La querelle Trump-McConnell menace le chemin des républicains vers le pouvoir

WASHINGTON (AP) – L’ancien président Donald Trump aggrave une guerre politique au sein de son propre parti qui pourrait saper la poussée républicaine pour lutter contre le programme du président Joe Biden et finalement revenir au pouvoir.

Un jour après avoir qualifié Mitch McConnell, le principal républicain du Sénat, de «piratage politique austère, maussade et sans sourire», Trump a répété mercredi son affirmation sans fondement selon laquelle il était le vainqueur légitime des élections de novembre dans une série d’entretiens avec des médias conservateurs après près d’un mois de silence auto-imposé.

Trump a également continué d’attaquer McConnell, accusant le chef du Sénat du GOP de ne pas avoir défendu les républicains après que McConnell ait critiqué Trump pour avoir incité à l’émeute du Capitole du 6 janvier malgré le vote d’acquittement de l’ancien président lors de son deuxième procès de destitution.

«Les républicains sont doux. Ils ne frappent que les leurs, comme Mitch », s’est plaint Trump sur Newsmax. « S’ils passaient le même temps à frapper (le leader démocrate du Sénat Chuck) Schumer et (le président Joe) Biden, les républicains seraient bien mieux lotis, je peux vous le dire. »

Les responsables républicains de plusieurs champs de bataille portés par Biden, notamment la Géorgie et l’Arizona, ont déclaré que le vote était juste. Les revendications juridiques de Trump concernant le vote ont été rejetées par des juges de tous les horizons politiques, dont beaucoup nommés par l’ancien président. McConnell lui-même a décrit l’affirmation de Trump comme un «mensonge déréglé».

Les principaux stratèges du GOP ont décrit la querelle explosive entre l’ancien président républicain et le républicain le plus puissant du Sénat comme, au mieux, une distraction et, au pire, une menace directe pour le chemin du parti vers les majorités de la Chambre et du Sénat de l’année prochaine.

« Je ne pense pas qu’il se soucie de gagner », a déclaré Steven Law, un allié de McConnell qui dirige le super PAC le plus puissant aligné sur les républicains à Washington, à propos de Trump. « Il veut juste que ce soit sur lui-même. »

Law a noté que Trump avait perdu plusieurs États où les républicains devaient faire face à des élections sénatoriales incontournables dans la quête de l’année prochaine pour briser le contrôle des démocrates sur le Congrès, notamment en Arizona, en Géorgie, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Les républicains sont également en compétition dans le Nevada et le New Hampshire, où Trump a été vaincu, et en Caroline du Nord, où Trump a à peine gagné.

L’histoire continue

Si Trump essaie de se faire « le centre de l’attention », a déclaré Law, « cela pourrait en fait coûter des sièges aux républicains aux élections générales. »

De telles luttes intestines ne sont pas tout à fait inhabituelles après qu’un parti politique a perdu la Maison Blanche, mais dans ce cas, les factions en conflit ont été prêtes à s’attaquer publiquement. Et il y avait un large consensus mercredi sur le fait que le vilain affrontement intra-parti se prolongerait probablement jusqu’à la saison primaire du Congrès de l’année prochaine.

Les enjeux pourraient cependant être plus importants cette fois, car des acteurs clés – Trump, parmi eux – ont ouvertement menacé la perspective de créer un nouveau parti politique, ce qui mettrait en danger l’existence même du Parti républicain.

Environ 120 républicains anti-Trump, y compris des fonctionnaires actuels et anciens, se sont secrètement réunis plus tôt dans le mois pour envisager l’avenir du GOP. Une pluralité, soit 40%, a soutenu l’idée de créer un nouveau parti, selon une enquête interne fournie par l’un des organisateurs de la réunion, l’ancien candidat indépendant à la présidentielle Evan McMullin.

« Il y a beaucoup d’énergie pour quelque chose de nouveau », a déclaré McMullin, tout en encourageant Trump à donner suite à ses menaces de créer un parti patriote. « Franchement, je lui souhaiterais la bienvenue pour démarrer un nouveau parti et emmener ses plus fidèles partisans avec Je pense que ce serait une chose merveilleuse pour le parti et le pays.

Les plans d’avenir de Trump se concrétisent toujours à West Palm Beach, en Floride.

Il a été banni de Facebook et Twitter pour incitation à la violence, mais mercredi, il a rompu son silence d’un mois, donnant ses premières interviews depuis son départ de la Maison Blanche après la mort du commentateur conservateur Rush Limbaugh.

Sur Newsmax, Trump a déclaré que son équipe explorait toujours ses options pour revenir sur les médias sociaux et «négocier avec un certain nombre de personnes», tout en gardant la possibilité de créer sa propre plate-forme sur la table.

