La question de savoir si les seniors américains parmi les plus pauvres du monde développé dépendent des données utilisées

Environ 23% des Américains de plus de 65 ans vivent dans la pauvreté, selon le Organisation pour la coopération et le développement économique . Cela classe les États-Unis derrière 30 autres pays dans le bloc de 38 membres qui ont collectivement un taux de pauvreté moyen de 13,1 %.

De nombreux facteurs contribuent à cette dynamique de la pauvreté, a déclaré Andrew Reilly, analyste des pensions à la Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE.

Selon l’OCDE données , seul le Mexique se classe moins bien que les États-Unis en termes de «profondeur de la pauvreté» des personnes âgées, ce qui signifie que parmi les personnes pauvres, leur revenu moyen est faible par rapport au seuil de pauvreté. Et juste trois pays ont une plus grande inégalité de revenu chez les personnes âgées.

Cela dit, la formule de prestations américaine est, à certains égards, plus généreuse que celle des autres pays. Par exemple, les conjoints qui ne travaillent pas peuvent percevoir des prestations partielles de sécurité sociale en fonction des antécédents professionnels de leur conjoint, ce qui n’est pas typique dans d’autres pays, a déclaré Mitchell.

Historiquement, la pauvreté chez les Américains âgés était plus élevée que chez les jeunes. Cependant, ce n’est plus vrai – les personnes âgées ont des taux de pauvreté inférieurs à ceux des 18 à 64 ans depuis le début des années 1990, a constaté le CRS.

Par exemple, selon le US Census Bureau données , 10,3% des Américains âgés de 65 ans et plus vivent dans la pauvreté – un taux bien inférieur à ce que suggèrent les données de l’OCDE. Ce taux de pauvreté monétaire des personnes âgées a diminué de plus des deux tiers au cours des cinq dernières décennies, selon au Service de recherche du Congrès.

Voici où cela devient un peu plus délicat : certains chercheurs pensent que les statistiques de l’OCDE surestiment la gravité de la pauvreté des personnes âgées, en raison de la manière dont l’OCDE mesure la pauvreté par rapport aux méthodes des statisticiens américains.

« L’histoire de la pauvreté aux États-Unis n’est pas celle de personnes âgées qui s’aggravent », a déclaré Mitchell. « Ils s’améliorent. »

Indépendamment de la base de référence – OCDE, Census Bureau ou d’autres données – il y a une question de savoir quel taux de pauvreté est, ou devrait être, acceptable dans un pays comme les États-Unis, ont déclaré des experts.

« Nous sommes sans doute le pays le plus développé au monde », a déclaré David Blanchett, directeur général et responsable de la recherche sur la retraite chez PGIM, la branche de gestion des investissements de Prudential Financial.

« Le fait que quelqu’un vive dans la pauvreté, on peut dire, n’est pas nécessairement la façon dont nous devrions le faire », a-t-il ajouté.

Malgré des améliorations, certains groupes de la population âgée — comme les veuves, les femmes divorcées et les hommes et les femmes jamais mariés — sont « toujours vulnérables » à la pauvreté, écrit Zhe Li et Joseph Dalaker, analystes des politiques sociales du CRS.