La querelle de Scarlett Johansson sur l’IA fait écho au mauvais vieux temps de la Silicon Valley



Auteur, Zoé Kleinman

Rôle, Editeur technologique



Il ya 1 heure

« Agir vite et casser les choses » est une devise qui continue de hanter le secteur technologique, une vingtaine d’années après qu’elle ait été inventée par le jeune Mark Zuckerberg.

Ces cinq mots sont devenus le pire symbole de la Silicon Valley – une combinaison d’ambition impitoyable et d’une arrogance plutôt époustouflante – une innovation axée sur le profit sans crainte de conséquences.

Cette phrase m’a rappelé cette semaine lorsque l’acteur Scarlett Johansson s’est affronté avec OpenAI. Mme Johansson a affirmé qu’elle et son agent avaient refusé qu’elle soit la voix de son nouveau produit pour ChatGPT – et quand il a été dévoilé, cela lui ressemblait de toute façon. OpenAI nie qu’il s’agisse d’une imitation intentionnelle.

C’est une illustration classique de ce qui inquiète tant les industries créatives : être imitées et finalement remplacées par l’intelligence artificielle.

La semaine dernière, Sony Music, le plus grand éditeur de musique au monde, a écrit à Google, Microsoft et OpenAI pour demander si les chansons de ses artistes avaient été utilisées pour développer des systèmes d’IA, affirmant qu’ils n’avaient pas l’autorisation de le faire.

Il y a dans tout cela des échos des géants machistes de la Silicon Valley d’autrefois. Rechercher le pardon plutôt que la permission en tant que plan d’affaires non officiel.

Mais les entreprises technologiques de 2024 sont extrêmement désireuses de se démarquer de cette réputation.

OpenAI n’a pas été façonné à partir de ce moule. Elle a été créée à l’origine comme une organisation à but non lucratif qui réinvestirait tous les bénéfices supplémentaires réinvestis dans l’entreprise.

En 2019, lorsqu’elle a créé une branche à but lucratif, ils ont déclaré que la partie à but lucratif serait dirigée par la partie à but non lucratif et qu’un plafond serait imposé sur les rendements que les investisseurs pourraient gagner.

Tout le monde n’était pas satisfait de ce changement – ​​il semblerait que cela ait été l’une des principales raisons de la décision du co-fondateur d’origine, Elon Musk, de se retirer.

Lorsque le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a été soudainement licencié par son propre conseil d’administration à la fin de l’année dernière, l’une des théories était qu’il souhaitait s’éloigner davantage de la mission initiale. Nous ne l’avons jamais su avec certitude.

Mais même si OpenAI est devenue davantage axée sur le profit, elle doit encore faire face à ses responsabilités.

Dans le monde de l’élaboration des politiques, presque tout le monde s’accorde sur le fait que des limites claires sont nécessaires pour maintenir les entreprises comme OpenAI en ordre avant qu’une catastrophe ne survienne.

Jusqu’à présent, les géants de l’IA ont largement joué au ballon sur papier. Lors du premier sommet mondial sur la sécurité de l’IA il y a six mois, un groupe de patrons de la technologie ont signé un engagement volontaire visant à créer des produits responsables et sûrs qui maximiseraient les avantages de la technologie de l’IA et minimiseraient ses risques.

Ces risques, identifiés à l’origine par les organisateurs de l’événement, étaient de véritables cauchemars. Lorsque j’ai posé des questions à l’époque sur les menaces plus terre-à-terre que représentent pour les gens les outils d’IA qui les discriminent ou les remplacent dans leur emploi, on m’a répondu avec fermeté que cette réunion était consacrée uniquement à la discussion des pires scénarios absolus. – c’était Terminator, Doomsday, le territoire de l’IA qui devient voyou et détruit l’humanité.

Six mois plus tard, lorsque le sommet a repris, le mot « sécurité » avait été entièrement supprimé du titre de la conférence.

La semaine dernière, un projet de rapport du gouvernement britannique rédigé par un groupe de 30 experts indépendants a conclu qu’il n’y avait pas de « aucune preuve pour l’instant » que l’IA pourrait générer une arme biologique ou mener une cyberattaque sophistiquée. La plausibilité que les humains perdent le contrôle de l’IA est « très controversée », selon le rapport.

Certaines personnes dans le domaine affirment depuis longtemps que la menace la plus immédiate posée par les outils d’IA était qu’ils remplaceraient des emplois ou qu’ils ne pourraient pas reconnaître la couleur de la peau. L’expert en éthique de l’IA, le Dr Rumman Chowdhury, affirme que ce sont là « les vrais problèmes ».

L’AI Safety Institute a refusé de dire s’il avait testé la sécurité des nouveaux produits d’IA lancés ces derniers jours ; notamment le GPT-4o d’OpenAI et le projet Astra de Google, qui font tous deux partie des systèmes d’IA générative les plus puissants et les plus avancés disponibles au public que j’ai vu jusqu’à présent. Entre-temps, Microsoft a dévoilé un nouvel ordinateur portable contenant du matériel d’IA – le début des outils d’IA physiquement intégrés dans nos appareils.