«Nous examinons beaucoup de choses différentes, mais je voulais vraiment être un peu calme», a déclaré Trump, évitant les questions répétées sur son intention de se présenter à nouveau en 2024.

«Trop tôt pour le dire», a-t-il dit, tout en reconnaissant qu’il lui manquait d’être président.

Pourtant, Trump a déclaré qu’il n’avait eu aucun problème à communiquer quand il le souhaitait en publiant des déclarations – et a clairement indiqué cette semaine qu’il ne prendrait pas sa retraite tranquillement.

L’ancien président a lancé une série d’insultes personnelles à McConnell dans une déclaration écrite enflammée mardi. Les républicains traditionnels étaient peut-être plus préoccupés par sa menace de soutenir les principaux challengers contre les candidats républicains qui n’adhèrent pas pleinement à sa philosophie «Make America Great Again».

Certains craignaient que Trump n’encourage la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., À se présenter au Sénat, bien qu’il n’y ait aucune preuve de cela. Les craintes remontent à la lutte du GOP il y a dix ans lorsqu’une poignée de candidats du Tea Party avec des bagages sont sortis de leurs primaires au Sénat et ont empêché le GOP de reprendre la majorité.

Dans l’Indiana, Richard Mourdock a vaincu le sénateur Richard Lugar à six mandats lors des primaires de 2012, mais il a implosé après un débat dans lequel il a déclaré que la grossesse résultant d’un viol «est quelque chose que Dieu a voulu». Dans le Missouri, le candidat républicain Todd Akin a perdu après avoir insisté sur un talk-show local que les corps des femmes ont des moyens d’éviter une grossesse dans les cas de «viol légitime».

Et dans le Delaware, Christine O’Donnell, la favorite du Tea Party, a battu un membre du Congrès de longue date du GOP avant de perdre par un glissement de terrain aux élections générales de 2010 à la suite d’informations faisant état de difficultés financières personnelles, d’une utilisation douteuse des fonds de campagne et d’allégations selon lesquelles elle avait «plongé dans la sorcellerie».

Maintenant que Trump a revigoré un mouvement populiste similaire, les républicains doivent recruter des candidats capables de naviguer dans une primaire pro-Trump et de maintenir un attrait à l’échelle de l’État sans s’aliéner les bailleurs de fonds. Ce n’est pas une tâche facile.

Le bras de campagne républicain du Sénat, dirigé par le sénateur de Floride Rick Scott, ne s’impliquera pas dans les primaires ouvertes. Mais les conseillers de McConnell n’ont pas exclu cette possibilité – même si cela suscite la colère de Trump.

«Vous ne pouvez pas laisser la folie échapper à tout contrôle, sinon elle vous rongera vivant», a déclaré Josh Holmes, un conseiller politique de haut niveau chez McConnell.

«Il veut juste gagner», a-t-il déclaré à propos de McConnell. «S’il doit agir comme un bouclier thermique, qu’il en soit ainsi.»

Pendant ce temps, Trump a rompu son black-out médiatique d’un mois mercredi, appelant Fox News, Newsmax et OANN et répétant ce que les démocrates ont qualifié de «gros mensonge»: son insistance sur le fait qu’il a remporté les élections de 2020, même s’il a perdu contre Biden par des millions de voix.

Des dizaines de juges, des responsables électoraux locaux et même sa propre administration ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale massive, mais cela n’a pas empêché Trump de dire qu’il y avait eu, même après l’émeute du 6 janvier au Capitole qui a fait cinq morts. .

«Eh bien, Rush pensait que nous avions gagné. Et moi aussi, au fait. Je pense que nous avons largement gagné », a déclaré Trump à Fox.

Il n’a pas appelé McConnell par son nom, mais il a reconnu les critiques au sein de son propre parti: «Nous n’avons pas le même soutien à certains niveaux du système républicain».

Pendant ce temps, Law a cherché à minimiser l’emprise de Trump sur le Parti républicain. Il a noté que le taux d’approbation de Trump parmi les électeurs républicains, proche de 80%, se situe à un niveau similaire à celui de l’ancien président George W.Bush après la guerre en Irak et la crise financière de 2007.

L’accent mis sur les prochaines élections ne peut pas être Trump, a-t-il déclaré.

«Nous ferons tout notre possible pour mettre l’accent sur Joe Biden et le Congrès Pelosi-Schumer. Nous pouvons gagner avec cela », a déclaré Law. « Le défi est de savoir s’il y a un moyen par lequel Trump trouve un moyen de se concentrer l’automne prochain. »

Les gens ont rapporté de New York.