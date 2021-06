La querelle des lanceurs de javelot avec l’entraîneur peut avoir un impact sur le salon de Tokyo, déclare l’ancien entraîneur Kashinath Naik

L’ancien entraîneur national du lancer du javelot Kashinath Naik a déclaré que la dispute entre l’entraîneur national du lancer du javelot Uwe Hohn et la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) pourrait avoir un impact sur l’état d’esprit des athlètes se préparant pour les Jeux olympiques de Tokyo.

« Avec les Jeux Olympiques dans moins de 40 jours, Hohn et les meilleurs lanceurs de javelot indiens portent des allégations les uns contre les autres. Il indique que tout ne va pas bien dans le camp national de Patiala. La controverse pourrait détourner l’attention des athlètes et avoir un impact sur les performances », a déclaré Naik, qui a été entraîneur de l’équipe nationale entre 2013 et 2018, a déclaré à IANS.

Depuis novembre 2017, Hohn, ancien détenteur du record du monde allemand, fait partie du camp national. Il reçoit un salaire mensuel de 8 000 $ (Rs 5,9 lakh environ) et son contrat dure jusqu’en septembre de cette année.

Basé à Patiala et supervisant la formation des meilleurs lanceurs de javelot, y compris le lanceur de javelot olympique Shivpal Singh, l’expert allemand a affirmé mardi que la préparation pour les Jeux olympiques n’était pas sur la bonne voie en raison du manque de tournée d’exposition appropriée et de bons compléments alimentaires.

« Les athlètes ne bénéficient pas d’une exposition étrangère de haut niveau pour se préparer aux Jeux olympiques de Tokyo », avait-il affirmé.

Un jour plus tard, la principale lanceuse de javelot de l’Inde, Annu Rani et Singh, se sont lancées dans la controverse en alléguant que Hohn est plus intéressé par les tournées à l’étranger parce qu’il entraîne des athlètes d’autres pays et ignore les Indiens.

« Je ne peux pas parler sans la permission de l’AFI ou de l’Autorité des sports de l’Inde (SAI). Je ne peux pas risquer mon travail », a déclaré Hohn dans un SMS.

Adille Sumariwalla, présidente de l’AFI, n’a pas répondu aux appels tandis que SAI a déclaré que Hohn entraîne Singh et Rajender et non Annu.

« Depuis février, Annu ne s’entraîne pas avec Hohn », a déclaré SAI dans un communiqué jeudi.

Naik a déclaré qu’il était étrange que les deux meilleurs lanceurs de javelot critiquent Hohn à l’approche des Jeux olympiques.

« Si les athlètes avaient un problème avec Hohn, ils auraient dû en informer l’AFI lorsque l’incident s’était produit en 2019 (Hohn entraînant des athlètes étrangers au lieu d’Indiens lors d’une tournée en Europe). Je ne peux pas comprendre la logique de le rendre public maintenant », a déclaré Naik, qui a remporté le bronze au lancer du javelot aux Jeux du Commonwealth de 2010.

