Nancy Mace lors d’un événement de campagne en octobre. | Michael Ciaglo / Getty Images

L’attaque malhonnête de Mace fait partie d’un effort plus large visant à minimiser l’insurrection.

Au cours de ses premiers jours au pouvoir le mois dernier, la représentante Nancy Mace (R-SC) s’est distinguée de la faction MAGA des républicains de la Chambre en dénonçant les encouragements du président de l’époque Donald Trump à l’insurrection du 6 janvier, ce qu’elle a dit:anéanti»Toutes ses réalisations au pouvoir.

Mais avancez rapidement d’un mois, et Mace est maintenant engagé dans un effort Trumpien pour réécrire l’histoire.

Jeudi matin, Mace s’est rendue sur Twitter et a accusé la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) d’avoir menti au cours d’un compte rendu de ce qu’elle a vécu le 6 janvier qu’elle a partagé lors d’une diffusion en direct sur Instagram plus tôt cette semaine.

Ocasio-Cortez a déclaré que ce jour-là, elle avait craint pour sa vie lorsqu’elle a entendu des coups aux portes et que quelqu’un criait: «Où est-elle?» pendant qu’elle se cachait dans une salle de bain. Elle pensait que les cris pourraient provenir d’émeutiers soutenant Trump, pour découvrir plus tard que l’agitation venait en fait d’un officier de police du Capitole.

Mace a mal interprété le récit d’Ocasio-Cortez. Alors qu’Ocasio-Cortez n’a jamais prétendu que des émeutiers sont entrés dans l’immeuble de bureaux qu’elle partage avec Mace, Mace a suggéré qu’elle le fasse, en tweetant: «Je suis à deux portes de @aoc et aucun insurrectionnel n’a pris d’assaut notre couloir.

Je suis à deux portes de @aoc et aucun insurrectionnel n’a pris d’assaut notre couloir … https://t.co/pAuLh4Vvam pic.twitter.com/xRV4qqY7Qs – Nancy Mace (@NancyMace) 4 février 2021

L’attaque trompeuse de Mace contre Ocasio-Cortez illustre comment, dans la perspective du procès de destitution de Trump la semaine prochaine, les républicains tentent sans vergogne de militariser l’insurrection du 6 janvier contre les démocrates. Au lieu de tenir Trump ou les républicains qui se livraient à ses mensonges sur les élections, des républicains comme Mace qui ont initialement pris l’insurrection au sérieux se sont tournés vers les démocrates et ont soutenu qu’il était temps que le pays passe à autre chose.

Ocasio-Cortez, cependant, n’a pas pris le tweet de Mace allongé.

« Je pensais que tu serais mieux »

Ocasio-Cortez a répondu à Mace avec un tweet l’accusant «d’une attaque profondément cynique et dégoûtante», notant que dans les jours qui ont suivi l’émeute, Mace a elle-même fait une série d’interviews dans lesquelles elle a reconnu que l’insurrection avait créé «une situation très dangereuse »Pour les députés et mettre des vies« en danger ».

«C’était une situation très dangereuse. Des vies ont été mises en danger. » –@RepNancyMace pic.twitter.com/BHZyNqsmvc – gaucher (@nycsouthpaw) 4 février 2021

Comme Ocasio-Cortez a poursuivi en le notant, Mace a tweeté le 6 janvier que son bureau avait été évacué en raison des émeutes.

«Maintenant, vous contredisez votre propre compte pour m’attaquer pour les clics de Fox News», a poursuivi Ocasio-Cortez. «C’est honnêtement assez triste de vous voir faire demi-tour comme ça et jeter d’autres personnes sous le bus. Je pensais que tu serais mieux.

C’est ce que vous disiez il y a quelques semaines à peine. Maintenant, vous contredisez votre propre compte pour m’attaquer pour les clics Fox News. C’est vraiment triste de vous voir faire demi-tour comme ça et jeter d’autres personnes sous le bus. Je pensais que tu serais mieux.https: //t.co/1WPlwUWlar – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 4 février 2021

Plus tard jeudi, Ocasio-Cortez a publié un autre Fil Twitter disant qu’elle pense que c’est «sauvage que @NancyMace se discrédite moins d’un mois au bureau avec de telles attaques malhonnêtes. Elle * a déclaré publiquement * qu’elle s’était barricadée de peur.