Le rapport indépendant indique également qu’il n’existe actuellement aucun moyen fiable de comprendre exactement pourquoi les outils d’IA génèrent les résultats qu’ils produisent – même parmi les développeurs – et que la pratique établie en matière de tests de sécurité de Red Teaming, dans laquelle les évaluateurs tentent délibérément d’obtenir un outil d’IA. se comporter mal, n’a pas de lignes directrices en matière de bonnes pratiques.

Lors du sommet de suivi qui se déroule cette semaine, organisé conjointement par le Royaume-Uni et la Corée du Sud à Séoul, les entreprises se sont engagées à suspendre un produit s’il ne respecte pas certains seuils de sécurité – mais ceux-ci ne seront pas fixés avant le prochain rassemblement à Séoul. 2025.

Certains craignent que tous ces engagements et promesses ne vont pas assez loin.

« Les accords volontaires ne sont essentiellement qu’un moyen permettant aux entreprises de noter leurs propres devoirs », explique Andrew Straight, directeur associé de l’Institut Ada Lovelace, un organisme de recherche indépendant. « Cela ne remplace essentiellement pas les règles juridiquement contraignantes et applicables qui sont nécessaires pour encourager le développement responsable de ces technologies. »

OpenAI vient de publier son propre processus de sécurité en 10 points auquel il se dit engagé – mais l’un de ses ingénieurs principaux chargés de la sécurité a récemment démissionné, écrivant sur X que son département « naviguait contre le vent » en interne.

« Au cours des dernières années, la culture et les processus de sécurité ont cédé le pas aux produits brillants », a déclaré Jan Leike.

Il existe bien sûr d’autres équipes chez OpenAI qui continuent de se concentrer sur la sûreté et la sécurité.

Cependant, à l’heure actuelle, il n’existe aucun contrôle officiel et indépendant de ce que font réellement chacun d’entre eux.

« Nous n’avons aucune garantie que ces entreprises respectent leurs engagements », déclare le professeur Dame Wendy Hall, l’une des plus éminentes informaticiennes du Royaume-Uni.

« Comment pouvons-nous leur demander des comptes sur ce qu’ils disent, comme nous le faisons avec les sociétés pharmaceutiques ou dans d’autres secteurs où les risques sont élevés ?

Nous pourrions également constater que ces puissants leaders technologiques deviennent moins réceptifs une fois que les pressions se font sentir et que les accords volontaires deviennent un peu plus applicables.

Lorsque le gouvernement britannique a déclaré qu’il souhaitait avoir le pouvoir de suspendre le déploiement de fonctionnalités de sécurité par les grandes entreprises technologiques s’il y avait un risque qu’elles compromettent la sécurité nationale, Apple a menacé de supprimer les services du Royaume-Uni, le décrivant comme une « démesure excessive sans précédent » de la part des législateurs. .

La législation a été adoptée et jusqu’à présent, Apple est toujours là.

La loi de l’Union européenne sur l’IA vient d’être promulguée et il s’agit à la fois de la première et de la plus stricte législation en vigueur. Des sanctions sévères sont également prévues pour les entreprises qui ne s’y conforment pas. Mais cela crée plus de travail pour les utilisateurs d’IA que pour les géants de l’IA eux-mêmes, explique Nader Henein, analyste vice-président chez Gartner.

«Je dirais que la majorité [of AI developers] surestimer l’impact que la loi aura sur eux », dit-il.

Toutes les entreprises utilisant des outils d’IA devront les catégoriser et leur attribuer une note de risque – et les sociétés d’IA qui ont fourni l’IA devront fournir suffisamment d’informations pour pouvoir le faire, explique-t-il.

Mais cela ne veut pas dire qu’ils sont tirés d’affaire.

« Nous devons évoluer vers une réglementation juridique au fil du temps, mais nous ne pouvons pas nous précipiter », déclare le professeur Hall. « Il est très difficile de mettre en place des principes de gouvernance mondiale auxquels tout le monde adhère. »

« Nous devons également nous assurer que nous protégeons véritablement le monde entier et pas seulement le monde occidental et la Chine. »

Ceux qui ont assisté au Sommet AI de Séoul ont déclaré que cela leur avait semblé utile. C’était « moins tape-à-l’œil » que Bletchley mais avec plus de discussions, a déclaré un participant. Il est intéressant de noter que la déclaration finale de l’événement a été signée par 27 pays, mais pas par la Chine, bien qu’elle y ait eu des représentants en personne.

Le problème primordial, comme toujours, est que la réglementation et les politiques évoluent beaucoup plus lentement que l’innovation.

Le professeur Hall estime que « les étoiles s’alignent » au niveau gouvernemental. La question est de savoir si les géants de la technologie peuvent être persuadés d’attendre.

