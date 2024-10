La question de Chris Tanev et le rôle décroissant de John Tavares : rapport des Leafs du lundi matin

Ce genre de chose va arriver souvent avec Chris Tanev.

Il mettra son corps en danger. Il sera blessé. Et puis, il reviendra probablement à l’action comme si de rien n’était. Ou du moins, c’est ainsi que les choses se sont passées ces dernières années et que les Maple Leafs de Toronto ne peuvent qu’espérer que les choses se passent dans un avenir prévisible.

Samedi, Tanev s’est agenouillé pour bloquer le tir de Mika Zibanejad tout en tuant un penalty. Le coup de feu semble l’avoir touché, avec un bruit sourd, directement au genou droit. Il est tombé instantanément sur la glace, a boitillé jusqu’au vestiaire, puis, à la manière de Tanev, est revenu d’un quart de travail à la période suivante.

Tanev est allé aux vestiaires après ce blocage pic.twitter.com/zJA0gtlKCH -Omar (@TicTacTOmar) 20 octobre 2024

Tanev n’a totalisé que quatre présences et environ deux minutes d’action au cours de cette troisième période – aucune au cours des neuf dernières minutes lorsque les Leafs avaient besoin d’un but – alors peut-être que le tir a encore piqué. On ne peut que supposer qu’il sera en mesure de jouer contre le Lightning de Tampa Bay lundi soir.

Ce sera la question de Tanev aussi longtemps qu’il jouera pour les Leafs : combien de dégâts son corps peut-il subir ?

Parce que Tanev ne cessera jamais de faire ce genre de choses. C’est qui il est. C’est pourquoi il a été tant aimé à chaque étape de son parcours dans la LNH : Vancouver, Calgary, Dallas et maintenant Toronto.

C’est la raison, ou du moins une raison pour laquelle les Leafs lui ont signé un contrat de six ans d’une valeur de 27 millions de dollars le 1er juillet.

Reste à savoir combien de temps il pourra tenir le coup en jouant de cette façon.

En novembre dernier, alors qu’il jouait encore pour les Flames, Tanev a bloqué littéralement un tir de William Karlsson avec son visage. Il était dans l’alignement de Calgary lors du match suivant et a bloqué quatre autres tirs.

Tanev a déjà bloqué 15 tirs lors de ses cinq premiers matchs en tant que Leaf. Cela le met sur un rythme de près de 250, ce qui effacerait un record des Leafs actuellement détenu par Carl Gunnarsson (176). Cela représente un rythme de 82 matchs, mais s’il ne joue que 60 à 70 matchs, le record deviendra presque certainement celui de Tanev.

Tanev aura 35 ans fin décembre. Il est le 14e défenseur le plus âgé de la ligue cette saison, un peu plus jeune que Luke Schenn et Jared Spurgeon et un peu plus âgé qu’Alex Pietrangelo et John Carlson.

Il était remarquablement en bonne santé (ou du moins suffisamment en bonne santé selon ses normes pour jouer) tout au long du contrat de quatre ans que Brad Treliving lui a signé en tant que directeur général des Flames, réussissant même à jouer à chaque match pendant les années 1 et 2 de cet accord.

S’il peut être ce mec pour même 75 pour cent des matchs cette saison régulière, et être disponible, plus important encore, pour les séries éliminatoires, les Leafs seront ravis.

Parce que les résultats jusqu’à présent (et oui, c’est tôt) ont été exceptionnels.

Les Leafs ont remporté près de 63 pour cent des buts attendus avec Tanev, en tête parmi les habitués. Tanev a été sur la glace pour un but à cinq contre cinq et a joué 20 minutes en tête de l’équipe sur un penalty qui a été réussi 85 pour cent du temps.

