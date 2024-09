La question du droit à l’avortement est au programme des élections dans neuf États. Vont-elles influencer les résultats des élections ?

Scrutin mesures sur l’accès à l’avortement Cela pourrait attirer des électeurs aux urnes en novembre qui, autrement, pourraient ne pas participer aux élections – et même un petit nombre d’électeurs supplémentaires pourrait faire la différence dans les courses serrées pour les postes de l’assemblée législative de l’État à la présidence.

Les universitaires et les experts en matière de référendum sont divisés sur l’impact que les référendums ont eu sur les élections des candidats. Décision de la Cour suprême de 2022 dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organizationqui a mis fin au droit national à l’avortement, ces mesures sont considérées comme susceptibles d’influencer les résultats, si tant est qu’elles le puissent.

« 2024 est un test dans ce monde post-Dobbs pour savoir comment cette question, inscrite au bulletin de vote, aura un impact sur les candidats », a déclaré Chris Melody Fields Figueredo, directrice exécutive du Ballot Initiative Strategy Center, qui aide les groupes progressistes à mettre en place des mesures de vote et à faire campagne en leur faveur. « Cela dépend vraiment de la volonté des candidats de se présenter sur ces questions. »

Les électeurs de neuf États envisagent des mesures visant à ajouter le droit à l’avortement à leur constitution, dans le cadre de la plus haute instance judiciaire. de nombreuses mesures de référendum.

Le Nebraska a également adopté une mesure concurrente qui entérinerait la loi actuelle, qui interdit la plupart des avortements après les 12 premières semaines de grossesse. De plus, l’État de New York a adopté une mesure d’égalité des droits qui interdirait la discrimination fondée sur l’issue de la grossesse, bien qu’elle ne mentionne pas l’avortement nommément.

Si des mesures de vote ont des effets majeurs sur les élections des candidats, ce sont probablement celles concernant l’avortement. Mais elles ne sont pas les seules à figurer sur le bulletin de vote. plus de 140 questions Des questions sont posées dans 41 États, notamment sur la légalisation de la marijuana, l’immigration, les procédures électorales, les paris sportifs et le salaire minimum.

Depuis 2022, la position défendue par les défenseurs du droit à l’avortement prévaut dans tous les Sept mesures de référendum liées à l’avortement à l’échelle de l’Étaty compris dans les États conservateurs du Kansas et du Kentucky.

Dave Campbell, professeur de sciences politiques à Notre Dame, estime que l’élection de 2004 pourrait être comparable à celle de 2005. En novembre dernier, 11 États avaient interdit le mariage entre personnes de même sexe et le président George W. Bush, qui s’opposait au mariage entre personnes de même sexe, avait été réélu à l’issue d’une élection serrée. Les républicains avaient gagné des sièges dans les deux chambres du Congrès.

Les spécialistes divergent sur la question de savoir si les mesures de référendum – supplantées plus tard par une décision de la Cour suprême autorisant les unions entre personnes de même sexe dans tout le pays – ont joué un rôle majeur pour Bush.

Les études ont montré que la participation électorale globale ne semblait pas augmenter davantage dans les États où les mesures étaient à l’ordre du jour. Mais Campbell et un co-auteur ont constaté que davantage d’évangéliques protestants blancs ont voté dans ces États et que ces électeurs supplémentaires ont largement favorisé Bush, y compris dans l’Ohio, où sa victoire serrée a été essentielle pour conserver son poste.

La vice-présidente Kamala Harris, qui a lancé la semaine dernière une tournée nationale en bus pour promouvoir la liberté de procréation, pourrait bénéficier d’un coup de pouce similaire dans sa campagne contre l’ancien président Donald Trump, a déclaré Campbell.

Trump a nommé les membres de la Cour suprême qui ont joué un rôle crucial dans l’annulation de l’arrêt Roe et a qualifié cette décision de « belle à observer » alors que les États établissent leurs propres restrictions. Il a également déclaré qu’il ne soutiendrait pas une interdiction nationale. Son colistier, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a déclaré Trump opposerait son veto une telle législation si elle atterrissait sur son bureau.

La semaine dernière, Trump a répété que le Loi de Floride interdisant l’avortement après les six premières semaines de grossesse, c’est trop restrictif, mais il a dit qu’il le ferait voter contre une mesure référendaire cela rendrait l’avortement légal jusqu’à la viabilité du fœtus.

Un nombre important d’électeurs républicains ont soutenu le droit à l’avortement, mais la plupart des candidats du parti sont désormais des opposants à l’avortement.

