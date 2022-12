“La question ne pourra jamais être réglée”: la controverse sur l’auteur de The Night Before Christmas

Remarque : Cet article a été initialement publié en 2017

C’était la nuit avant Noël, mais selon la tradition,

Ce poème bien-aimé n’a pas été écrit par Clement Clarke Moore.

C’est du moins l’opinion de Mary Van Deusen, qui affirme que son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Henry Livingston Jr., poète et fermier de Poughkeepsie, NY, est le véritable auteur du vers emblématique des fêtes.

Pendant des années, Van Deusen a fait de son mieux pour essayer de convaincre le public que son ancêtre méconnu mérite le crédit de la prose légendaire.

“Pour moi, c’est juste réparer un tort”, a-t-elle déclaré. “J’ai l’impression qu’il y a quelque chose de fondamentalement mal à ce que les gens volent le travail des autres.”

C’est une accusation difficile, mais Van Duesen a des munitions académiques pour étayer son affirmation. L’an dernier, MacDonald Jackson, professeur émérite d’anglais à l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande, publiait son livre Qui a écrit La nuit avant Noël ? Analyse de la question Clement Clarke Moore contre Henry Livingston.

“La meilleure preuve en faveur de Livingston est difficile à expliquer”, a-t-il écrit dans un courriel à CBC News.

Moore est montré dans une réplique de portrait peinte à l’origine par Daniel Huntington. (Archives Bettmann/Getty Images)

De plus, en 2000, le linguiste médico-légal et professeur d’anglais du Vassar College Donald Foster a conclu dans son livre, Auteur inconnuque Livingston est l’auteur du poème.

L’affaire a également déclenché au moins deux procès simulés joviaux à Troy, NY – un en 2013, qui s’est terminé par un jury suspendu, et un autre l’année suivante au cours duquel un jury a statué que Livingston était le véritable auteur.

Pourtant, malgré le soutien à la paternité de Livingston, Van Deusen, qui a créé un site Web densément détaillé sur la question, dit que cela la rend toujours “très, très triste que [the] la vérité n’est pas facile à faire sortir.”

Le camp des Moorés

Sans surprise, il y a ceux qui contestent l’avis des professeurs et de Van Deusen.

En réponse au livre de Foster, Stephen Nissenbaum, professeur émérite d’histoire à l’Université du Massachusetts, a écrit un article pour défendre Moore en 2001.

Seth Kaller, un expert en authentification de documents historiques, a déclaré que l’affaire se trouvait sur le “territoire des certificats de naissance d’Obama”.

“Oui, il y a une controverse… La controverse est la raison pour laquelle tant de gens remettent encore en question l’authenticité de quelque chose dont la véracité est indiscutablement prouvée.”

(Kaller a également embauché le célèbre enquêteur sceptique et paranormal Joe Nickell, qui est également arrivé à la conclusion que Moore est l’auteur.)

“Il n’y a littéralement aucune preuve contemporaine que Livingston ait jamais prétendu être ou être l’auteur. Il ne l’a pas fait, et il ne l’a pas été”, a déclaré Kaller, qui possédait à un moment donné un manuscrit original du poème qui aurait été écrit par Moore. .

Cette illustration publiée par Applesauce Press montre le Père Noël fumant une pipe à partir d’une copie de The Night Before Christmas. Le livre a depuis été mis à jour pour supprimer les références au tabagisme, mais la paternité du poème est toujours en litige. (Applesauce Press/Associated Press)

Ce que nous savons avec certitude

Ce que nous savons, c’est ceci: Récit d’une visite de saint Nicolas — comme on l’appelait pour la première fois – a été initialement publié, de manière anonyme, dans le journal Troy Sentinel de New York le 23 décembre 1823.

Non seulement le poème est devenu un succès, mais selon la New York Historical Society, sa description du vieux St. Nick “a lié en permanence Saint-Nicolas à Noël et a conduit à notre idée du Père Noël”. (Il a également établi les noms des huit petits rennes du Père Noël – tous sauf Rudolph.)

Pendant 14 ans, l’auteur du poème restera inconnu. Puis en 1837, l’auteur et poète américain Charles Fenno Hoffman, rédacteur en chef de The New-York Book of Poetry, a démasqué son ami Moore, un érudit et auteur new-yorkais, comme écrivain. En 1844, Moore reconnaîtra enfin la paternité lorsqu’il inclura le poème dans son recueil intitulé Poèmes.

