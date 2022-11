La question de la stratégie chinoise du gouvernement se profile alors que l’attention se tourne vers les réunions du G20

Le Canada est confronté à un test clé de sa stratégie vis-à-vis de la Chine, alors que le premier ministre Justin Trudeau devrait se retrouver face à face avec le dirigeant chinois Xi Jinping lors des prochaines réunions du G20 en Indonésie.

Des questions sur la position du Canada à l’égard de Pékin – qui devraient être énoncées plus clairement dans la publication prochaine d’un document de stratégie indo-pacifique – ont suivi Trudeau alors qu’il entamait une tournée en Asie du Sud-Est, dont plusieurs jours lors d’une réunion de l’Association of Southeast Asian Nations au Cambodge.

L’opposition a également critiqué le Premier ministre pour des informations selon lesquelles la Chine aurait tenté d’influencer les élections fédérales de 2019.

“Il est plus que temps que le gouvernement Trudeau présente un plan solide pour contrer les opérations d’ingérence étrangère de Pékin ici sur le sol canadien”, ont déclaré le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères Michael Chong et le lieutenant québécois Pierre Paul-Hus dans un communiqué.

Interrogé par des journalistes sur la question lors d’une conférence de presse de clôture au sommet de l’ASEAN à Bali, Trudeau a déclaré que les Canadiens devraient être assurés de l’intégrité des élections.

“Mais bien sûr, nous allons toujours dialoguer avec les dirigeants de manière à mettre en évidence les préoccupations des Canadiens à défendre nos valeurs et à souligner les préoccupations des Canadiens à propos de ce qui se passe dans le monde”, a-t-il déclaré.

Trudeau n’a pas dit concrètement s’il soulèverait la question s’il parlait avec Xi. On s’attend à ce que les deux soient assis côte à côte, car la disposition des sièges se fait souvent par ordre alphabétique.

“Comme toujours, je soulèverai des questions de droits de l’homme, des questions qui préoccupent les Canadiens avec tous les dirigeants que j’engage”, a déclaré Trudeau dimanche.

La Chine est une “force de plus en plus perturbatrice”, selon le ministre des Affaires étrangères

Xi a assisté virtuellement à la réunion du G20 de l’année dernière, de sorte que les deux dirigeants ne se sont pas croisés lors de l’événement, qui a eu lieu un peu plus d’un mois après le retour de Michael Kovrig et Michael Spavor après leur détention en Chine.

Trudeau était également vague sur les questions de savoir si lui ou la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly rencontreraient le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas à la réunion.

Le président américain Joe Biden et Xi devraient se rencontrer lundi pour des entretiens en face à face, avant le début des réunions du G20.

Michael Kovrig et Michael Spavor arrivent au Canada avec l’ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton, le 25 septembre 2021. Les Michaels ont été détenus en Chine pendant plus de 1 000 jours. Beaucoup ont considéré qu’il s’agissait d’une détention en représailles contre le Canada pour avoir répondu à une demande américaine d’extradition du dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou. (Gouvernement du Canada)

Dans un discours plus tôt cette semaine, Joly a qualifié la Chine de force “de plus en plus perturbatrice” sur la scène mondiale. Mais elle a fait valoir qu’il y aurait aussi des moments où la collaboration est nécessaire.

“Nous défierons la Chine quand nous le devrons, et nous coopérerons avec la Chine quand nous le devrons”, a-t-elle déclaré. Joly a cité le changement climatique, la santé et la dénucléarisation comme principaux domaines d’engagement.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a bougé sur la Chine en ce qui concerne son portefeuille, cherchant à restreindre l’influence de la Chine dans l’industrie canadienne des minéraux critiques. Plus tôt ce mois-ci le gouvernement a ordonné trois sociétés chinoises à vendre leurs participations dans des entreprises minières canadiennes.

REGARDER | Le ministre de l’Industrie aborde les relations avec la Chine : Le Canada devrait “dissocier” sa relation de la chaîne d’approvisionnement avec la Chine, selon le ministre de l’Innovation Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a déclaré à Rosemary Barton Live qu’il est dans l’intérêt du Canada de construire des chaînes d’approvisionnement résilientes et qu’il doit y avoir un “découplage” de la Chine et des régimes qui ne partagent pas les mêmes valeurs.

“J’appliquerai un examen minutieux et je bloquerai toute transaction – toute transaction – que je ne considère pas comme étant dans l’intérêt national du Canada”, a déclaré Champagne à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton.

Champagne a également suggéré un “découplage” de la Chine lors d’une conférence à Washington, DC, le mois dernier. Lors d’une conversation avec Barton, il a formulé cette idée dans le cadre d’une volonté de commercer davantage avec des pays dont les valeurs s’alignent sur celles du Canada – le concept de « friendshoring » prôné par la vice-première ministre Chrystia Freeland.

Chong, le porte-parole conservateur, a déclaré que le gouvernement avait une politique dispersée à l’égard de la Chine.

“Nous avons eu tellement d’itérations sur la politique chinoise du gouvernement que cela a même semé la confusion parmi nos alliés”, a-t-il déclaré à CBC. La maison en octobre.

Trudeau a également été interrogé dimanche sur l’opportunité de soulever la question de la détention par la Chine des Ouïghours et d’autres groupes ethniques majoritairement musulmans dans la région occidentale du Xinjiang.

La Chambre des communes a adopté une motion condamnant ces actions comme un génocide, mais le cabinet s’est abstenu ou était absent lors du vote.

Trudeau a déclaré dimanche qu’il est important de prendre les actes de génocide “incroyablement au sérieux” mais que “les désignations de génocide doivent être faites par les autorités internationales compétentes”.