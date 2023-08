La querelle la plus amère de Love Island s’est ravivée alors qu’Ella B qualifie son rival de « jaloux » lors d’une attaque sauvage

Ella Barnes de LOVE Island qualifie Abi Moores de «jaloux» et de «double visage» après leur affrontement maladroit au Reunion Show.

Assise avec Ella et Mitch, Abi a admis qu’elle sentait que sa relation avec Mitchel Taylor était plus forte que celle qu’il a actuellement avec Ella.

Ella lui a dit qu’elle était « amère » et a dit que si leur connexion était plus forte, alors « la tête de Mitch n’aurait pas été tournée ».

Abi a également déclaré qu’elle avait été « éclairée au gaz par un ingénieur gazier » et a déclaré qu’elle « n’y retournerait jamais » avec Mitch.

Ella et Mitch se sont assis pour discuter sur Kiss et ont parlé de la rencontre maladroite.

« J’ai été surprise de ce qu’Abi a dit à la réunion, évidemment elle m’a envoyé un texto, disant qu’elle voulait aller bruncher avec moi, alors qu’elle vienne vers moi comme ça a été un choc », a déclaré Ella.

«Elle avait une très bonne connexion physique avec Scott dans la villa, donc pour elle de dire que sa connexion était plus forte avec Mitch… ouais ce n’est pas le cas.

« J’ai l’impression que c’est de la jalousie évidemment, me voir sortir, Mitch m’acheter des fleurs, moi aller chez lui, j’ai l’impression que c’est juste de la jalousie. »

Abi a parlé exclusivement à The Sun et a déclaré qu’Ella B était tellement en colère contre elle pour le commentaire qu’elle a refusé de lui parler pendant la pause publicitaire.

« Apparemment, après avoir dit ce commentaire, elle est vraiment vraiment en colère à ce sujet et elle est vraiment p ***** off », a-t-elle déclaré.

« Mais je ne comprends pas parce que je n’ai rien dit contre eux.

« J’ai juste dit comme » mon opinion est que nous avons une meilleure connexion « , ce qu’elle a également dit.

« Elle a dit qu’elle pensait avoir une meilleure connexion.

« À moins que vous ne vous sentiez menacé qu’il y avait une meilleure connexion entre lui et moi, ce serait la seule raison pour laquelle vous vous fâchiez. »

Abi a poursuivi: «Donc, hors caméra, après la dispute, nous sommes allés faire une pause, Ella ne voulait tout simplement pas parler.

« Elle est restée à l’écart mais Mitch est venu vers moi et nous avons discuté et il était redevenu normal, exactement comme il était dans la villa, quand il l’allumait et l’éteignait. »