La querelle de Towie explose alors que le commerce des acteurs passe en ligne et exclut Ella Rae Wise des fêtes

Junaid Ahmed et Ella Rae Wise de TOWIE ont échangé des balayages en ligne quelques semaines seulement après le tournage de la nouvelle série.

Les stars sont parties à Chypre pour filmer des scènes de l’émission à succès ITVBe.

Mais Ella, 22 ans, a posté un message de soutien qui lui a été envoyé par un fan alors qu’elle se querelle avec ses co-stars et anciennes meilleures amies Junaid et Dani Imbert.

Pendant ce temps, Junaid et Dani ont publié des dizaines de photos d’eux faisant la fête à Chypre, alors que le casting filmait le dernier épisode de leur voyage.

Et les messages de Junaid et Dani sont tous sans Ella.

Ils montrent le couple en train de griller des boissons et de déjeuner avec l’ancienne amie d’Ella, Chloe Brockett.

Une source a déclaré: « Le tournage était super gênant et n’a rien fait pour régler les tensions entre Ella et les autres.

« Junaid et Ella s’étaient déjà désabonnés sur Instagram.

« Lui et Dani ne parlent plus à Ella. Et Dani n’a récemment interagi avec aucun des messages d’Ella.

« Toute la chute va être couverte dans l’émission, donc il ne semble pas qu’ils vont réparer les choses de si tôt. »

Pendant ce temps, Dani a posté une photo de son matériel de lecture actuel, un livre intitulé « Good Vibes, Good Life ».

Elle a partagé un autre message qui disait: « Je ne veux personne dans ma vie qui ne puisse pas me défendre dans une pièce où je ne suis pas. »

Cela vient alors que les fans ont commenté de nombreuses photos de la distribution en demandant pourquoi Ella n’y était pas et en disant qu’ils espéraient vraiment que Dani et elle parviendraient à se réconcilier et à remettre leur amitié sur les rails.

Le casting est rentré de Chypre hier et reprendra tous les tournages dramatiques à Brentwood.

Pendant ce temps, les membres de la distribution « floatter » Harry et Saff ont posté des photos avec Ella alors qu’ils se rassemblent autour d’elle pour offrir des mots de soutien.

Le drame se jouera à l’écran plus tard cet été.

Cette semaine, Ella a fait allusion à une énorme querelle sur la série de télé-réalité alors qu’elle se qualifiait de «courageuse» pour ne pas avoir abandonné le tournage.

Ella a dit qu'elle s'était « choquée de ne pas rentrer chez elle » de Chypre

On pense qu'Ella est au milieu d'une querelle avec Junaid et Dani