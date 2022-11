La question raciale dans l’affaire d’adoption de la Cour suprême trouble les tribus

Les Navajo et les Brackeens ont fait appel. Une cour d’appel de l’État a ordonné un nouveau procès.

Pendant ce temps, l’affaire fédérale a fait son chemin tortueux à travers deux niveaux de la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit, qui a rendu un avis fragmenté qui a conclu que la loi était en grande partie, mais pas entièrement, constitutionnelle.

Au fur et à mesure que l’affaire était plaidée, le soutien à la loi s’est élargi. Un mémoire déposé par le Native American Rights Fund a été approuvé par 497 tribus. D’autres mémoires ont été signés par 87 membres du Congrès et 23 États et le District de Columbia. L’American Academy of Pediatrics, l’American Medical Association et l’American Psychological Association ont soumis des mémoires disant que la loi a aidé à réparer les traumatismes physiques et psychologiques.

Les challengers de l’ICWA ont également recueilli du soutien. L’Ohio et l’Oklahoma ont pesé, affirmant que la loi violait l’autonomie de l’État. Les avocats qui travaillent dans le domaine de l’adoption et des droits reproductifs ont déposé des mémoires. Il en a été de même pour la Christian Alliance for Indian Child Welfare, basée dans le Dakota du Nord, et le Goldwater Institute, un centre politique conservateur en Arizona, où les réserves couvrent près de 30 % du territoire ; ils ont fait valoir que la loi était discriminatoire sur le plan racial.

Les tribus notent que, comme toute entité politique, elles ont chacune leurs propres critères de citoyenneté. Pour être un citoyen Navajo, par exemple, il faut être lié à au moins 25 % par le sang. Certaines tribus spécifient la descendance matrilinéaire, d’autres patrilinéaires. D’autres, comme les Cherokee, disent que ce qui compte, c’est la preuve de la lignée traçable à une liste source originale telle que les listes Dawes, les listes d’appartenance tribale de la fin du XIXe siècle compilées, en fait, par le gouvernement fédéral.

Au-delà de l’argument racial, les Brackeens et le Texas ont fait une deuxième affirmation plus étroite, que certains experts juridiques disent que la Cour suprême pourrait adopter comme une approche de compromis. L’ICWA impose la loi fédérale aux tribunaux de la famille des États, dont le rôle est d’appliquer la loi de l’État aux affaires de protection de l’enfance. Le Texas affirme que l’ICWA viole donc le 10e amendement, qui protège les États contre les excès du gouvernement fédéral.

Mais le bien-être des enfants autochtones a toujours été une responsabilité fédérale, a déclaré Maggie Blackhawk, professeur à la faculté de droit de l’Université de New York et auteur principal d’un mémoire pro-ICWA pour l’American Historical Association. Dans les années 1930, par exemple, lorsque le gouvernement fédéral a tenté de fermer ses internats et de transférer la prise en charge des enfants aux États, “les États ont résisté en disant:” Non, ce ne sont pas nos enfants “”, a-t-elle déclaré. ajoutant que les États ne voulaient pas assumer la charge financière parce qu’ils n’avaient pas le pouvoir de taxer les tribus et de récupérer leurs dépenses.

Si la Cour suprême annule l’ICWA pour excès de pouvoir, les États peuvent adopter leurs propres versions, comme au moins 10 l’ont déjà fait. Mais si les juges le frappaient pour discrimination raciale, les États auraient du mal à rédiger une législation analogue.