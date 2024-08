Les électeurs d’une poignée de communautés du sud et du sud-ouest se prononceront sur le financement public des écoles publiques lors de référendums consultatifs lors du scrutin du 5 novembre.

Une initiative de deux maires de banlieue sud, aidée par la South Suburban Mayors and Managers Association, a été lancée plus tôt ce mois-ci pour tenter de soumettre la question aux électeurs de plusieurs communautés du Southland.

Plus tôt ce mois-ci, l’association a envoyé un courrier électronique aux gestionnaires et aux administrateurs, soulignant qu’à la lumière des factures d’impôt foncier élevées et des préoccupations exprimées par les propriétaires dans toute la banlieue sud, ils devraient adopter et déposer les questions non contraignantes.

Afin d’inscrire une mesure au scrutin de novembre, les communautés devaient agir avant lundi, puis soumettre les documents au bureau du greffier du comté de Cook avant 17 heures le 29 août.

Le référendum demande aux électeurs de voter pour ou contre une demande d’augmentation du financement des écoles par l’État afin de réduire la dépendance aux impôts fonciers locaux.

Une vérification des sites Web municipaux et des ordres du jour des conseils municipaux de plus de 20 communautés des banlieues sud et sud-ouest a montré que seule une poignée d’entre elles ont abordé la question lors des réunions et ont approuvé la soumission de la question aux électeurs.

Burnham, Crestwood et Tinley Park ont ​​mis la question aux voix, et les responsables de South Chicago Heights devaient voter lors d’une réunion lundi soir pour faire de même.

Le groupe des maires et des gestionnaires est un conseil de gouvernements au service de 45 banlieues du sud et du sud-ouest, et un courriel du 9 août de Kristi DeLaurentiis, directrice exécutive, a demandé aux responsables municipaux d’envisager le référendum non contraignant.

DeLaurentiis a déclaré que l’initiative venait du maire de Phoenix, Terry Wells, et du maire de Burnham, Robert Polk. Les messages laissés aux maires n’ont pas reçu de réponse immédiate et il n’était pas clair si Phoenix avait voté en faveur du référendum.

Dans une analyse réalisée fin juin, le Le Chicago Tribune et le Daily Southtown ont rapporté Des augmentations historiques de la taxe foncière étaient prévues pour les propriétaires de biens immobiliers de la banlieue sud, et une analyse du bureau du trésorier du comté de Cook a révélé que les factures fiscales médianes augmentaient de 19,9 % par rapport à l’année dernière, soit la plus forte hausse des 29 dernières années.

Le rapport révèle que plus de 327 500 propriétaires de banlieue vivant au sud de North Avenue verront leurs factures augmenter cette année. Environ 107 000 propriétaires de banlieue sud verront leurs factures diminuer.

À Park Forest, où la facture médiane a augmenté de 2 567 $ pour atteindre 7 152 $, le maire Joseph Woods a qualifié ces augmentations de « catastrophe » pour les propriétaires et a déclaré que le village s’efforçait d’influencer les changements de politique au niveau du comté et de l’État tout en recherchant des subventions pour éviter d’avoir à prélever davantage d’impôts au niveau du village.

Selon le trésorier, la facture médiane à Phoenix a presque doublé, passant de 900 $ à 1 744 $.

Dans tout le comté, les propriétaires fonciers paient 700 millions de dollars de plus en impôts, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année dernière, juste en dessous du taux d’inflation de 4,1 %. Les factures devaient être réglées le 1er août.

Lors d’une réunion spéciale du conseil du village jeudi, les administrateurs de Tinley Park ont ​​voté pour soumettre la question aux électeurs.

La question sera également discutée lors de la réunion ordinaire du conseil d’administration de mardi, mais aucune autre mesure n’est requise.

Le fiduciaire William Brennan a souligné que l’Illinois « est l’un des États les plus taxés du pays » et que « les banlieues sud ont été les plus durement touchées par nos récentes factures d’impôt foncier ».

« J’aimerais absolument voir cela devant l’assemblée législative de l’État », a-t-il déclaré.

Le fiduciaire Ken Shaw a souligné la douleur causée par les factures d’impôt foncier plus élevées et a déclaré que « à certains égards, nous sommes au bord d’une révolte fiscale ».

Lors d’une réunion spéciale jeudi, la ville de Calumet devait aborder la question.

Cependant, le maire Thaddeus Jones a déclaré que les avocats avaient informé les responsables que la ville avait dépassé le délai pour examiner la question.

À Richton Park, le conseil du village pourrait voter sur le référendum consultatif lors de sa réunion de lundi, a déclaré le maire Rick Reinbold.

« Nous devons envoyer un message à Springfield : nous devons trouver une meilleure façon de financer l’éducation publique », a-t-il déclaré lundi.

Reinbold a déclaré que la question consultative ne figurait pas dans la première ébauche de l’ordre du jour du conseil qu’il avait vue, et a déclaré que le défi pour les communautés était le timing.

« Certaines collectivités exigent une première et une deuxième lecture sur certains points, c’est donc difficile », a-t-il déclaré.

Reinbold a déclaré que certaines communautés n’organisent pas de deuxième réunion à la fin du mois d’août pour tenir compte des vacances ou des membres du conseil qui tentent de préparer leurs enfants et de les ramener à l’école.

« Je ne pense pas qu’ils ne soient pas d’accord sur l’importance de la question, c’est juste une question de timing », a-t-il déclaré.

DeLaurentiis a déclaré qu’il semble que le financement de l’État pour les écoles pourrait augmenter jusqu’à 34 %, mais que « ce n’est pas suffisant pour compenser le coût d’une éducation adéquate de nos élèves ».

Le fait que les questions du référendum soient de nature consultative et n’obligent pas les législateurs des États à agir n’est pas nécessairement un problème, a-t-elle déclaré.

« Nous essayons d’élever le niveau de la discussion pour garantir que l’Illinois continue de progresser », a-t-elle déclaré.

DeLaurentiis a déclaré qu’à court terme, il faut trouver des solutions pour fournir une aide immédiate aux personnes touchées par la forte augmentation des impôts, comme « aider à empêcher les gens de perdre leur maison à cause de cela ».

Reinbold a déclaré que dans les communautés moins riches, la facture fiscale plus élevée peut être « catastrophique » pour les propriétaires.

« Beaucoup de ménages ne peuvent pas se permettre de débourser 300 ou 400 dollars de plus par mois pour payer leurs impôts », a-t-il déclaré.

Les propriétaires de certaines communautés pourraient arrêter parce que le coût des taxes foncières sur les propriétés qu’ils louent est devenu trop lourd, ce qui pourrait réduire le parc de logements locatifs abordables, a déclaré Reinbold.