Les premières indications suggèrent que les Leafs essaieront de ne pas trop demander à Tanev s’ils peuvent l’aider. Mis à part le match de samedi contre les Rangers de New York, où son temps de jeu était quelque peu limité, Tanev a joué en moyenne un peu moins de 20 minutes par match, dans et autour de ce qu’il a joué au cours des dernières saisons.

Les Leafs doivent faire attention, car Tanev ne le fera pas.

Points

1. Un chiffre frappant en cinq matchs : Les Leafs ont accordé cinq buts à cinq contre cinq total. La note attendue est d’environ 10. En d’autres termes, vérifiez les gardiens de but où les Leafs ont un pourcentage d’équipe de cinq contre cinq de 0,951.

Le tout sans une minute du numéro 1 projeté Joseph Woll.

2. La plupart d’entre eux sont Anthony Stolarz. Il a stoppé 83 des 87 tirs à cinq contre cinq, dont 17 sur 18 provenant de zones à haut danger. Il n’a accordé que sept buts en quatre départs. Son jeu constitue sans aucun doute le plus gros développement de début de saison pour les Leafs.



Anthony Stolarz n’a accordé que sept buts en quatre matchs jusqu’à présent cette saison. (Nick Turchiaro / Imagn Images)

3. Pendant une seconde, il a semblé que l’entraîneur Craig Berube pourrait moins jouer contre Auston Matthews et Mitch Marner que son prédécesseur, et peut-être qu’il le fera encore. Mais pas jusqu’à présent.

Joueur 2024-25 2023-24 Mitch Marner 21h35 21h17 Auston Matthews 20h56 20h58

4. La pré-saison enflammée de Nick Robertson ne s’est pas encore traduite en saison régulière. Bien qu’il n’ait pas mal joué, il n’a pas encore inscrit le moindre point en cinq matchs et n’a réussi que sept tirs au but. Son meilleur look de la saison est survenu lors d’un avantage numérique contre les Rangers samedi, mais il a été refusé par Igor Shesterkin.

Il n’a pas généré beaucoup de looks de qualité autrement :

5. Pas vraiment surprenant, mais il faut probablement y remédier : Marner n’a pas encore enregistré de tir en avantage numérique.

6. Pour moi, c’est la question à laquelle Max Pacioretty devra répondre : s’il ne marque pas, qu’apporte-t-il aux Leafs ? Quel est son rôle ?

Il semble probable que Pacioretty reviendra dans l’alignement contre Tampa, probablement à la place de Pontus Holmberg en difficulté. Holmberg a débuté la saison en tant que centre de troisième trio et tueur sur penalty de première unité des Leafs, mais a rapidement perdu les deux emplois. Il s’est retrouvé sur le quatrième trio ce week-end. « Pour moi, (Holmberg) doit se battre un peu plus fort pour les rondelles et s’accrocher un peu plus aux rondelles, comme s’il l’était au camp d’entraînement, dans la zone offensive », a déclaré Berube. « Il a peut-être l’air juste un peu en retard, en ce moment. »

7. Max Domi a commencé en force avec cinq passes décisives en cinq matchs, dont quatre passes décisives. Les Leafs adoreraient qu’il tire la rondelle plus souvent ; il n’a que trois tirs jusqu’à présent.

8. Jake McCabe a joué près de 80 minutes à cinq contre cinq jusqu’à présent. Les Leafs n’ont pas encore concédé de but au cours de ces minutes, en marquant six à l’autre bout.

Surveillance des actions

Stocker: Max Domi

Stock en baisse: John Tavares

Ces deux-là sont évidemment liés.

Domi a discrètement remplacé Tavares en tant que centre de deuxième trio des Leafs et a bien joué, de plus en plus, aux côtés de William Nylander et Bobby McMann. Cette unité a tenu bon lors d’un affrontement contre Zibanejad, Chris Kreider et Reilly Smith ce week-end.

