La question de 1,9 billion de dollars au Sénat

Cela reflète le fait que Biden et ses collaborateurs ne veulent pas répéter l’erreur du projet de loi de 2009, que de nombreux économistes jugent trop petit pour empêcher une reprise lente. Cette fois, Biden se trompe du côté de l’agressivité, dans l’espoir de ramener l’économie au plein emploi et de susciter une forte croissance des salaires.

Voici ce que vous devez savoir sur le plan – et le prochain débat au Sénat:

Le projet de loi sur la lutte contre les virus que la Chambre a adopté samedi est soumis au Sénat cette semaine, et les responsables de la Maison Blanche espèrent que le président Biden sera en mesure de le signer dans les deux prochaines semaines.

Près de la moitié sont des paiements directs en espèces.

L’élément le plus important (qui coûte environ 420 milliards de dollars) est un paquet de chèques de 1 400 dollars par personne pour la plupart des ménages. Les autres éléments importants comprennent une augmentation des prestations de chômage (240 milliards de dollars); un élargissement des crédits d’impôt pour les parents et les travailleurs à faible revenu (130 milliards de dollars); subventions à l’assurance maladie (65 milliards de dollars); et l’aide au logement (40 milliards de dollars).

L’autre moitié du projet de loi est principalement une aide aux États et aux gouvernements locaux, y compris de l’argent pour les écoles ainsi que pour le dépistage et la vaccination des coronavirus.

Le projet de loi est populaire.

Les sondages ont révélé qu’environ 70% des Américains soutiennent le plan, y compris une part importante d’électeurs républicains. Les paiements directs de 1 400 $ sont particulièrement appréciés. « Les gens ont besoin d’aide en ce moment, et je suis d’accord avec mes impôts pour le faire », a déclaré Melissa Karn, 53 ans, une électeur de Trump de la banlieue de Phoenix, au Times.

Les recherches de Chris Warshaw de l’Université George Washington suggèrent que le plan est le la pièce la plus populaire de la politique fédérale majeure depuis une augmentation du salaire minimum en 2007.