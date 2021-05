La question de l’équité – Vox

Cela n’a jamais été un secret que la vie n’est pas juste; il se confirme d’innombrables manières raciales, genrées, économiques et géographiques tout au long de la vie.

Mais même les plus privilégiés et les plus protégés ont été amenés à faire face à la stratification de la société américaine au cours de l’année écoulée, alors que la pandémie de coronavirus a mis à nu les disparités troublantes entre ceux qui pouvaient supporter ses perturbations financières et logistiques dans la vie quotidienne et ceux qui ne le pouvaient pas. ; et entre ceux qui survivraient à sa colère et ceux qui ne le feraient pas. Le meurtre de George Floyd et les manifestations et les calculs raciaux qui ont suivi il y a un an n’ont fait qu’éclairer davantage ces réalités.

Ce que l’année dernière nous a montré, c’est que le concept d ’« équité »est glissant. D’une part, c’est un objectif lisible, admirable, apparemment sans problème – assez pour tout le monde, tit pour tat, livres équilibrés et parité atteinte. C’est soigné et c’est simple.

L’équité, peut-on aussi faire valoir, est du ressort des enfants. C’est pour la domination de la télécommande et la distribution de cornet de crème glacée; c’est une façon de réduire ce qui devrait être multiforme en une transaction à somme nulle et sans visage. « La vie est injuste! » est l’une des phrases les plus reconnaissables que les enfants qui viennent de maîtriser la langue anglaise peuvent prononcer; «La vie n’est pas juste», sa réplique naturelle, sert à la fois de point d’entrée précoce dans les iniquités inhérentes au monde et de déclaration fourre-tout destinée à justifier tout ce que l’adulte qui prononce se trouve vouloir à un moment donné (généralement paix, tranquillité et un petit gâteau sans empreintes digitales dans le glaçage). Il est infantile et vain de désirer l’équité; c’est cruel et désespéré de ne pas le faire.

Dans le numéro de ce mois-ci de The Highlight, nous explorons cette tension. Chaque pièce se débat avec une définition différente de l’équité, d’un long métrage de l’écrivain travailliste Sarah Jaffe sur la fausse promesse de l’économie des concerts à une bande dessinée de Melinda Fakuade et Kazimir Lee examinant comment les couples se partagent les factures.

Dans sa forme la plus insidieuse, l’équité ne peut être trichée sous le couvert de l’égalité que pour être utilisée comme un outil d’oppression contre les plus vulnérables, comme l’écrit Jessica W.Luther dans son article sur la vague de lois visant à exclure les filles et les femmes transgenres. de participer à des sports. À son meilleur, comme le montrent les entretiens de Carol Kuruvilla avec sept chefs religieux, il fonctionne en tandem aux côtés de ses cousins ​​les plus puissants – la gentillesse, la restauration et, surtout, la justice – pour élaborer un plan pour un monde auquel aspirer. Et parfois, comme Kiese Laymon l’écrit si joliment dans un essai sur la noirceur en Amérique, l’équité évite ce qui vous est demandé et vous donne la grâce de revoir, réviser et réexaminer ce que vous êtes dû et ce que vous devez vous-même à votre peuple.

L’ensemble de ces éléments soulève l’idée que l’équité en soi n’est pas, et ne devrait pas être, l’objectif vers lequel nous nous efforçons. C’est tout simplement le résultat le plus évident d’une interaction beaucoup plus complexe des besoins et des systèmes. Comme l’Imam Omar Suleiman, président de l’Institut Yaqeen pour la recherche islamique, a déclaré à Kuruvilla: «Si la justice est l’arbre, l’équité est le fruit.

Getty Images

Le terrain de jeu

Les projets de loi anti-trans prétendent traiter de «l’équité» dans le sport. Mais le sport n’a jamais été juste.

Par Jessica W. Luther

Kailey Whitman pour Vox

La bataille pour l’avenir du travail «en concert» (à venir mardi)



Les entreprises de covoiturage poussent à faire d’une troisième catégorie de travailleurs «indépendants» la loi du pays. Les conducteurs disent que la notion d’indépendance n’est guère plus qu’un mirage.

Par Sarah Jaffe

Carlos Basabe pour Vox

Ce que nous devons et ce que nous devons (à venir mercredi)



Kiese Laymon sur la révision, le remboursement et le renouvellement des noirs.

Par Kiese Laymon

Getty Images / iStockphoto

Comment pouvons-nous y remédier? Ce que les religions du monde ont à dire sur la justice. (à venir jeudi)



D’un bouddhiste à un humaniste, sept chefs religieux se penchent sur la construction d’un monde meilleur.

Par Carol Kuruvilla

Kazimir Lee

La dernière frontière de la romance moderne est l’argent (à venir vendredi)



À mesure que les rencontres et le mariage évoluent, la façon dont les couples se partagent les finances évolue également.

Par Melinda Fakuade et Kazimir Lee