Le rôle de Tavares a diminué. Il s’est aligné sur une unité avec Holmberg et Robertson qui n’a pratiquement pas joué samedi. Tavares n’a enregistré que 10:04 à cinq contre cinq contre les Rangers, derrière Robertson et Ryan Reaves parmi les Leafs. Il a totalisé un peu moins de 16 minutes au total.

Tavares joue en moyenne 16,5 minutes sur quatre matchs, contre un peu moins de 18 par match la saison dernière. Les chiffres sous-jacents, aussi limités soient-ils, ne sont pas jolis : les Leafs n’ont remporté que 39 pour cent des buts attendus avec leur ancien capitaine sur la glace, derrière Holmberg parmi les habitués. (Une soirée difficile statistiquement lors d’une victoire contre les Kings de Los Angeles a grandement eu un impact sur ces chiffres.)



John Tavares démarre lentement cette saison. (Dan Hamilton / Imagn Images)

Il semble raisonnable de se demander à quel point Tavares peut être productif, à 34 ans, à sa 16e saison dans la LNH, sans Nylander ni Marner à ses côtés. Les premiers résultats ne suggèrent pas grand-chose.

On ne sait pas non plus exactement comment les Leafs lui apportent davantage d’aide à ce stade.

Marner et Nylander prospèrent ailleurs dans des rôles plus importants. Il en va de même pour Matthew Knies et McMann, dont l’un ou l’autre offrirait la vitesse et les compétences de chasse à la rondelle dont Tavares a probablement besoin sur ses flancs. Le retour éventuel de Calle Järnkrok devrait aider, même s’il n’est pas près de revenir. (Pacioretty pourrait apporter de l’expérience, un peu de physique et une mentalité de tireur s’il s’aligne avec Tavares, mais il n’est pas vraiment agile à ce stade.)

Idéalement, les Leafs pourraient alléger la charge de Tavares en se déplaçant vers l’aile (et peut-être qu’ils le feront d’une manière ou d’une autre). Mais cette équipe manque d’options alternatives au centre.

Peut-être que c’est simplement un début lent, et peut-être que la maladie qui a récemment exclu Tavares de l’alignement pour un match a eu un impact sur son jeu lors des deux matchs depuis. Cela vaut la peine d’être regardé.

Choses que je pense, je pense

Ce n’est pas seulement une question de santé, pour moi, avec Woll.

C’est évidemment le plus gros point d’incertitude qui entoure le joueur de 26 ans. L’autre chose qui reste encore à déterminer, mais qui semble trop souvent supposée, est de savoir s’il peut performer à un niveau élevé.

Je pense qu’il est beaucoup trop tôt pour en être sûr.

La saison dernière, sa première saison complète dans la LNH, Woll a disputé 25 matchs (23 comme titulaire) et a terminé avec un pourcentage d’arrêts de ,907. Autrement dit, légèrement au-dessus de la moyenne.

Woll a concédé deux buts plus que prévu à cinq contre cinq. Son pourcentage d’arrêts à cinq contre cinq (.904) était un tout petit peu pire que celui d’Ilya Samsonov (.908). Bien sûr, le Woll qui revenait d’une entorse à la cheville n’était pas aussi vif que le Woll qui avait précédé la blessure. Et les séries éliminatoires ont clairement contribué en grande partie au battage médiatique de Woll, notamment ses superbes efforts lors des matchs 5 et 6 contre les Bruins de Boston au printemps dernier et même son jeu en relève contre la Floride le printemps précédent.

C’était le genre de gardien de but qui manquait cruellement aux Leafs en séries éliminatoires. Mais nous parlons d’une poignée de jeux (pas même d’une poignée, en réalité).

Trop peu pour savoir avec certitude à quel point Woll peut être ou sera bon. La conversation pour le prouver est double à ce stade.

— Statistiques et recherches gracieuseté de Astuce de statistiques naturelles, Le hockey en évolution et Référence sur le hockey

(Photo du haut d’Auston Matthews et Chris Tanev : Dan Hamilton / Imagn Images)