La querelle des conservateurs explose à propos des conseils trans prévus pour les écoles

Une rangée de TORY a explosé sur les plans visant à permettre aux élèves nés de sexe masculin qui s’identifient comme des femmes de porter des jupes dans le cadre des prochains conseils du gouvernement aux enseignants.

Les ministres ont été confrontés à un mur de fureur après qu’il soit apparu que de nouvelles directives pourraient encourager les écoles à permettre aux élèves de choisir l’uniforme de genre qu’ils aimaient.

L’installation de toilettes unisexes est à l’étude. Crédit : Getty

L’installation de toilettes unisexes et la possibilité pour les enfants trans d’utiliser les vestiaires avant que leurs pairs non trans ne soient également à l’étude.

Le secrétaire à l’éducation, Kit Malthouse, attend les recommandations finales de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et des experts avant d’envoyer les conseils aux chefs au cours de la nouvelle année.

Après que des députés conservateurs en colère ont frappé, des sources gouvernementales de haut niveau ont déclaré que les parties les plus controversées des directives seraient probablement abandonnées.

Faisant exploser les propositions rapportées, la députée conservatrice Miriam Cates a déclaré: « Si cela est vrai, c’est incroyablement préoccupant et présente un risque réel pour la sécurité des enfants.

“Ce n’est pas une question de guerre culturelle – c’est une question de sauvegarde et nous ne devrions pas parler de” compromis “en matière de sauvegarde.”

Hier soir, le ministère de l’Éducation a souligné qu’aucune décision n’avait été prise.

Un porte-parole a déclaré: «Nous reconnaissons que cela peut être un sujet complexe et sensible pour les écoles à naviguer, c’est pourquoi le ministère de l’Éducation continue de travailler pour fournir les conseils les plus clairs possibles à tous.

“Ce travail est en cours et il serait faux de suggérer que des décisions ont été prises sur les orientations.”