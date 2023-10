La vidéo de 30 secondes de Never Back Down, le PAC aligné sur DeSantis, juxtapose les récents commentaires de Haley s’opposant à l’aide financière aux résidents de Gaza avec ses remarques devant le Sénat américain lors de son audition de confirmation pour devenir ambassadrice des Nations Unies en 2017.

« Je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger la région », a répondu Haley cette année-là lorsque le sénateur Cory Booker (DN.J.) lui a demandé si fournir de la nourriture, des emplois et des logements aux personnes vivant en Cisjordanie et à Gaza était une bonne chose. dans l’intérêt des États-Unis. (La question de Booker n’était pas incluse dans son intégralité dans l’annonce ; lors de l’audience, il a demandé si le soutien aux Palestiniens favorise les intérêts américains « en réduisant le bassin de recrues potentielles ou d’individus radicalisés susceptibles de rejoindre des organisations terroristes comme le Hamas. »)

La publicité cite Haley disant : « Chaque fois que nous pouvons aider l’humanité, peu importe où elle se trouve et dans quel pays elle se trouve. »

Il passe ensuite à un récent Entretien avec la RENARD, dans lequel elle a déclaré : « Ce n’est pas le rôle des États-Unis de faire cela. J’ai toujours dit cela » concernant l’aide aux Palestiniens – une tentative de présenter Haley comme faible sur la question suite à l’intensification de la violence au Moyen-Orient.

La publicité sera diffusée sur Youtube, Facebook, Twitter et Instagram, a déclaré un responsable du PAC.

« Nikki Haley a l’habitude de faire volte-face sur des questions critiques et jusqu’à présent, elle n’a jamais eu à défendre ses actions. Elle a eu l’occasion, avec ses propres faux pas, d’exposer pleinement son bilan par rapport à sa rhétorique. Elle ne pourra pas survivre à cela », a déclaré Kristin Davison, directrice des opérations de Never Back Down, dans un communiqué préparé.

La porte-parole de Haley, Olivia Perez-Cubas, a répondu : « Les campagnes désespérées produisent des choses désespérées. Nikki s’en prenait au Hamas et défendait Israël à l’ONU, tandis que DeSantis était un député d’arrière-ban votant pour augmenter la dette et essayant d’interdire la fracturation hydraulique. Nikki est en plein essor et DeSantis se débat.

Perez-Cubas a noté que Haley avait réussi à pousser vers a coupé le financement des réfugiés palestiniens par l’intermédiaire de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pendant son mandat d’ambassadrice.

La publicité frappant Haley est intervenue après que le pro-Haley SFA Fund Inc. a publié vendredi matin une vidéo contestant les critiques continues de DeSantis à l’égard de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud.

« Pauvre Ron DeSantis ; il perd, il ment », dit le narrateur pendant la publicité de 30 secondes. « Alors maintenant, il jette de la boue sur Nikki Haley. » Il montre ensuite des extraits de Haley affirmant que les États-Unis ne devraient pas accepter les réfugiés de Gaza – allant même jusqu’à la même interview de FOX que le spot publicitaire Never Back Down met en avant.