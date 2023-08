La querelle du prince Harry avec le roi Charles, le prince William au point d’intervention: expert

On dit que le prince Harry et le prince William ne sont pas près de réparer leur rupture en cours.

Les frères combattants se rendent tous les deux à Singapour pour promouvoir leurs causes, mais les observateurs royaux ne devraient pas s’attendre à des retrouvailles sincères de si tôt.

Le duc de Sussex est sorti mercredi à Tokyo pour l’édition spéciale du sommet ISPS Sports Value aux côtés de son ami Ignacio « Nacho » Figueras. Le fils cadet du roi Charles III se prépare pour la Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 à Singapour le 12 août.

William devrait visiter la république insulaire d’Asie du Sud-Est le 7 novembre pour la cérémonie de remise des prix Earthshot 2023.

LE TITRE « SON ALTESSE ROYALE » DU PRINCE HARRY EST SUPPRIMÉ DU SITE WEB DE LA FAMILLE ROYALE

« Je suis sûr que tout le monde a géré ces journaux pour s’assurer qu’il n’y avait aucun croisement », Véritable télévision royale le co-fondateur Nick Bullen a déclaré à Fox News Digital. « Harry n’est même pas allé aux mariages de vieux amis. Donc, ces moments où ils pourraient se croiser ne se produisent pas, sans parler des moments chorégraphiés. »

Bullen est un documentariste primé qui produit des programmes sur la famille royale britannique depuis 20 ans. Il a également travaillé en étroite collaboration avec le roi pendant environ une décennie. Sa plateforme de streaming propose un nouveau spécial dédié au château de Balmoral, où la famille royale se réunit chaque été.

Le château, situé en Écosse, était un refuge pour la reine Elizabeth II et le cadre connu de ses réunions de famille estivales. Le monarque qui a régné le plus longtemps en Grande-Bretagne y est décédé le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

« Guillaume et [his wife] Kate [Middleton] vont passer du temps à Balmoral cet été », a déclaré Bullen. « Ils vont rester dans un cottage qui était l’un des préférés de la reine quand elle était en vie. William et Kate l’ont repris avec leurs enfants pour cet été. Donc, c’est bien de voir que les traditions se poursuivent. »

On ne sait pas si Harry, 38 ans, et sa femme Meghan Markle ont reçu une invitation à visiter Balmoral cet été. Des sources du palais ont nié au Daily Mail britannique que la famille royale « snobait » le duc et la duchesse de Sussex à l’occasion de l’anniversaire de la mort de la reine. L’initié a déclaré au point de vente que le roi se préparait à passer la sombre journée « dans une réflexion silencieuse ».

Bullen a affirmé que Charles, 74 ans, était impatient de faire la paix avec son fils et sa belle-fille.

« On me dit que le roi continue de tendre la main à Harry et Meghan et que la porte est toujours ouverte », a déclaré Bullen. « Je pense que, probablement, lui plus que quiconque, veut réparer les relations. Nous savons tous que les choses sont encore très tendues entre William et Harry, mais je pense que le roi veut réparer [things]. … Il y a probablement une invitation ouverte à rendre visite au roi chaque fois qu’ils le peuvent. Et il aimerait les voir.

« Écoutez, c’est le roi », a ajouté Bullen. « Il ne pourra pas se rendre très souvent en Californie. Ils n’ont pas de rôles officiels. Ils ne semblent pas avoir un travail de 9 à 5. Donc, je dirais qu’ils ont probablement la capacité faire une visite en Ecosse s’ils le souhaitent, et je suis sûr que le roi les y inviterait.

Markle, une ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membres de la famille royale, citant ce qu’ils ont décrit comme les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. . Ils ont déménagé dans la riche ville côtière de Montecito cette année-là. Le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey, a lancé une série documentaire Netflix en six parties sur leur vie ensemble et Harry a publié ses mémoires les plus vendues « Spare ».

Le titre « Son Altesse Royale » de Harry a visiblement disparu du site Web de la famille royale mardi, plus de trois ans après que lui et sa femme ont fait leur départ. Dans le cadre de l’accord passé entre le couple et la famille royale en janvier 2020, Harry et Markle, 42 ans, n’utiliseraient plus leurs titres « HRH » après s’être retirés de leurs fonctions officielles. Les titres de HRH sont prononcés et écrits devant les noms des princes et princesses et de leurs épouses.

