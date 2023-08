La querelle secrète des Love Islanders alors que Mitch révèle une dispute explosive qui a « explosé » – mais n’a jamais été montrée à la caméra

La star de LOVE Island, Mitchel Taylor, a révélé que la plus grande dispute de la série était entre Tyrique Hyde et Ella Thomas – mais elle n’a jamais été diffusée.

Ty et Ella étaient connus pour leur relation tumultueuse dans la villa, mais il semble que tout ne nous ait pas été montré à la maison.

Rex

Interrogé sur la dispute la plus explosive de la série alors qu’il apparaissait sur le podcast See It Off, Mitch a admis: «La dispute de Ty et Ella après Casa Amor.

« Je n’entrerai pas trop dans les détails parce que j’aime Ty et Ella, mais ils ont tous les deux eu une dispute assez musclée. Je pense que vous en avez vu l’essentiel, mais cela a duré un certain temps.

Mitchel a également révélé qu’il pensait que le couple avait fini par perdre le prix de 50 000 £ parce qu’ils se disputaient juste un jour avant la finale.

Il a dit: « Je pense que la dispute que Ty a eue avec Ella juste avant, j’ai dit dans la chambre ‘tu as tâtonné le sac, Ty’. »

Love Island a été remporté par Jess Harding et Sammy Root, battant les favoris Whitney Adebayo et Lochan Nowacki, qui ont terminé à la deuxième place.

Ils ont été suivis de près par Ella Thomas et Ty Hyde, et à la quatrième place se trouvaient Molly Marsh et Zachariah Noble.

Malgré leurs hauts et leurs bas, Ty et Ella ont quitté la série très amoureux.

Lors des déclarations finales, Ella lui a dit : « Du garçon que j’ai rencontré le premier jour à l’homme que tu es aujourd’hui, je t’ai vu tellement changer et grandir – rien que pour moi. »

Tandis que Tyrique a ajouté : « Vous m’avez montré que c’est cool de parler de mes émotions et c’est cool d’être vulnérable. Et être amoureux est le meilleur sentiment qui soit.