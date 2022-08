La querelle entre Mbappé et Neymar ajoute de la chaleur à l’affrontement PSG vs Lille

Le match PSG-Lille de dimanche ne devient que plus attrayant d’un point de vue neutre avec la détérioration de la relation entre Neymar et Mbappé.

Deux des plus grands joueurs du monde dans l’une des équipes les plus chères et les plus somptueuses ne peuvent pas être d’accord. Malgré le fait que le PSG ait remporté ses deux premiers matchs en Ligue 1, marquant 10 buts au passage, le drame est à son point d’ébullition.

Désormais, le PSG entame son match le plus important de cette jeune saison contre une équipe lilloise qui a tendance à forcer un bon match à l’équipe la plus dominante de France. Même dans ce cas, l’accent de ce match est moins sur la compétition, et plus sur le drame impliquant les deux hommes du PSG en tête.

Mbappé – La querelle Neymar prend la tête au PSG

Ça commence dès l’ordre des tirs au but au PSG. Lors du match de la dernière journée contre Montpellier, le PSG a remporté un penalty, que Kylian Mbappé a intensifié pour prendre. Le gardien a sauvé, mais le PSG a obtenu un autre penalty plus tard en première mi-temps. Cette fois, Neymar a pris le contrôle du ballon et l’a ramené à la maison.

Différents tireurs de penalty dans un match n’ont rien de nouveau. Ce qui est, cependant, est la manière dont Kylian Mbappé a réagi à Neymar prenant le ballon. Bien sûr, ce n’est pas tout sur l’immaturité de Kylian Mbappé en tant que dirigeant du PSG. Neymar a remué le pot après le match. L’international brésilien a aimé un tweet d’un compte de fan affirmant “à cause du contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG”. Cela concerne bien sûr le nouveau contrat lucratif de Kylian Mbappé au PSG. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles cela aurait effectivement confié au vainqueur de la Coupe du monde de France la responsabilité du projet sportif du club.

Alors que Kylian Mbappé déclare qu’il n’est rien de plus qu’un joueur, les bouffonneries de Neymar sur les réseaux sociaux n’aident pas à réprimer leur comportement mécontent. Pourtant, Kylian Mbappé se voit clairement comme le leader du club. Assez juste, car il est le plus jeune, un habitant de Paris et est l’avenir des plans du club depuis plus d’une décennie.

Cependant, s’il veut assumer le rôle de leader, son drame sur le terrain doit s’arrêter.

Frustration avec les coéquipiers

Les joueurs se plaignant de l’ordre des coups de pied de pénalité sont monnaie courante. Cependant, la réaction de Mbappé à ne pas recevoir de passe lors de ce même match contre Montpellier est à noter. Alors que le PSG avançait le ballon vers l’avant, Vitinha, nouvelle venue chez les Parisiens, dribblait le ballon vers le côté droit du terrain. Mbappé, occupant l’aile gauche, a vu le jeu se développer côté droit. Le Français a jeté son bras en l’air, abandonnant efficacement le jeu.

Le cas peut être fait que Mbappé a voulu modifier son penalty raté plus tôt dans le match lorsqu’il a demandé le ballon à Neymar. Cependant, mettre de côté la progression vers l’avant parce que le ballon ne vient pas à vous est un mauvais regard pour n’importe quel joueur, en particulier pour celui qui sera capitaine de club à l’avenir.

Cette frustration face au jeu et l’agacement précédent avec Neymar ont conduit à une altercation après le match. Selon plusieurs médias, Sergio Ramos a dû intervenir car Neymar et Mbappé ont apporté leur querelle dans le vestiaire du PSG.

N’oubliez pas que cela fait suite à une victoire 5-2 à domicile, et non à une défaite étroite où l’un de ces joueurs a fait une erreur. En fait, Mbappé a tout de même marqué dans ce match, même s’il s’agissait du quatrième but. Peut-être n’aime-t-il pas être dans l’ombre à la fois de Neymar et de Lionel Messi. Neymar a ressenti la même chose à Barcelone, ce qui a conduit à son transfert au club parisien en 2017.

En route vers Lille

Le PSG va-t-il transférer l’un de ces joueurs ? Non. Mbappé vient de signer un nouveau contrat somptueux et le PSG a déjà tenté de vendre Neymar en vain. Le Brésilien veut rester au PSG et probablement se rétablir au sommet de l’ordre hiérarchique. Cela s’applique à la fois à l’ordre de sanction et à la base de fans.

Cependant, une guerre civile se prépare à Paris. Lionel Messi, dernier élément du trident offensif au Parc des Princes, prend vraisemblablement le parti de Neymar. Les deux sont des amis proches qui remontent à leur parcours réussi à Barcelone. Selon le Mirror, Mbappé est frustré que Messi ait pris le parti de Neymar, bien que le Français pense que son coéquipier brésilien manque de discipline et de sens du leadership.

Si le match de Montpellier est une indication, c’est un trait qui s’applique à la fois à Neymar et à Mbappé.

Maintenant, le PSG reprend la route, mais il se heurte à une équipe française de premier plan. Lille a connu des difficultés la saison dernière alors qu’il participait à la compétition européenne. Cependant, en se concentrant uniquement sur la ligue, le club nordiste veut revenir dans l’échelon supérieur de la Ligue 1. Dans un monde parfait, cela signifie une deuxième victoire en championnat au cours des quatre dernières saisons.

Neymar et Mbappé doivent mettre de côté leurs différends, et vite, pour que cela n’arrive pas.

PHOTO : Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images