord de l’extinction. La déforestation rampante avait considérablement réduit et fragmenté son habitat, créant des poches isolées de muriquis.

À la surprise de Strier, les muriqui du nord se sont révélés radicalement différents des grands primates étudiés par Jane Goodall et Dian Fossey, les primatologues qui ont fait des chimpanzés et des gorilles de montagne, respectivement, des emblèmes mondialement connus de la conservation.

Les recherches se concentraient sur les primates d’Afrique et d’Asie, où les mâles dominants se battaient fréquemment pour imposer ou maintenir leur pouvoir dans des sociétés hautement hiérarchisées. Strier elle-même avait passé six mois à étudier les babouins au Kenya.

« Les Muriquis sont à l’autre extrême de la paix », a-t-elle déclaré.

En 1983, sa première année de recherche, la biologiste passe 14 mois dans la forêt tropicale à observer les muriquis. Ce végétarien élancé peut mesurer jusqu’à 1,5 mètre de la tête à la queue et peser jusqu’à 15 kilogrammes. Alors que les muriquis peuvent vivre jusqu’à 45 ans, les femelles ne peuvent donner naissance que tous les trois ans, ce qui ralentit les efforts de repeuplement de l’espèce.

Elle a remarqué que les hommes passaient beaucoup de temps à proximité paisible, souvent à portée de main. Et quand il y a un concours pour la nourriture, l’eau ou une femelle, les mâles ne se battent pas comme la plupart des autres primates, mais attendent, s’évitent ou s’étreignent.

Ce comportement inhabituellement amical leur a valu le surnom de « singe hippie » parmi les gens ordinaires de la région et les scientifiques.

Certains les appellent aussi des « jardiniers forestiers », pour leur rôle de disperseurs de graines. Ils mangent les fruits des grands arbres que de nombreux autres animaux ne peuvent pas atteindre et défèquent les graines sur le sol de la forêt.

Les rôles de genre chez les muriquis étaient également inhabituels chez les grands primates, selon les premières recherches de Strier. Tout comme les bonobos, les femelles muriqui ont la même taille que les mâles, ce qui signifie qu’elles ont beaucoup d’autonomie, et dans les sociétés muriqui, les femelles se séparent du groupe pour chercher des partenaires.

« Nous voyons maintenant beaucoup plus de variations parmi les primates, et je pense que les muriquis ont aidé à ouvrir cette porte pour mieux comprendre une partie de cette diversité », a déclaré Strier.

À l’intérieur de la réserve Feliciano Miguel Abdala de 2 300 acres (950 hectares), une zone protégée privée où Strier a fondé son programme de recherche, la population de muriqui du nord a presque quintuplé, pour atteindre 232. C’est environ un cinquième des espèces en danger critique d’extinction. population globale.

« Il y a très peu de (projets sur les primates) qui ont duré aussi longtemps, de manière continue et de ce genre de qualité dans le monde », a déclaré le primatologue américain Russell Mittermeier, responsable de la conservation chez Re:wild, qui a présenté Strier aux muriquis.

Strier et son équipe connaissent chacun des 232 muriquis de la réserve par leur nom et à quel singe ils sont liés, non pas en les étiquetant ou en les marquant, mais sur la base d’illustrations détaillées de leurs pigments faciaux et d’autres traits physiques.

Après que la sécheresse et une épidémie de fièvre jaune aient tué 100 muriquis – environ un tiers de la population de la réserve – en seulement cinq ans, Strier a fortement plaidé pour la création de corridors forestiers et soutenu des projets de réintroduction d’espèces.

En 2016, Fernanda Pedreira Tabacow, ancienne élève et bras droit de Strier, a appris qu’il ne restait plus que deux mâles muriqui dans une parcelle de forêt à Ibitipoca, au sud-ouest de la réserve Feliciano Miguel Abdala. Elle savait que, sans aucune intervention, ils étaient condamnés.

« Je pensais que c’était le dernier souffle de l’espèce ici », a déclaré Tabacow.

Pour leur donner une chance de survivre, Tabacow a déplacé une femelle dans la région, mais elle a disparu avant que les animaux ne puissent s’accoupler. Cette expérience ayant échoué, il était temps de prendre des mesures plus drastiques. Ils ont placé les deux mâles dans un espace clos de près de 15 acres (6 hectares) dans leur forêt natale avec trois femelles qui se sont perdues dans leur recherche d’un partenaire, ainsi que deux jeunes orphelins.

Un an plus tard, en 2020, l’expérience porte ses premiers fruits, avec la naissance d’un bébé muriqui. L’objectif final, une fois qu’il y a au moins une douzaine de membres dans le groupe, est de les relâcher dans le désert, dit Tabacow.

« Les informations dont nous disposions (issues des recherches de Strier) ont tout facilité, nous avons évité de nombreuses erreurs qui auraient pu être commises », a déclaré Tabacow, qui travaille également avec Strier dans la réserve. « Comme ce projet est sans précédent, nous n’avons pas de modèles à suivre, mais nous avons une grande connaissance du comportement de l’espèce. »

Plus tôt ce mois-ci, des primatologues, des écologistes et d’autres passionnés de muriqui du Brésil et de l’étranger ont convergé vers la petite ville de Caratinga pour célébrer les 40 ans d’études ininterrompues de Strier. Elle a commencé par remercier ses pairs et les nombreux étudiants qui font avancer son travail.

Elle a également profité de sa scène pour plaider en faveur de la création d’un corridor forestier reliant la réserve Feliciano Miguel Abdala à une autre zone distante de 40 kilomètres, exhortant le représentant du ministère de l’Environnement à faire de même. Soulignant la nécessité pour les muriqui du nord d’avoir une plus grande aire de répartition, elle a évoqué la « terrifiante » épidémie de fièvre jaune il y a plusieurs années.

“Nous n’avons pas pu trouver les muriquis, et les hurleurs (singes) étaient presque tous partis, et le sentiment d’être dans une forêt silencieuse….” Strier a rappelé. « Nous avions eu un tel succès, et tout pourrait disparaître en quelques mois. La fragilité des muriquis, tout de même, m’a fait réaliser qu’il était super important de ne pas baisser la garde. Je me suis encore plus engagé. Nous n’avons pas fini.

Diarlei Rodrigues et Diane Jeantet, The Associated Press