La question démographique – The New York Times

Ces progrès expliquent également pourquoi la croissance démographique a ralenti. Selon les dernières estimations des Nations Unies, nous serons 10,4 milliards en 2100 et non 11 milliards, comme cela avait été projeté en 2019.

L’éducation des filles est importante.

L’éducation des filles est souvent citée comme l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le changement climatique. En effet, l’élargissement des droits des femmes, y compris l’accès à la scolarisation et aux services de planification familiale, retarde la maternité et permet aux femmes de décider elles-mêmes si elles souhaitent avoir des enfants, à quel âge et combien.

Project Drawdown, un groupe de recherche qui examine les moyens de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, a examiné les effets climatiques de deux scénarios : l’un dans lequel des investissements sont réalisés dans l’éducation universelle et la planification familiale volontaire, et l’autre sans. Il a constaté que “à mesure que les niveaux de fécondité changent en partie en raison de l’adoption accrue de la planification familiale volontaire et de l’augmentation des niveaux d’éducation, la croissance démographique ralentit, avec des avantages en cascade pour la santé et le bien-être des personnes et de la planète”.

Notez le “volontaire”.

L’histoire est jonchée d’horreurs de contrôle de la population.

La politique chinoise de l’enfant unique a duré 40 ans et a hanté des millions de familles. L’Inde a stérilisé de force des hommes pendant 20 mois d’état d’urgence de 1975 à 1977. Les États-Unis ont admis la stérilisation forcée des femmes amérindiennes dans les années 1970.

En 2100, 10,4 milliards de personnes pourront-elles vivre en bonne santé sans détruire l’atmosphère terrestre ? C’est le test. Les habitudes de consommation de quelques-uns d’entre nous sont ce qui compte le plus. De plus, en pratique, c’est plus facile à régler que de dire aux gens si et combien d’enfants avoir.

Élever des enfants est une affaire profondément personnelle. Cela peut vous faire réfléchir sérieusement au genre de monde que vous voulez laisser derrière vous.

Adam Levy, le journaliste sur le climat, l’a mis au mieux sur une vidéo YouTube qu’il a publiée cette semaine après avoir rencontré sa nièce nouveau-née. “Il y a quelque chose dans la nouvelle vie dans le présent”, a-t-il dit, “qui vous fait réfléchir sur le passé et l’avenir comme rien d’autre ne le peut.”