« Il est assez difficile de voter en faveur d’une initiative en faveur du droit à l’avortement et de se retourner et de voter pour un candidat républicain », a déclaré Campbell.

Kelly Hall, directrice exécutive de The Fairness Project, un groupe non partisan qui soutient les mesures de vote progressistes, a déclaré que les mesures de vote obtiennent souvent plus de voix que n’importe quel candidat à un poste.

Mais elle a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de preuves, jusqu’aux mesures sur l’avortement prises au cours des deux dernières années, que les questions de vote attireraient un grand nombre d’électeurs qui, autrement, ne voteraient pas du tout.

« Pour les candidats qui espèrent que l’élection portera davantage sur l’avortement que sur d’autres questions, partager un bulletin de vote avec l’une de ces mesures sur les droits reproductifs est un énorme avantage », a-t-elle déclaré.

Si les mesures de vote stimulent l’enthousiasme des électeurs et modifient les résultats des courses de candidats, il est fort probable que cela se produise de toute façon lors de courses serrées.

Dans une course au Montana qui pourrait être cruciale pour déterminer si les démocrates conservent le contrôle du Sénat américain, le titulaire Jon Tester, un démocrate qui soutient le droit à l’avortement, est dans une course serrée contre le républicain Tim Sheehy, qui a critiqué la mesure de vote.

La campagne de Tester a récemment publié trois nouvelles publicités promouvant le droit à l’avortement.

À New York, un Le juge a refusé le mois dernier d’exiger que le mot « avortement » apparaisse dans la proposition de loi. Les démocrates ont fait pression pour qu’il soit inclus dans un État où les élections au Congrès pourraient être serrées.

Des mesures sont également sur le bulletin de vote au Nevada et en Arizona, des États clés pour l’élection présidentielle où le contrôle du gouvernement de l’État est divisé entre les partis.

La sénatrice de l’État de l’Arizona, Eva Burch, une démocrate de Mesa, a déclaré que l’avortement avait été la clé de sa victoire dans ce district compétitif il y a deux ans et pourrait l’être à nouveau cette année.

Burch a annoncé dans un discours prononcé au parlement plus tôt cette année, elle a déclaré qu’elle avait recours à l’avortement parce que sa grossesse n’était plus viable. Son discours a eu lieu juste avant le La Cour suprême de l’Arizona a statué que l’interdiction de l’avortement datant de l’époque de la guerre civile pourrait s’appliquer. a abrogé la loi avant que l’application puisse commencer.

« L’une des raisons pour lesquelles cela continue d’être une partie importante de la conversation est qu’il y a tellement d’ambiguïté autour des soins d’avortement en Arizona en ce moment et les gens ne savent pas vraiment où nous en sommes », a déclaré Burch.

La campagne de son adversaire républicain, Robert Scantlebury, a refusé de parler à l’Associated Press de la mesure de vote.

L’Arizona abrite également l’un des districts du Congrès les plus compétitifs du pays, une zone située le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où le représentant républicain Juan Ciscomani, en début de mandat, doit affronter la démocrate Kirsten Engel dans un match revanche.

Lors d’un débat la semaine dernière, Ciscomani, qui a immigré du Mexique alors qu’il était enfant, a déclaré que l’immigration était le problème principal. Elle fait également l’objet d’une initiative de vote à l’échelle de l’État.

Il n’a pas répondu à la demande d’interview de l’AP.

Engel a contribué à recueillir des signatures pour que la question de l’avortement soit inscrite au vote. « De nombreux électeurs nous ont pratiquement arraché ces blocs-notes des mains pour signer l’initiative », a-t-elle déclaré.

Alors que Les sondages montrent un soutien pour l’accès légal à l’avortement, la question mobilise aussi certains électeurs anti-avortement.

Danise Rees, une étudiante de 23 ans de l’Arizona State University et vice-présidente de la section Students of Life de l’université, a déclaré qu’elle était passée du parti républicain au parti indépendant après la décision Dobbs parce qu’elle était contrariée par le fait que certains républicains aient modéré leurs positions. Elle a néanmoins déclaré qu’elle avait l’intention de voter pour Trump cet automne parce qu’il est plus favorable au mouvement anti-avortement.

« Si les démocrates décidaient demain qu’ils seraient totalement pro-vie et plus que les candidats républicains », a-t-elle déclaré, « alors je voterais démocrate. »

La journaliste de l’Associated Press Sejal Govindarao et le membre du corps AP/Report for America Statehouse News Initiative Gabriel Sandoval ont contribué depuis Phoenix. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.