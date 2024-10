La question de savoir si le nom de Trump doit être prononcé publiquement devient un enjeu dans le débat au Congrès du Connecticut

WATERBURY, Connecticut — Le nom de l’ancien président Donald Trump a été mentionné à plusieurs reprises lors d’un débat tenu mercredi soir dans le cadre de la course très surveillée du 5e district du Congrès dans le Connecticut.

Mais ce n’est que la démocrate, la représentante américaine Jahana Hayes, qui l’a prononcé.

Son adversaire républicain, l’ancien sénateur d’État George Logan, qui a tenté de se présenter comme un candidat modéré et indépendant lors de cette élection revanche de 2022, dirait seulement qu’il soutenait la tête du groupe républicain et qu’il se concentrait davantage sur l’aide aux résidents de ce qui est considéré comme le district le plus politiquement diversifié du Connecticut bleu.

« Je l’ai dit à maintes reprises, je vais travailler avec celui qui remportera la Maison Blanche après le 5 novembre, et je maintiens cela », a-t-il déclaré aux journalistes après le match télévisé. « Ils jouent à des jeux, je pense. Ils veulent faire tout ce truc politique, et je ne le leur donne tout simplement pas. J’ai clairement indiqué pour qui je votais.

Mais Hayes a accusé Logan, qu’elle a battu par 2 000 voix il y a deux ans, d’essayer d’enfiler l’aiguille dans un district violet et de ne pas dire aux électeurs ce qu’il ressent vraiment sur les questions.

« Je pense que la non-réponse en dit plus que la réponse », a déclaré Hayes lors du débat.

« Lorsqu’il est dans une pièce avec des partisans de MAGA, il leur dit d’éteindre vos téléphones. C’est pour lui que je vais voter. Je soutiens Donald Trump. Lorsqu’il se trouve dans une partie plus modérée du district ou dans une partie démocrate du district, il refuse de le dire », a-t-elle déclaré aux journalistes par la suite. « Donc, je suppose que le Logan que vous obtenez dépend de la pièce dans laquelle il se trouve. »

Si Logan gagne, il serait le premier membre républicain de l’actuelle délégation entièrement démocrate du Congrès du Connecticut depuis l’ancien représentant du GOP Chris Shays, un républicain modéré qui a perdu le siège du 4e district du Congrès de l’État en 2008 au profit du représentant démocrate Jim Himes, qui est maintenant briguer un neuvième mandat.

La course du 5e district est considérée comme la plus compétitive des cinq concours du Congrès de l’État.

Hayes, ancien enseignant national de l’année, a pris ses fonctions pour la première fois en 2019.

Au cours du débat, elle a vanté ses efforts pour aider tout le monde, des agriculteurs aux personnes qui luttent pour trouver un logement abordable, et a souligné ses votes en faveur d’une augmentation du salaire minimum et d’une baisse du prix des médicaments sur ordonnance.

Tout en reconnaissant que les questions de portefeuille sont toujours importantes pour les électeurs lors des élections de cette année, Hayes a souligné le faible taux de chômage du pays et la façon dont les États-Unis ont mieux rebondi que d’autres pays après la pandémie.

Logan a reproché à Hayes de ne pas en faire assez pour aider les personnes qui ont du mal à payer leurs courses, leur essence et leur loyer, et il a accusé à plusieurs reprises Hayes d’être un tampon pour la Maison Blanche.

Il a déclaré qu’elle votait presque tout le temps avec les démocrates nationaux – une affirmation qu’elle a ensuite niée – alors qu’il a promis de soutenir la législation qui serait la meilleure pour le district, quel que soit le parti qui la proposait.

« Mon adversaire ne peut pas imaginer une voix indépendante à Washington », a déclaré Logan.

La course de cette année pour le 5e district, qui comprend une grande partie du nord-ouest du Connecticut, rappelle celle de 2022, lorsque Logan a lié à plusieurs reprises Hayes au président Joe Biden et à la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, et l’a accusée d’être sourde quant à l’impact de l’inflation. sur les électeurs.

La course a attiré des millions de dollars en argent extérieur, les Républicains nationaux y voyant une opportunité de briser le verrouillage des Démocrates sur la délégation du Congrès de l’État.

Cette année, les deux comités de campagne des partis nationaux se sont une fois de plus concentrés sur la course, en diffusant des publicités à la télévision de tout l’État.

Comme en 2022, Hayes a accusé Logan comme quelqu’un à qui on ne peut pas faire confiance en matière d’avortement, malgré les affirmations de Logan selon lesquelles il soutient le droit à l’avortement.

La guerre dans la bande de Gaza n’était cependant pas un problème il y a deux ans. Au cours du débat de mercredi, qui a été retransmis en direct sur la télévision nationale, un manifestant pro-palestinien a soudainement bondi sur scène au milieu du débat et a crié « Palestine libre » avant d’être emmené par la sécurité.