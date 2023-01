La question de la vie elle-même

L’année dernière, j’ai fréquemment fait des reportages sur le sujet de l’avortement lorsqu’il croise mon rythme en tant que correspondant national sur la religion pour le Times. Dans les mois qui ont suivi l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême, une question est revenue sans cesse : quand la vie commence-t-elle ?

Cette question est à la fois élémentaire et compliquée. Il est également devenu si politisé qu’un engagement réfléchi est difficile. Même la question elle-même peut être déroutante. En termes biologiques, quand un organisme est-il un organisme ? Ou philosophiquement, qu’est-ce qui fait d’un humain une personne ? Et spirituellement, quand un être humain a-t-il une âme ?

Les humains se sont débattus avec la question de savoir quand la vie commence à travers le temps et les cultures. Au cours des derniers mois, j’ai parlé avec des scientifiques, des philosophes et des chefs spirituels pour explorer la question et apprendre comment les gens y pensent. L’histoire qui en résulte est publiée en ligne ici.

Une mère que j’ai interviewée m’a dit que la question de la vie et du moment où elle commence semble tellement plus importante que les combats dont nous entendons parler en politique – et elle a raison. Cette question dépasse également les limites du droit et de la science et touche au cœur de l’expérience humaine.