«Tout ce que je peux penser à des gens comme elle affirmant de manière malhonnête que les survivants exagèrent, ce sont les histoires d’anciens combattants et de survivants de ma communauté qui se refusent les soins dont ils ont besoin et méritent parce qu’ils intériorisent des voix comme la sienne en disant que ce qu’ils ont traversé n’est pas Assez mal », a ajouté Ocasio-Cortez, qui dans son livestream Instagram a également révélé qu’elle était une survivante d’une agression sexuelle.

Pendant ce temps, Mace a poursuivi ses attaques Twitter trompeuses sur Ocasio-Cortez sur Twitter …

Il s’agit d’une fausse vérification des faits. Ocasio-Cortez n’a pas dit que les insurgés étaient dans leur couloir. Elle a dit qu’elle était généralement effrayée par ce qui se passait et particulièrement effrayée par un policier du Capitole qui semblait en colère et n’avait pas clairement indiqué qu’il était avec les forces de l’ordre. https://t.co/imRJjQ9KA1 – Daniel Dale (@ ddale8) 4 février 2021

… puis est allée sur Fox News pour une interview de softball où elle a été autorisée à mal interpréter les mots d’Ocasio-Cortez en toute impunité.

Cela n’a jamais l’air bien quand les gens courent vers Fox News après s’être embarrassés sur Twitter pic.twitter.com/hRe7uTJ8rA – Acyn Torabi (@Acyn) 4 février 2021

«Je ne vais pas réduire [Ocasio-Cortez’s] traumatisme », a déclaré Mace à un moment donné, même si le but de l’interview était de ne pas tenir compte du traumatisme d’Ocasio-Cortez.

Foxworld minimise l’insurrection avant le procès de destitution de Trump

L’attaque de Mace contre Ocasio-Cortez survient alors que la diffusion en direct Instagram du démocrate a été un sujet de conversation majeur sur Fox News. Ocasio-Cortez est accusée plusieurs fois par jour d’avoir embelli son récit de la détresse du Capitole le 6 janvier.

Ceci est actuellement sur l’un des programmes « hard news » de Fox. pic.twitter.com/1IirU1Lmv4 – Justin Baragona (@justinbaragona) 4 février 2021

Ces attaques contre Ocasio-Cortez font partie d’un effort plus large visant à justifier de manière préventive de ne pas tenir Trump responsable de l’insurrection lors de son prochain procès en destitution en minimisant le 6 janvier comme rvraiment pas si grave. La représentante Lauren Boebert (R-CO), par exemple, a rejeté l’idée que des républicains comme le sénateur Ted Cruz (R-TX), qui se livraient aux mensonges de Trump sur l’élection, partagent la responsabilité du 6 janvier comme étant «ridicule» lors d’un Fox News entretien mercredi.

L’interview de Boebert avec Laura Ingraham a eu lieu deux heures après que Tucker Carlson ait utilisé son émission Fox News pour minimiser l’insurrection. Carlson se moqua d’Ocasio-Cortez pour avoir craint pour sa vie, qualifiant son compte de «merde», et alla jusqu’à nier qu’elle était jamais en danger.

«Les électeurs de Trump n’essayaient pas de la tuer», a affirmé Carlson, même si les vidéos de la foule montrent clairement que tout membre du Congrès qui ne faisait pas les enchères de Trump était une cible.

En réalité, compte tenu des scènes chaotiques d’émeutes et de violence qui se sont déroulées dans et autour du Capitole le 6 janvier, il est surprenant que seulement cinq personnes soient décédées (sans compter deux officiers qui étaient sur les lieux ce jour-là et qui sont décédés par suicide). Mais maintenant que le pays a presque un mois et qu’une transition présidentielle du pouvoir a été supprimée à partir de ce jour-là, les républicains tentent de se dégager eux-mêmes et leurs collègues de toute responsabilité en minimisant ce qui s’est passé.

Avec le recul, il est facile pour quelqu’un comme Mace qui n’était pas une cible de la foule de Trump de dire que les élus démocrates n’avaient vraiment rien à craindre. Mais le fait qu’elle le fasse tout en trompant les gens sur ce que Ocasio-Cortez a dit suggère qu’elle est plus trompeuse qu’elle ne l’avait paru initialement.