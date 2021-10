La question effrontée de Malaika Arora à Kapil Sharma sur la façon dont il a le temps de faire des bébés reçoit une réponse pleine d’esprit ! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: La diva de Bollywood Malaika Arora avec Geeta Kapur et Terence Lewis seront vues dans un prochain épisode de The Kapil Sharma Show. Le trio fera la promotion de la deuxième saison de leur émission de téléréalité sur la danse, « India’s Best Dancer ».

Dans un clip partagé sur les réseaux sociaux, on peut voir l’animateur de l’émission Kapil Sharma poser des questions au trio et plaisanter avec eux. Au cours de leur conversation, Kapil a demandé à Malaika de répéter une question qu’elle lui avait posée en coulisses.

Malaika a déclaré : « Notre émission est saisonnière, nous avons des vacances après nos tournages. Mais votre émission est diffusée tous les jours, vous devez tourner tous les jours pendant toute l’année. Alors, comment obtenez-vous le temps pour toutes ces choses ? ? »

La chorégraphe Geeta Kapur est intervenue pour expliquer: « Vous voulez dire les deux petits bébés? ». À cela, Malaika a accepté et a dit: « Haan chota chota (Oui, les petits). »

Comme d’habitude, Kapil Sharma a eu une réponse pleine d’esprit à la question. Il a expliqué, (Traduit en anglais) « Notre émission est diffusée de 9h30 à 11h. Après cela, la chaîne diffuse CID. C’est à ce moment-là que j’ai le temps. »

Regardez le clip hilarant ici :

Dans le même épisode, Kapil s’est également moqué de Terence sur la façon dont c’était d’avoir la célèbre actrice de danse de Bollywood Nora Fatehi dans la série, en remplacement temporaire de Malaika.

Geeta a ensuite fait une blague en disant: « Tout le monde était heureux. Les concurrents étaient les plus heureux car tout l’accent était mis sur Nora et, par conséquent, ils n’ont pas été interrogés pour leurs défauts lors de leur performance de danse.

L’un des principaux points forts de la promo a été Krushna Abhishek jouant Jeetendra tout en divertissant les invités.

Eh bien, en regardant la promo, on peut s’attendre à ce que le prochain épisode soit définitivement une émeute de rire.