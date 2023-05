La question de savoir si l’Afrique du Sud a fourni des armes à la Russie alimente un énorme différend diplomatique avec les États-Unis

JOHANNESBURG, Afrique du Sud – C’est peut-être l’un des plus grands différends diplomatiques jamais entre les États-Unis et l’Afrique du Sud, soulevant de nouvelles questions vendredi, bloquant le marché de la monnaie locale, menaçant des milliers d’emplois africains et ne fournissant toujours pas de réponses définitives sur la question de savoir si l’Afrique du Sud a, comme a été signalé, est devenu « un État voyou » et a fourni des armes à la Russie.

Reuben Brigety, ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, a été convoqué vendredi pour rencontrer le ministre sud-africain des Relations internationales, Naledi Pandor, au sujet de l’affirmation de Brigety que l’Afrique du Sud a fourni des armes à la Russie.

Lors d’une conférence de presse jeudi, l’ambassadeur américain a affirmé que des armes et des munitions avaient été chargées sur un cargo russe à Simonstown, une base navale près du Cap.

« Nous sommes convaincus que des armes ont été chargées dans ce navire, et je parierais ma vie sur l’exactitude de cette affirmation », a déclaré Brigety aux journalistes. « L’armement des Russes est extrêmement grave, et nous ne considérons pas ce problème comme résolu. Et nous voudrions (que l’Afrique du Sud commence) à pratiquer sa politique de non-alignement. »

Les marchés des devises locales ont plongé aux nouvelles. Plus tôt vendredi, le rand a chuté à son plus bas niveau jamais atteint par rapport au dollar américain après qu’un responsable du gouvernement sud-africain a tweeté : « Le Comité national de contrôle des armes conventionnelles n’a aucune trace d’une vente d’armes approuvée par l’État à la Russie liée à la période/l’incident de question. »

Le tweet a été publié par Clayson Monyela, chef de la diplomatie publique au Département des relations internationales de Pretoria.

Plus tard, Monyela était de retour sur Twitter, confirmant qu’une rencontre entre son patron, le ministre Naledi Pandor, et l’ambassadeur américain avait eu lieu.

« Nous avons exprimé notre mécontentement face à sa conduite et il a admis qu’il avait franchi la ligne et s’est excusé sans réserve », a écrit Monyela.

L’ambassadeur a ensuite semblé manger une humble tarte diplomatique, en tweetant : « J’étais reconnaissant d’avoir l’opportunité de parler avec le ministre des Affaires étrangères Pandor ce soir et de corriger toute fausse impression laissée par mes remarques publiques. Au cours de notre conversation, j’ai réaffirmé le partenariat solide entre nos deux pays et l’important programme que nos présidents nous ont confié. »

Interrogé pour un commentaire par Fox News Digital, le Département d’État a renvoyé Fox News Digital au tweet de l’ambassadeur.

Pandor s’est également entretenu avec le secrétaire d’État Antony Blinken. On ne savait pas si l’Afrique du Sud avait déposé une protestation contre l’ambassadeur, mais le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré lors de la réunion: « Le secrétaire Blinken a souligné l’importance du partenariat stratégique entre les États-Unis et l’Afrique du Sud et a réitéré la coopération sur les priorités communes. »

Certains des collègues du gouvernement de Pandor se sont rendus à Washington il y a un peu moins de deux semaines pour tenter de persuader les États-Unis de ne pas réduire les incitations commerciales avec l’Afrique du Sud sur la position de Pretoria. Il a appelé à plusieurs reprises la Russie « amie » et s’est abstenu à plusieurs reprises aux Nations unies de condamner l’invasion russe de l’Ukraine.

Le bureau du président Ramaphosa a publié une déclaration ajoutant qu’il se passait plus de choses à Washington que ce qui avait été initialement signalé.

« Lors de récents engagements entre la délégation sud-africaine et des responsables américains, l’affaire Lady R a été discutée, et il a été convenu qu’une enquête serait autorisée à suivre son cours et que les services de renseignement américains fourniraient toutes les preuves en leur possession », disait le communiqué.

Les observateurs pensent que les Sud-Africains étaient furieux que l’ambassadeur ait parlé publiquement du cargo russe, et c’est pourquoi Monyela a également tweeté : « Il y a un engagement à utiliser les voies diplomatiques établies pour soulever tout problème pouvant survenir dans la gestion des relations bilatérales entre les deux pays. des pays. »

Une question demeure. Pourquoi, alors qu’il existe des terminaux de fret à la pointe de la technologie dans le port du Cap, un cargo russe sanctionné a-t-il été autorisé à accoster dans une base navale sud-africaine ?

Un porte-parole du département d’État a attisé le feu sur cette question lors d’un briefing cette semaine, déclarant aux journalistes : « Les États-Unis ont de sérieuses inquiétudes concernant l’amarrage d’un cargo russe sanctionné dans un port naval sud-africain en décembre de l’année dernière ».

Armes ou pas d’armes, selon les analystes, l’Afrique du Sud devra changer son point de vue sur la Russie de Poutine si elle veut sauver les milliers d’emplois liés à l’accord commercial américain AGOA, qui permet l’importation en franchise de droits d’une large gamme d’articles de voitures aux oranges sur le marché américain.

Monyela, toujours sur Twitter, a indiqué qu’il y aurait une enquête pour savoir si des armes avaient été fournies à la Russie.

« L’enquête, initiée par SE le président Cyril Ramaphosa, sera une plate-forme pour établir les faits et les acteurs de l’incident en question », a-t-il tweeté.

Cela a soulevé une autre question de la part des observateurs et des politiciens de l’opposition. Il s’agit d’une minuscule base navale, capable de ne gérer qu’une poignée de navires. Pourquoi le président Ramaphosa ne pourrait-il pas simplement demander à son ministre de la Défense de lui dire – s’il ne le sait pas – ce qui s’est passé avec le navire russe ?

Le chef de l’opposition, John Steenhuisen de l’Alliance démocratique, a exprimé les craintes de beaucoup lorsqu’il s’est adressé à Ramaphosa au Parlement ici jeudi.

« Les armes et munitions sud-africaines auraient pu être utilisées pour massacrer des civils innocents », a déclaré Steenhuisen au président sud-africain. « Ma question est simplement celle-ci : comment faites-vous face au monde et comment dormez-vous la nuit ? »