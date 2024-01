La querelle du maire Adams avec le conseil municipal prend de petits sièges

Plus tôt cette semaine, le chancelier des écoles du maire, David C. Banks, n’a pas invité certaines publications majeures à son important discours sur l’antisémitisme et l’islamophobie dans les écoles, prétendument en raison de contraintes d’espace.

Plus tôt ce mois-ci, le service de police du maire a expulsé les journalistes de leur propre salle de presse au quartier général de la police, les transférant dans une caravane à l’extérieur. Les journalistes des principaux médias couvrant l’Hôtel de Ville ont également été prévenus que certains bureaux de la salle 9, la salle de presse communale, pourraient être retirés.

Maintenant, ils venaient chercher les chaises.

Si le « conseil municipal veut vous donner un siège », M. Shapiro dit mardi, c’était la tâche du Conseil de le faire. « Allons-y », dit-il.

Les journalistes n’ont pas bougé. L’impasse a été capturée dans vidéos par les journalistes qui regardaient cet événement inhabituel. M. Shapiro a finalement abandonné et les chaises ont été autorisées à rester.

La conférence de presse s’est ensuite déroulée, mais dans des conditions sous-optimales : le bureau du maire avait refusé d’allumer les grandes lumières qui éclairent généralement les conférences de presse dans les pittoresques escaliers en porte-à-faux. sous le dôme de la rotonde.