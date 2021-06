La question de Malala sur le mariage a laissé les Pakistanais sexistes à l’agonie

La militante pakistanaise et lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai est récemment apparue en couverture du Vogue britannique. Alors que la couverture elle-même est devenue virale, les commentaires de Yousafzai sur le mariage ont ébouriffé les plumes sur les réseaux sociaux pakistanais. Dans une conversation en roue libre, Yousafzai a développé de nombreux sujets, de la politique à la culture en passant par sa vie personnelle. Cependant, ses commentaires sur le mariage en ont irrité beaucoup.

En parlant de mariage, Yousafzai a déclaré que regarder tout le monde partager ses histoires de relation sur les réseaux sociaux pourrait devenir inquiétant. « Si vous pouvez faire confiance à quelqu’un ou non… comment pouvez-vous être sûr ? » Yousafzai a ajouté : « Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens doivent se marier. Si vous voulez avoir une personne dans votre vie, pourquoi devez-vous le signer des papiers de mariage, pourquoi ne peut-il pas s’agir simplement d’un partenariat ? ».

Les commentaires ont soulevé une tempête sur les médias sociaux pakistanais conservateurs, beaucoup l’accusant d’essayer de corrompre l’esprit des jeunes avec ses déclarations « irresponsables » qui vont à l’encontre des principes de l’islam. Alors que certains l’ont critiquée pour avoir copié la « culture occidentale », d’autres lui reprochait de propager des idées négatives sur les règles sacrées du saint mariage.

Quelques jours après que la couverture de British Vogue soit devenue virale, « mariage » et Malala ont commencé à faire leur apparition sur les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires étaient profondément sexistes et offensants.

L’influenceuse et mannequin pakistanaise des médias sociaux Mathrira a également exprimé sa critique de la déclaration de Malala.

« Malala, s’il vous plaît, nous devrions enseigner à cette génération que le nikkah est la sunna, il ne s’agit pas seulement de signer un papier – vous n’achetez pas un terrain », a écrit Mathira sur Instagram. Le modèle a ajouté que les seuls types de mariages qui devraient être considérés sont négativement les mariages forcés ou abusifs et les mariages d’enfants.

De nombreux libéraux ainsi que des soutiens de Malala se sont pourtant précipités à la défense du jeune militant des droits humains.

« Malala rend le Pakistan mauvais » Oui parce que c’était tellement beau qu’un gamin de 15 ans a reçu une balle dans le visage parce qu’il voulait une éducation – sohni (@sohnianika) 4 juin 2021

les papas desi détestent malala pour avoir dit que le mariage n’est pas nécessaire, comme ce que votre mariage a fait, à part traumatiser toute votre famille ? — m*hru (@moonphatt) 3 juin 2021

Une jeune personne exprimant des doutes sur le mariage et se demandant pourquoi on *doit* se marier est la partie la plus normale du début de l’âge adulte imaginable. Si cela peut menacer les fondements mêmes de notre société, peut-être que notre « système familial » parfait est plus fragile que nous ne le pensions. #Malala– Ammar Rashid (@AmmarRashidT) 3 juin 2021

Malala fait « mal paraître » le Pakistan, mais les mariages d’enfants, les crimes d’honneur et la façon absolument horrible dont nous traitons nos minorités sont tous bons ? Imaginez-vous vous faire tirer dessus puis consacrer votre vie entière à utiliser votre plate-forme pour défendre l’accès à l’éducation uniquement pour votre propre peuple – Sana (@Sana_ss99) 3 juin 2021

La page officielle de Vogue sur Instagram a partagé les images de couverture de l’activiste de 23 ans. Partageant le look de Malala dans une « chemise en viscose et dentelle respectueuse de la forêt », il écrit : « Même le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix de l’histoire n’est pas à l’abri des crises de panique occasionnelles. « C’est une question que je me pose tous les soirs », a déclaré @Malala Yousafzai lorsqu’on lui a demandé où elle se voyait dans 10 ans. « Etre éveillée dans son lit pendant des heures à penser : ‘Que vais-je faire ensuite ?' » Britannique La star de Vogue en couverture de juillet 2021 se bat pour l’éducation des filles depuis plus d’une décennie.

Yousafzai a survécu à une balle dans la tête par un tireur taliban en 2012, après avoir été ciblée pour sa campagne contre les efforts des talibans pour refuser l’éducation des femmes. Elle a terminé ses études à l’Université d’Oxford en 2020.

