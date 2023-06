La querelle éclate à propos des memecoins grouillant de blockchain bitcoin

Les codeurs qui maintenir la blockchain de bitcoin s’affrontent sur l’opportunité d’éradiquer les memecoins qui pullulent sur le réseau.

Un torrent de pièces spéculatives a conduit à un nombre record de transactions et à une multiplication par 11 des frais de traitement sur la blockchain en mai, créant un blocage et forçant la bourse Binance à suspendre temporairement les retraits de bitcoins.

Le tumulte s’est apaisé depuis, mais certains puristes de la crypto craignent que le futur commerce frénétique de memecoins comme le pepe sur le thème de la grenouille va à nouveau gronder le réseau et perturber l’utilisation du bitcoin pour les paiements et comme réserve de valeur. Ils préconisent de déployer un logiciel pour bloquer les transactions – une sorte de filtre anti-spam.

« Je pense que le système est abusé », a déclaré le développeur de bitcoins Ali Sherief. « Bitcoin n’a jamais été destiné à servir de couche de base pour les jetons meme. »

Dans un e-mail antérieur au plus grand groupe de développeurs d’actifs numériques, Sherief a écrit que « les jetons sans valeur menacent l’utilisation fluide et normale du réseau bitcoin en tant que monnaie numérique peer-to-peer ».

D’autres défendent l’innovation logicielle, appelée Ordinals, qui permet à la blockchain de Bitcoin d’héberger pour la première fois un grand nombre de memecoins et de jetons non fongibles – des objets de collection numériques -, arguant qu’elle peut avoir des applications plus larges.

Le développeur Casey Rodarmor a créé Ordinals pour permettre aux utilisateurs d’inscrire du contenu numérique comme des vidéos, des images et du texte sur des satoshis, la plus petite unité de bitcoin. Il y a 100 millions de satoshis dans un bitcoin.

Explosion

L’innovation de Rodarmor a décollé cette année et a été saisie par l’analyste pseudonyme de la blockchain Domo pour développer la norme Bitcoin Request for Comment – ou BRC-20 – qui a conduit à l’explosion des memecoins.

Selon le site Web brc-20.io, il y a maintenant environ 25 000 jetons meme sur la blockchain bitcoin avec une valeur marchande d’environ 475 millions de dollars américains. Le chiffre avait dépassé le milliard de dollars début mai.

Jameson Lopp, co-fondateur du fournisseur de solutions de stockage cryptographique Casa, a déclaré que le réseau bitcoin est censé être un « marché d’enchères pour l’espace de bloc » – l’endroit où les données sont stockées – et Ordinals n’a fait qu’alimenter la demande.

En conséquence, considérer les memecoins comme une attaque par déni de service, c’est « comme dire que toute forme d’enchère est un déni de service, et celui qui gagne nie tous les perdants de l’enchère », a déclaré Lopp.

À un moment donné le mois dernier, les jetons meme et les NFT représentaient 65% des transactions sur la blockchain bitcoin. La proportion a diminué mais reste élevée. Les frais moyens par transaction ont commencé en avril à 2,80 $, ont atteint 30 $ début mai et se sont refroidis à 4 $ à la fin du mois, selon les données de Coinmetrics.

La hausse des frais a été une aubaine pour les mineurs, les opérateurs des plates-formes informatiques sous-jacentes au bitcoin, qui ont récolté 45 millions de dollars grâce aux activités liées aux ordinaux, selon les chiffres de Dune Analytics.

Pour le développeur chevronné de bitcoin Luke Dashjr, les transactions Ordinals sont comme du spam et doivent être tenues à l’écart de la blockchain de bitcoin. Il a même créé un programme, Ordisrespector, pour permettre aux nœuds informatiques du réseau de le faire.

« Des mesures auraient dû être prises il y a des mois », a écrit Dashjr dans un groupe de développeurs. « La filtration des spams fait partie intégrante du cœur du bitcoin depuis le premier jour. »

Étant donné qu’aucune personne ou entité ne contrôle le réseau bitcoin, personne ne sait si une action soutenue contre les memecoins et les NFT émergera au fil du temps. Une autre possibilité est que certaines personnes décident de créer une version de bitcoin – appelée hard fork – qui ne prend pas en charge les ordinaux.

« Je ne vois pas une masse critique de personnes se rassembler sur une seule alternative au bitcoin incompatible avec les jetons BRC-20 », a déclaré Andrew Poelstra, directeur de recherche chez Blockstream.

Points clés à retenir

Au milieu de la controverse, les principaux enseignements du phénomène Ordinals incluent la possibilité d’utiliser le réseau bitcoin de manière novatrice et la nécessité d’augmenter sa capacité de transaction pour éviter de futurs embouteillages.

La vraie valeur des ordinaux est la capacité de stocker des données arbitraires sur le réseau bitcoin, selon Sami Kassab, analyste de recherche chez Messari.

« Que ce soit des artistes, des militants ou même des gouvernements qui finissent par tirer parti de cet espace de stockage, il est clair que la demande et le coût de celui-ci augmenteront probablement à l’avenir », a déclaré Kassab. — Sidhartha Shukla, (c) 2023 Bloomberg LP

