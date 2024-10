La querelle tranquille de Rick Scott et Ron DeSantis sur les ouragans en Floride

TALLAHASSEE, Floride — Rick Scott et Ron DeSantis font partie d’une fraternité assez restreinte de gouverneurs de Floride qui ont dirigé leur État à travers des ouragans majeurs. Ils ont quelques critiques sur la performance de chacun.

Les deux ont été omniprésents avant et après les ouragans Helene et Milton qui ont frappé la Floride, émettant de nombreux avertissements avant l’atterrissage et faisant des tournées de dégâts par la suite – mais jamais ensemble. Et même si aucun des deux n’a directement critiqué l’autre nommément, les initiés de Tallahassee, y compris ceux ayant des liens avec les deux républicains, ont remarqué les coups subtils que chacun a reçus pendant la reconstruction de l’État.

Il s’agit du dernier front d’une guerre froide qui existe entre Scott et DeSantis depuis que DeSantis a pris ses fonctions pour la première fois en 2019.

Il suffit de prendre les commentaires faits cette semaine par l’actuel gouverneur DeSantis et son prédécesseur immédiat en Scott, qui est maintenant au Sénat.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Sarasota, DeSantis a déclaré à deux reprises que les efforts de rétablissement du courant après Milton avaient été plus rapides qu’« il y a 10 ans ».

« Nous avons créé une culture dans laquelle les gens veulent faire cela », a déclaré DeSantis, qui avait fait des commentaires similaires à la suite d’Helene.

Il est impossible d’échapper à l’identité du gouverneur il y a 10 ans : Scott, qui était également en conflit avec le maire de Tallahassee de l’époque, Andrew Gillum, à propos de la lenteur du rétablissement du courant dans la capitale de l’État après l’ouragan Hermine en 2016.

L’un des principaux collaborateurs de DeSantis également publié sur les réseaux sociaux deux jours après le passage de l’ouragan Milton : « Les gens ne se rendent-ils pas compte ou ne se souviennent-ils pas du temps qu’il a fallu pour rétablir l’électricité avant que le gouverneur DeSantis n’entre en fonction ?

Scott, quant à lui, lors d’une interview avec un animateur de radio de Tampa jeudi, a déclaré qu’il « avait fallu un temps ridicule » pour remédier aux pénuries de gaz qui ont frappé la région de Tampa Bay à la suite de l’ouragan Milton. Le week-end dernier, à réponse aux pénuries de carburantl’administration DeSantis a distribué jusqu’à 10 gallons d’essence gratuitement sur des sites installés dans plusieurs comtés.

Le bureau du gouverneur et le bureau du sénateur ont été interrogés sur les récentes remarques, mais tous deux ont refusé de commenter.

Guider l’État à travers les ouragans a été un test pour plusieurs gouverneurs de Floride, y compris l’ancien gouverneur Jeb Bush, qui a fait face à huit tempêtes sur une période de deux ans. Les violentes tempêtes entraînent la mort, la destruction et la misère et l’État doit se préparer à de multiples scénarios du pire, notamment la perspective de tempêtes consécutives, de pannes d’électricité généralisées et de milliers d’habitants déplacés.

Le succès ou l’échec – réel ou perçu – après une tempête peut faire ou défaire la carrière d’un gouverneur. Et les lacunes peuvent constituer des cibles idéales pour les opposants politiques souhaitant critiquer un gouverneur en exercice.

Cette année, il n’y a pas eu que des plaisanteries ponctuelles entre les deux. Alors que DeSantis tenait des conférences de presse sur les préparatifs et la récupération après la tempête au cours des trois dernières semaines, Scott a fait de même – juste ailleurs. L’ancien gouverneur, portant son chapeau caractéristique de la Marine, est apparu avec les dirigeants locaux et d’autres membres du Congrès.

DeSantis a insisté sur le fait qu’il avait bien travaillé avec le président Joe Biden tout au long de la tempête, mais a refusé de comparaître avec lui en Floride pour évaluer les dégâts causés par les ouragans Hélène et Milton, pour la première fois citant un conflit d’horaire. Scott a assisté aux deux réunions et a insisté auprès du président au sujet de l’aide fédérale aux agriculteurs, aux éleveurs et aux communautés rurales.

Chacun a également tenté de s’attribuer le mérite d’avoir poussé des politiques qui ont conduit à un redressement rapide de l’État. DeSantis a déclaré lors d’une conférence de presse à Fort Pierce après Milton que « nous n’avons jamais fait de pré-organisation des actifs énergétiques jusqu’à ce que je devienne gouverneur. Aujourd’hui, les gens s’y attendent, mais ce n’était pas ce qui se faisait dans le passé.»

Ce n’est pas le cas, argumenta Scott. Dans une publication sur les réseaux sociaux deux jours après l’arrivée de Mliton à terre, il a noté que les sociétés de services publics avaient « préparé des dizaines de milliers de monteurs de lignes, de camions et d’actifs » pendant les ouragans Irma et Michael.

Scott a été gouverneur lors de plusieurs tempêtes, notamment l’ouragan Irma, qui a balayé une large partie de l’État et tué plus de 80 personnes, et l’ouragan Michael, une tempête de catégorie 5 qui a presque effacé la ville de Mexico Beach de la carte et ravagé le nord. Floride. Plus de 6 millions de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer avant Irma.

La liste des ouragans de DeSantis comprend l’ouragan Ian en 2022, qui a causé 149 morts, ainsi que l’ouragan Idalia l’année dernière et trois tempêtes jusqu’à présent cette année.

Les deux ont eu une relation relativement froide au cours des cinq dernières années. Cela inclut des poussées pendant la pandémie concernant le site Web en difficulté d’indemnisation du chômage de Floride. DeSantis a publiquement qualifié le site Web – qui a été créé sous Scott – de « tacot ». Scott a critiqué plusieurs gouverneurs – une liste qui comprenait DeSantis – pour avoir accepté des milliards d’aide Covid votée par le Congrès.

Et politiquement, les deux ne sont pas proches. Scott n’a pas apporté son soutien lors de la primaire du gouverneur de 2018 entre DeSantis et le commissaire à l’agriculture de l’époque, Adam Putnam, mais Scott a fait campagne avec Putnam avant les élections. Scott n’a pas non plus soutenu l’échec de la candidature de DeSantis à la présidence, choisissant de soutenir l’ancien président Donald Trump deux mois avant les caucus de l’Iowa.

« Je connais la plupart des candidats à la présidence et je respecte leur décision de se soumettre à ce processus très difficile », a déclaré Scott. a écrit dans son éditorial approuvant Trumpoù il n’a pas mentionné nommément DeSantis (ou tout autre candidat). «Mais les électeurs républicains font entendre leur voix haut et fort. Ils veulent revenir à la tête de Donald Trump.»

Gary Fineout a rapporté de Tallahassee. Kimberly Leonard a rapporté de Miami.