Moore était un professeur de littérature et de théologie du Moyen-Orient et de la Grèce qui a écrit sur une variété de sujets et a fait publier plusieurs de ses travaux, y compris un livre en deux volumes Un lexique abrégé de la langue hébraïque .

Livingston, selon la Poetry Foundation, a publié “des vers occasionnels et légers dans des revues régionales et ses poèmes étaient souvent publiés de manière anonyme ou sous le pseudonyme R.”

Moore et Livingston ne se sont jamais rencontrés, et ce dernier est décédé en 1828, des années avant que Moore ne s’attribue le mérite du poème.

Cette image de couverture de livre publiée par Grafton et Scratch Publishers montre une version plus récente de The Night Before Christmas. (Éditeurs Grafton et Scratch/Associated Press)

L’histoire de la naissance du poème reste une source de controverse.

Selon l’histoire, Moore l’a écrit comme cadeau de Noël pour ses deux filles. Il a apparemment dit à la New York Historical Society qu’un “Hollandais corpulent et rubicond dans le quartier” était son modèle pour Saint-Nicolas.

La façon dont le poème s’est retrouvé au Troy Sentinel n’est pas exactement claire, mais certains prétendent qu’un ami de la famille Moore l’a envoyé.

Pourtant, la famille Livingston a affirmé que le même poème avait été raconté aux propres enfants de Livingston Jr. des années plus tôt, en 1807.

Analyse linguistique

En partie, Donald Foster a utilisé l’analyse linguistique pour étayer ces affirmations, tandis que MacDonald Jackson a fondé ses conclusions sur l’analyse statistique. Il a comparé les styles d’écriture de Livingston et de Moore et a mis en contraste leurs taux d’utilisation de mots communs et de paires de phonèmes – des mots qui ne diffèrent que par un son.

“Leurs taux d’utilisation échappent largement au contrôle conscient d’un écrivain”, a écrit Jackson dans son livre. “Ils distinguent les vers de Moore de ceux de Livingston, et ils classent La nuit avant Noël avec ce dernier.”

Pour que Moore ait écrit ce poème, il aurait dû “se glisser dans un style non seulement atypique de ses propres vers mais tout à fait typique de l’homme même qui, selon ses descendants, en était le véritable auteur”.

De plus, selon Jackson, Moore était un “moraliste, un pédagogue et un satiriste” ennuyeux qui n’avait pas “la verve, l’imagination, l’humour, la fantaisie” de Livingston pour écrire un tel poème.

“Il est fort probable que l’affaire ne puisse jamais être réglée”

Mais Kaller pense que tout cela n’a aucun sens. Ces mêmes traits pourraient être dits à propos de Livingston, a-t-il dit.

Et le cas de Moore est simple :

“Il a écrit quatre copies manuscrites qu’il a signées; les gens qui l’ont connu de son vivant lui ont attribué la paternité. Il a publié un livre prétendant être l’auteur, et il n’y a absolument rien que quiconque lié aux revendications de Livingston n’ait jamais trouvé qui fournit aucune preuve que Livingston a prétendu l’écrire, ou l’a écrit.”

Cette photo fournie par le Brandywine Museum montre une illustration de 1876 de Thomas Nast, faisant partie d’une exposition présentant des interprétations artistiques du poème. (Avec l’aimable autorisation du musée Brandywine/Associated Press)

Quant à l’analyse statistique effectuée par Jackson, Kaller a déclaré que les données du professeur sont limitées par le nombre limité de textes écrits disponibles.

Il a déclaré que Jackson était injuste envers Moore, choisissant des poèmes écrits par Livingston qui, comparés à La nuit avant Noëlconduirait à la conclusion qu’il a écrit le poème.

“Vous voulez lire quelques-uns des poèmes de Moore ? Je peux en choisir quelques-uns, après quoi vous diriez, bien sûr, que Moore a écrit Une visite.”

La controverse a tourbillonné depuis le 19ème siècle, et Jackson n’en voit pas la fin de si tôt.

“Il est fort probable que l’affaire ne puisse jamais être réglée.”