William et Harry, qui étaient autrefois proches, se sont séparés depuis que le couple a fait sa sortie royale. Lors du couronnement du roi en mai, les frères n’ont jamais été vus se parler ni même se reconnaître. Après la cérémonie, Harry retourna rapidement en Californie.

MEGHAN MARKLE ET LE PRINCE HARRY ACHETENT LES DROITS DU CINÉMA POUR UN ROMAN DANS LE PROCHAIN ​​DÉPLACEMENT À HOLLYWOOD

« Je pense qu’il y a tellement d’eau sous le pont entre William et Harry que la façon dont ils ont l’intention de trouver ce terrain d’entente dépasse la plupart des commentateurs royaux », a expliqué Bullen. « Je pense qu’il doit y avoir un courtage d’une autre personne. Il doit presque y avoir une intervention. Cela nécessite que les deux parties soient disposées à venir à la table. »

« Mais je pense que ça va être très difficile de voir comment cela va se passer », a admis Bullen. « Les gens ont des opinions tellement enracinées. [During] le sacre, le plan de salle a été soigneusement élaboré [so] qu’ils n’auraient pas à avoir d’interaction. … Je pense que cela nécessitera de grandes excuses des deux côtés. Mais qu’ils viennent ou non, je pense que c’est assez improbable. »

En janvier de cette année, Harry a fait une apparition dans « The Late Show with Stephen Colbert » pour promouvoir ses mémoires. Au cours de sa conversation avec l’hôte, Harry a admis que si sa mère, la princesse Diana, était en vie, les frères n’auraient pas atteint un point aussi tumultueux dans leur relation.

« Nous ne serions pas arrivés à ce moment », a déclaré Harry à l’époque. « Il est impossible de dire où nous en serions maintenant, où seraient ces relations maintenant, mais il est impossible que la distance entre mon frère et moi soit la même. »

Bullen a accepté.

« Je pense que le problème maintenant est que ce sont deux hommes qui vont avoir beaucoup de mal à revenir au-delà de leurs positions retranchées », a-t-il déclaré.

MEGHAN MARKLE TRACANT LE PROCHAIN ​​RÔLE DANS LA POLITIQUE, PAS À HOLLYWOOD, LES RÉCLAMATIONS D’EXPERTS

Dans « Spare », Harry détaille sa rivalité avec William, 41 ans, héritier du trône.

Dans le livre, Harry a allégué que lors d’une dispute en 2019, William a qualifié Markle de « difficile » et « grossier », puis l’a attrapé par le col et l’a renversé. Harry a subi des coupures et des ecchymoses après avoir atterri sur une gamelle pour chien. Harry a affirmé que Charles avait imploré les frères de se réconcilier. Après les funérailles du père de Charles, le prince Philip, en 2021, le roi a plaidé: « S’il vous plaît, les garçons, ne faites pas de mes dernières années une misère. »

Ni le palais de Buckingham, qui représente le roi, ni le bureau de William’s Kensington Palace n’ont commenté aucune des allégations.

L’auteur Katie Nicholl avait précédemment révélé dans son livre, « The New Royals », que même la défunte reine était « profondément blessée par la décision de Harry de quitter sa famille et le pays ». Charles est devenu roi à la mort de sa mère.

« Selon un ami, la reine a confié en privé qu’elle était épuisée par la tourmente de leur décision », a écrit Nicholl. « Elle a été très blessée et m’a dit : ‘Je ne sais pas, je m’en fiche et je ne veux plus y penser’, raconte cette personne. »

« C’était une source de tristesse pour la reine qu’elle ait pu voir si peu de [her grandchildren] Archie et Lilibet et que Harry et Meghan n’ont pas pu la rejoindre pour un week-end à Balmoral en août [2022] quand la reine avait l’habitude d’organiser une « soirée pyjama » pour tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants », a déclaré Nicholl.

Un autre point de discorde pour la reine était la relation glaciale entre Charles et Harry, qui aurait « tellement bouleversé la reine ». Nicholl a également rapporté que le roi « veut désespérément se réconcilier avec son fils ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.