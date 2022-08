La question du genre et repenser le net zéro

Les plans climatiques des entreprises, comme Amazon et d’autres, reposent fortement sur l’investissement dans des projets de compensation carbone comme la plantation d’arbres et la préservation des forêts, ou d’autres efforts qui prétendent aider le climat. Mais des études et des enquêtes ont révélé à plusieurs reprises que les avantages de ces efforts peuvent être énormément gonflés.

Un nombre croissant d’experts du marché du carbone et de conseillers en climat d’entreprise souhaitent désormais que les entreprises repensent fondamentalement leurs stratégies climatiques et visent plus haut que les plans de base nets zéro.

En fait, réduire les émissions opérationnelles signifie investir massivement dans le soutien, le test et la mise à l’échelle des solutions émergentes ; et faire pression pour des politiques agressives qui feront pression sur les fournisseurs et autres partenaires commerciaux pour qu’ils s’efforcent d’obtenir des changements similaires.

Lisez cette histoire expliquant six façons cruciales pour les entreprises de réduire leur empreinte carbone.

—James Temple

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Les révélations de sécurité de Twitter sont de la musique aux oreilles d’Elon Musk

La plainte du lanceur d’alerte devrait être portée devant le tribunal lors d’une audience aujourd’hui. (WP $)

+ Peiter Zatko, le dénonciateur, est un éminent expert en cybersécurité. (Bloomberg $)

+ Twitter semble avoir mélangé ses équipes de contenu toxique et de spam. (Reuter)

+ L’héritage de Jack Dorsey occupe toujours une place importante sur Twitter. (Le bord)

2 Le directeur sortant de l’IA de la Maison Blanche explique les futurs défis politiques

Lynne Parker craint que les gens perçoivent l’IA comme trop difficile à intégrer. (examen de la technologie MIT)

3 Facebook a restreint une publication sur les pilules abortives pour le planning familial

Malgré le fait que l’avortement est légal dans l’État du Michigan. (Carte mère)

+ Après Roe, les soins de santé des étudiants sont menacés. (Filaire $)

+ Où trouver des pilules abortives et comment les utiliser. (examen de la technologie MIT)

4 Comment un logiciel de centre d’appels rend les travailleurs plus blancs et plus américains

Dans le but d’encourager les destinataires des appels à être plus polis et plus réceptifs. (SFGate)